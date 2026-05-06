J&T Epress: ESG - từ chiến lược toàn cầu đến thực thi tại Việt Nam

Báo cáo Phát triển bền vững (ESG) 2025 của J&T Global Express Limited ("J&T Express" hoặc "J&T" hoặc "Công ty", mã chứng khoán: 01519, HKEX) mới công bố gần đây cho thấy cách tiếp cận theo hướng "tích hợp vận hành" – nơi các chính sách được thiết lập ở cấp độ toàn cầu nhưng được triển khai linh hoạt tại từng thị trường, và quan trọng hơn, được đo lường bằng những chỉ số cụ thể trong vận hành. Trong mô hình này, ESG không tồn tại như một chương trình độc lập mà trở thành một phần của hệ thống logistics, từ hạ tầng, phương tiện đến con người và cơ chế quản trị.

Cách tiếp cận đó thể hiện rõ trong hoạt động vận hành – nơi hiệu quả và bền vững được xử lý như hai biến số song hành. Trên quy mô toàn cầu, J&T Express đã đầu tư vào hạ tầng logistics với 14 trung tâm lõi tự xây dựng, tổng diện tích 1,05 triệu m², đồng thời triển khai hơn 150.000 thiết bị con lăn động cơ hiệu suất cao và hơn 400 băng chuyền tiết kiệm năng lượng. Những đầu tư này không chỉ nhằm tăng công suất xử lý mà còn hướng tới tối ưu tiêu thụ năng lượng trong từng khâu vận hành. Việc đưa vào sử dụng hơn 1.000 phương tiện tự hành trong giao hàng chặng cuối tiếp tục cho thấy nỗ lực kết hợp công nghệ với tối ưu lộ trình, giảm thiểu nguồn lực dư thừa trong hệ thống.

Song song với đó, các giải pháp "xanh hóa" không dừng ở quy mô thử nghiệm mà đã đạt mức độ ứng dụng rộng rãi. Khoảng 38,27 triệu túi trung chuyển tái sử dụng được triển khai trên toàn cầu với hơn 3,33 tỷ lượt sử dụng, phản ánh sự thay đổi trong cách doanh nghiệp tiếp cận vật liệu logistics – từ tiêu dùng một lần sang tái sử dụng theo chu kỳ. Những điều chỉnh này, khi được áp dụng trên quy mô lớn, không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tác động trực tiếp đến chi phí vận hành.

Tại Việt Nam, các định hướng toàn cầu này được điều chỉnh để phù hợp với đặc thù vận hành. Việc tối ưu hơn 200 tuyến vận chuyển trên toàn quốc là một ví dụ cho cách ESG được chuyển hóa thành hành động cụ thể: giảm thời gian di chuyển đồng nghĩa với giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời nâng cao hiệu suất giao hàng. Khi kết hợp với các công cụ số hóa như điều phối phương tiện, quản lý giấy tờ và xác nhận tiếp nhiên liệu qua hệ thống quản lý AI, quá trình vận hành không chỉ trở nên minh bạch hơn mà còn có thể kiểm soát theo thời gian thực.

Những thay đổi này tiếp tục được củng cố thông qua việc nâng cấp đội xe và tiêu chuẩn vận hành. Năm 2025, J&T Express Việt Nam đã bổ sung hơn 1.200 phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đưa vào sử dụng, đi kèm với việc loại bỏ hơn 80 phương tiện cũ và tổ chức 140 chương trình đào tạo lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu. Ở khía cạnh vật liệu, khoảng 880.000 túi sinh thái đã được đưa vào sử dụng tại Việt Nam với hơn 50 triệu lượt luân chuyển, phản ánh mức độ ứng dụng thực tế của các giải pháp logistics xanh. Khi đặt trong tổng thể hệ thống, những con số này cho thấy sự đồng bộ giữa định hướng toàn cầu và triển khai địa phương, nơi mỗi thay đổi nhỏ trong vận hành đều góp phần vào mục tiêu lớn hơn về giảm phát thải.

Cách tiếp cận "tích hợp" của ESG cũng thể hiện rõ trong chiến lược nhân sự. Trên phạm vi toàn cầu, J&T Express không chỉ mở rộng quy mô đào tạo mà còn gia tăng chiều sâu, với số lượng khóa học tăng 60% và tổng thời lượng đào tạo tăng 2,8 lần so với năm trước. Hơn 27.000 chương trình đào tạo an toàn với trên 1,4 triệu lượt tham gia cho thấy mức độ đầu tư vào yếu tố con người – một phần không thể tách rời của vận hành bền vững.

Tại Việt Nam, định hướng này được cụ thể hóa bằng việc xây dựng hệ thống đào tạo phù hợp với từng vị trí công việc. 549 chuyên đề trực tuyến cùng gần 1.900 buổi đào tạo trực tiếp với hơn 22.000 lượt tham gia cho thấy cách doanh nghiệp kết hợp giữa nền tảng số và đào tạo thực tế. Khi các chương trình an toàn lao động được chuyển từ xử lý sự cố sang phòng ngừa rủi ro, ESG không còn là một tiêu chí đánh giá mà trở thành một phần trong thói quen vận hành hàng ngày.

Không chỉ giới hạn trong nội bộ, ESG còn được mở rộng ra cộng đồng thông qua các hoạt động gắn với nhu cầu thực tiễn. Trên nhiều thị trường, J&T Express tận dụng lợi thế logistics để hỗ trợ nông nghiệp, giáo dục và cứu trợ thiên tai. Tại Việt Nam, các hoạt động hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai với gần 1 tỷ đồng cho 691 trường hợp, hỗ trợ vận chuyển đồ cứ trợ, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, trồng cây xanh đô thị, cho thấy cách doanh nghiệp kết nối giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội theo hướng dài hạn.

Toàn bộ những nỗ lực này được vận hành trên nền tảng quản trị minh bạch và tuân thủ. Trên phạm vi toàn cầu, các chương trình đào tạo về liêm chính, chống tham nhũng và tuân thủ đã tiếp cận hơn 89.000 lượt người, với 100% cấp lãnh đạo tham gia. Tại Việt Nam, các nguyên tắc này được cụ thể hóa thông qua hệ thống quản trị số hóa, đào tạo bảo mật thông tin và cơ chế giám sát nội bộ, góp phần đảm bảo ESG không chỉ tồn tại ở cấp chính sách mà được thực thi nhất quán trong vận hành.

Tổng thể, ESG trong mô hình của J&T Express cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt: từ việc xây dựng khung chính sách toàn cầu sang khả năng triển khai linh hoạt và đo lường hiệu quả tại từng thị trường.