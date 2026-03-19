Vẫn là nội dung xoay quanh tham vọng tranh đấu chính trị và quyền lực nhưng Climax (Cực Hạn) vừa phát sóng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ nội dung mới lạ, diễn biến nhanh và cuốn. Điều này thể hiện rõ qua việc dù mở màn với rating khiêm tốn 2,7%, bộ phim sang tập 2 đã tiến triển với chỉ số 3,8% và có độ thảo luận cao. Tất nhiên, diễn xuất của dàn cast thực lực chính là điểm sáng để bảo chứng cho độ uy tín của Climax. Trong khi Ha Ji Won gây thương nhớ với diễn xuất chắc tay cùng vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ thì Joo Ji Hoon "bùng nổ" MXH hơn không chỉ bởi khí chất nam tính khó cưỡng mà còn vì những phân cảnh "ăn tiền", trong đó có cảnh nam diễn viên làm đẹp ở tập 2.

Joo Ji Hoon đánh phấn trước đánh giặc sau

Cụ thể, ở tập 1, Joo Ji Hoon trong vai công tố viên Bang Tae Seop đã có màn bắt bắt quả tang nữ thủ trưởng và nam diễn viên trẻ đẹp tại trận. Sang diễn biến tập 2, thấy vợ mình là Ha Ji Won (Chu Sang Ah) rơi vào tình thế bất lợi, Jo Ji Hoon đã bày mưu bắt nam diễn viên trẻ phải đứng trước báo chí khóc lóc, nhận lỗi và nói lời hay ý đẹp về vợ. Trong phân cảnh này, Jo Ji Hoon sẽ có màn xuất hiện trên "sân khấu", khiến anh phải dặm phấn trước vì sợ không nổi bật khi đứng cạnh diễn viên trẻ đẹp.

Không thể để bản thân bị diễn viên trẻ "dìm" nhan sắc được

Phân đoạn này nhanh chóng viral trên mạng xã hội vì quá đáng yêu, dù là công tố viên ngầu đến mấy thì vẫn có tính "sân si" trong người, phải chỉn chu lãng tử nhất có thể khi đứng cạnh trai đẹp cùng công ty vợ. Nhiều khán giả còn đùa rằng ở cảnh này, Jo Ji Hoon lấy phấn của vợ Ha Ji Won để tự làm đẹp cho mình. Dù đang bận công chuyện nhưng cái gì quan trọng thì mình ưu tiên và rõ ràng, ngoại hình hoàn hảo là thứ cần được ưu tiên.

Vậy mới tự tin được

Một số bình luận của khán giả: - Đánh phấn trước, đánh trận sau anh ha. - Cảnh "Alo, bà tới chưa? - Tui đang trên đường đi rồi nè" đây sao? - Chú lấy phấn nền của vợ yêu Ha Ji Won đánh đúng không? - Làm gì thì làm, phải đẹp đã. Đứng cạnh trai trẻ hơn mình thì càng phải đẹp. - Sao đánh mãi mà không thấy trắng hơn vậy ạ? - Vị trí center phải là của ta!

Tập 2 của Climax tiếp tục đẩy không khí căng thẳng lên cao khi các nhân vật dần lộ rõ những toan tính phía sau vẻ ngoài tưởng như rõ ràng. Nếu tập 1 chỉ dừng ở việc thiết lập bối cảnh, thì tập này bắt đầu đào sâu vào động cơ thật sự của từng người, đặc biệt là mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật chính, khi ranh giới đúng sai trở nên mờ nhạt. Nhiều tình tiết được triển khai theo hướng bí ẩn, tăm tối, khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi về việc ai mới thực sự đang nắm thế chủ động. Điều này tạo nên cảm giác khó đoán và giữ được nhịp căng xuyên suốt tập phim.

Nhìn chung, Climax đang đi đúng hướng của một bộ melodrama thriller khi không chỉ dựa vào twist mà còn tập trung vào chiều sâu nhân vật. Nếu giữ được phong độ này, những tập tiếp theo hoàn toàn có thể đẩy cao trào lên mức khó lường hơn nữa.

