J&T Express cùng Trường Đại học FPT mang “Xuân Yêu Thương” đến người yếu thế tại Cần Thơ

Trong không khí Tết Nguyên đán cận kề, khi nhiều gia đình chuẩn bị cho mùa xuân đoàn viên, vẫn còn đó những hoàn cảnh người già neo đơn và các em học sinh có điều kiện sống, học tập còn nhiều hạn chế.

Với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng địa phương trong dịp Tết, J&T Express đã phối hợp cùng Trường Đại học FPT , các tổ chức địa phương triển khai chương trình thiện nguyện “Xuân Yêu Thương” tại xã Lương Tâm, TP. Cần Thơ.

Đại diện chính quyền xã và bà Nguyễn Thị Phượng-Giám đốc truyền thông Tiếp thị J&T Express Việt Nam trao quà cho các em học sinh có nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Yêu Thương”, các hoạt động hỗ trợ giáo dục sẽ được triển khai đồng bộ cho 6 trường học trên địa bàn xã Lương Tâm, TP. Cần Thơ, gồm: Trường THPT Lương Tâm; Trường Tiểu học Lương Nghĩa 3; Trường THCS Lương Tâm; Trường Tiểu học Lương Tâm 1; Trường Tiểu học Lương Nghĩa 2; Trường THCS Lương Nghĩa.

Chương trình đã trao tặng 70 suất học bổng khuyến học, 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng 40 phần quà là cặp sách, sách vở và đồ dùng học tập, góp phần hỗ trợ các em trong việc học và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình cũng triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho 13 cụ già neo đơn trong cộng đồng, thông qua việc trao tặng các phần quà Tết thiết thực. Ngoài phần quà được trao tặng, chương trình còn hỗ trợ trang trí nhà cửa nhân dịp năm mới cho 05 cụ già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp bà con đón Tết trong không gian ấm cúng hơn.

Tình nguyện viên của J&T Express và Trường Đại học FPT cùng trang hoàng lại nhà cho các cụ già.

Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Chủ tịch xã Lương Tâm, TP. Cần Thơ ghi nhận: “Chương trình Xuân Yêu Thương đã mang lại những hỗ trợ thiết thực cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường và địa phương góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trong cộng đồng.”

Việc đồng hành cùng Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ trong suốt quá trình triển khai chương trình cũng góp phần kết nối doanh nghiệp với giáo dục, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, từ đó lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm công dân.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Truyền thông Tiếp thị, J&T Express Việt Nam chia sẻ, “Xuất phát từ mong muốn lan tỏa những giá trị sẻ chia trong cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm Tết đến xuân về, Ban tổ chức đã lựa chọn tên gọi Xuân Yêu Thương.

Chương trình được thực hiện với sự chung tay của các tổ chức chính quyền, đoàn thể địa phương, đặc biệt cùng các thầy cô và hơn 50 tình nguyện viên gồm: sinh viên Trường Đại học FPT, shipper J&T Express, các đoàn viên thanh niên. Qua đó, chúng tôi muốn tạo ra sự kết nối với mong muốn góp phần mang đến những giá trị tích cực và bền vững".

Đại diện các đơn vị tổ chức trong buổi lễ khai mạc "Xuân Yêu Thương".

Trong năm 2025, J&T Express cũng đã phối hợp cùng các tổ chức, địa phương, thực hiện các hoạt động trồng cây xanh, cải thiện môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai các chương trình an sinh xã hội, tài trợ giáo dục, giáo dục lối sống xanh cho học sinh trong khuôn khổ sáng kiến “Kiến tạo tương lai xanh”, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về phát triển bền vững.

“Xuân Yêu Thương” khép lại bằng những phần quà được trao đi, những ngôi nhà được trang hoàng để rộn ràng đón năm mới mở ra những ước vọng năm mới với giá trị nhân văn về sự sẻ chia và đồng hành trong cộng đồng.

Khi doanh nghiệp, nhà trường và địa phương cùng chung tay, những hỗ trợ dù giản dị cũng có thể mang lại ý nghĩa lớn lao, góp phần vun đắp niềm tin và hy vọng cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội.