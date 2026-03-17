Mỹ nam diễn đỉnh đến mức đưa phim Hàn lên tầm cao mới: Ánh mắt hơn vạn câu thoại, mê hoặc 13 triệu người

Bộ phim The King's Warden (tạm dịch: Người Giám Hộ Của Nhà Vua) vừa đạt mốc doanh thu 13 triệu vé chỉ sau 40 ngày. Đây là tác phẩm thứ 8 trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc đạt thành tích khủng này. Trước đó, là những bom tấn như The Host (2006), The Admiral: Roaring Currents (2014), Ode to My Father (2014), Veteran (2015), Along with the Gods: The Two Worlds (2017), Extreme Job (2019) và 12.12: The Day (2023).

The King's Warden của đạo diễn Jang Hang Jun lấy bối cảnh thời Joseon thế kỷ 15, một trưởng làng chất phác tên là Heung Do (do nam diễn viên Yoo Hae Jin đảm nhận) nghe đồn rằng bất kỳ ngôi làng nào đón tiếp một quý tộc bị lưu đày sẽ được ban phước lành về sự giàu có và thịnh vượng. Với hy vọng sẽ đổi vận cho cộng đồng của mình, ông hăng hái đệ đơn xin được đón tiếp một người, mà không hề hay biết rằng vị khách của mình không ai khác ngoài vị vua bị phế truất Dan Jong (Park Ji Hoon). Mối quan hệ kỳ lạ giữa nhà vua trẻ bị đánh bại và vị trưởng lành lãnh trách nhiệm trông coi khiến khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cả hai bị cuốn vào những âm mưu nguy hiểm chốn hoàng gia và cùng sát cánh bên nhau.

Thủ vai nhà vua bị phế truất Dan Jong, nam diễn viên trẻ Park Ji Hoon đã phải giảm tới 15kg để trong vòng hơn 2 tháng trông gầy gò thiếu sức sống.

"Tôi muốn trông gầy gò đến mức đáng thương để thể hiện sự đau khổ mà ông ấy đang chịu đựng. Một người vì quá đau buồn mà chẳng thiết ăn uống gì. Tôi muốn khi xem phim khán giả sẽ đồng cảm với cảm xúc của nhân vật", Park Ji Hoon chia sẻ.

Park Ji Hoon chia sẻ anh muốn khắc họa nhà vua Dan Jong không chỉ là một nạn nhân mà còn là một nhân vật có phẩm giá: "Trong nhiều phim truyền hình, Dan Jong thường được xây dựng là một nhân vật yếu đuối. Nhưng tôi muốn thể hiện vai diễn này theo cách khác. Tôi muốn ngay cả khi bị lưu đày, Dan Jong vẫn giữ được phẩm giá của một vị vua".

Trong màn trình diễn của mình Park Ji Hoon chinh phục khán giả bằng đôi mắt biết nói. Đó là sự trống rỗng và suy sụp khi mới nhận phán quyết, là sự uy nghiêm của một vị vua dù đã không còn ngôi trên ngai vàng, là sự đau đớn khi phát hiện ra những âm mưu hay đôi mắt dù đang trong lúc vui vẻ vẫn ánh lên nét buồn bã vì sa cơ lỡ vận.

Người xem dành nhiều lời khen cho đôi mắt tràn đầy cảm xúc của Park Ji Hoon. Nam diễn viên cũng coi đó là thế mạnh độc đáo, là vũ khí của riêng mình.

"Tôi coi đôi mắt là lợi thế riêng. Thay vì bị áp lực bởi những lời khen ngợi, tôi nghĩ đó là vũ khí có thể sử dụng trong diễn xuất. Trước đây, tôi thường cảm thấy e ngại, bị ảnh hưởng bởi những lời khen, nhưng giờ đây tôi cố gắng đón nhận chúng như một thế mạnh riêng", Park Ji Hoon thừa nhận anh yêu thích những lời khen ngợi về diễn xuất bằng mắt của khán giả.

Thành công của phim đã làm sống dậy một ngôi làng từng bị lãng quên tại Hàn Quốc là Yeongwol – nơi gắn với những năm tháng cuối đời của vua Dan Jong. Theo Naver, sau khi phim công chiếu, lượng du khách đến thăm khu lăng mộ và các di tích liên quan tăng rõ rệt. Nhiều người chia sẻ rằng họ muốn tận mắt nhìn thấy không gian mà bộ phim đã khắc họa – không chỉ để "check-in", mà để cảm nhận bầu không khí trầm lặng, có phần bi thương của lịch sử. Tại đây, người dân vẫn tổ chức các lễ tưởng niệm vua Dan Jong mỗi năm, mang lại không khí văn hóa trang trọng.

Park Ji Hoon lần đầu được công chúng biết đến vào năm 2017 qua chương trình sống còn của Mnet Produce 101. Chung cuộc, anh giành vị trí thứ hai và ra mắt trong đội hình nhóm nhạc Wanna One.

Ở sân khấu trình diễn ca khúc Pick Me, cú nháy mắt thẳng vào ống kính của Ji Hoon đã tạo nên cơn sốt toàn quốc, nhờ đó nam diễn viên còn được gọi là "tiên tử nháy mắt". Park Ji Hoon được giới chuyên môn đánh giá cao với màn thể hiện xuất sắc trong Weak Hero.

Nguồn: Korea Times