Johnny Depp khóc khi nhận 7 phút vỗ tay, được biển người hâm mộ chào đón ở LHP Cannes 2023

Nam diễn viên người Mỹ cố gắng kìm nước mắt khi chứng kiến tràng pháo tay dài 7 phút tán dương bộ phim mới Jeanne Du Barry của anh. Trong đó, Johnny Depp hóa thân vai nam chính - vua Louis XV.

Johnny Depp xúc động trong buổi công chiếu phim mới tại Cannes 2023

Sau buổi công chiếu, tài tử đứng trên ban công vẫy tay chào đội ngũ người hâm mộ đông đảo đứng chờ anh ở phía ngoài rạp. Trước đó, nhiều người mang băng rôn, biểu ngữ với những câu khẩu hiệu cổ động Johnny để chào đón anh đến với Cannes 2023. Không phụ lòng fan, ngôi sao loạt phim Pirates of the Caribbean cũng dành hơn 5 phút giao lưu với người hâm mộ trước khi lên thảm đỏ.

Johnny Depp xuất hiện tại LHP Cannes 2023

Johnny Depp cảm ơn người hâm mộ trên thảm đỏ

Johnny Depp được chào đón tại LHP Cannes 2023

Maiwenn Le Besco - đạo diễn của bộ phim - cũng không khỏi xúc động trước sự ủng hộ: "Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này với người yêu, với các nhà sản xuất và với hãng Le Pacte. Đây là dự án gặp nhiều khó khăn về khâu tài chính để thực hiện. Tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này cùng ekip của mình đang ngồi trong rạp hôm nay".

Sự xuất hiện của Johnny Depp là điều đáng chú ý bậc nhất buổi lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2023. Trước đó, tài tử cùng ban tổ chức nhận làn sóng phản đối gay gắt từ một bộ phận khán giả. Nhiều người cho rằng việc chọn một nam diễn viên mới trải qua ồn ào về mặt đời tư ảnh hưởng tới uy tín của liên hoan phim. Đồng thời, một số cho rằng ban tổ chức có vẻ muốn thể hiện quan điểm bảo vệ những sao nam từng vướng nhiều scandal về bạo hành phụ nữ, tấn công tình dục.

Johnny Depp trong phim Jeanne Du Barry

Thierry Fremaux - giám đốc liên hoan phim - đáp trả trong cuộc họp báo hôm 15/5: "Tôi không rõ về hình ảnh của anh ấy ở Mỹ. Nói thật lòng, phương châm sống của đơn giản là được tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận và tự do làm phim trong giới hạn pháp luật cho phép. Nếu Johnny Depp bị cấm đóng hay sản xuất phim, chúng ta sẽ không bao giờ ngồi đây và bàn về anh ấy... Tôi không hiểu vì sao nữ đạo diễn Maiwenn chọn Depp đóng phim nhưng đó là câu hỏi các bạn nên hỏi trực tiếp cô ấy".

Ông Fremaux nói thêm: "Giống những người khác trong ban tổ chức, tôi thực sự không quan tâm tới phiên tòa ồn ào đó. Tôi không hiểu nó về chủ đề gì. Tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp diễn xuất của Johnny Depp".