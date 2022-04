Johnny Depp: "Tôi bị ám ảnh bởi sự thật"

Johnny Depp đã nêu lập trường của mình vào chiều thứ Ba trong phiên tòa xét xử phỉ báng vợ cũ Amber Heard, Depp nói: "Sự thật là điều duy nhất tôi quan tâm. Dối trá sẽ chẳng giúp bạn đi đến đâu, nhưng dối trá được xây dựng dựa trên sự dối trá và xây dựng dựa trên sự dối trá".

"Tôi bị ám ảnh bởi sự thật" - Depp nói.

Dưới sự thẩm vấn của luật sư riêng, Depp phủ nhận rằng anh đã từng bạo lực với Heard hoặc với bất kỳ phụ nữ nào khác.

Heard đã buộc tội Depp đã tấn công cô, bóp cổ cô và đá cô nhiều lần trong suốt mối quan hệ của họ. Amber cũng cáo buộc Depp từng tấn công tình dục cô trong một trận đánh nhau ở Úc vào năm 2015. Depp và Heard ly hôn vào năm 2016.

Vào tháng 12 năm 2018, Heard đã viết một bài báo bày tỏ quan điểm cá nhân trên tờ Washington Post, trong đó cô ám chỉ đến những cáo buộc trước đó của mình, nói về việc bị lạm dụng và bạo lực gia đình. Mặc dù Amber không xác định tên Depp trong bài viết nhưng nam diễn viên đã kiện cô đòi 50 triệu USD.

(Ảnh: AP)

"Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình không chỉ đứng lên cho bản thân trong trường hợp đó mà còn đứng lên cho con tôi" - Depp nói một cách rất thận trọng trên ghế nhân chứng - "Tôi nghĩ thật là quái đản khi các con tôi phải đến trường và để bạn bè hoặc những người trong trường tiếp cận chúng với trang bìa tạp chí People khét tiếng với hình ảnh cô Heard với vết thâm đen trên mặt".

Depp cho biết những cáo buộc chống lại anh là "khá ghê tởm và đáng lo ngại" và "không dựa trên bất kỳ sự thật nào".

"Thật kỳ lạ khi một ngày, bạn là Cinderella và trong 0,6 giây, bạn là Quasimodo" - Depp nói.

Depp cũng đã làm chứng về sự lạm dụng thể chất mà anh đã phải chịu đựng tuổi ấu thơ bởi mẹ mình. Johnny Depp nói bà sẽ ném mọi thứ vào anh và đánh anh bằng một chiếc giày cao gót.

Anh cũng nói về sự bắt đầu của mối quan hệ của mình với Heard, nói rằng "dường như cô ấy quá tốt là sự thật": "Cô ấy đã chăm chú. Cô ấy đang yêu. Cô ấy thật thông minh. Cô ấy tử tế. Cô ấy thật hài hước. Cô ấy thấu hiểu".

Johnny Depp nói thêm rằng họ có chung sở thích về nhạc blues và Heard thường cởi giày khi trở về nhà. Nhưng trong vòng một năm rưỡi, anh nói "dường như cô gần như đã trở thành một người khác".

Amber Heard. (Ảnh: EPA)

Cũng trong phiên toà chiều thứ Ba (theo giờ Mỹ), Depp đã thừa nhận anh đã trở nên phụ thuộc vào Roxicodone - một loại thuốc giảm đau theo toa - sau khi tự làm mình bị thương khi ném ghế trong khi quay "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides", phần thứ tư trong loạt phim. Depp mô tả cơn nghiện giống như "con khỉ trên lưng bạn" và nói rằng anh ta đã sử dụng thuốc trong bốn đến năm năm, hoặc hơn.

Khi thảo luận về mối quan hệ của mình với Amber Heard, Depp nói rằng mọi thứ lúc đầu rất tốt, nhưng sau một thời gian "mọi thứ bắt đầu bộc lộ ra ngoài". Anh nói rằng Heard sẽ phản ứng dữ dội nếu anh muốn thức để xem TV và cô muốn đi ngủ.

"Tôi không hiểu tại sao tôi, một người đàn ông 50 tuổi lại không được phép đi ngủ khi tôi muốn, trái ngược với khi cô ấy muốn" - Depp nói.

Lời khai của Depp sẽ tiếp tục vào thứ Tư.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 5 và Amber Heard cũng sẽ có cơ hội để làm chứng bào chữa cho mình.

Nguồn: Variety