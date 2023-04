Jisoo solo được đầu tư khủng, netizen Hàn tranh cãi: Làm MV xa xỉ để bù đắp giọng hát còn thiếu sót?

Cuối tháng 3 vừa qua, Jisoo (BLACKPINK) đã đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp - debut làm nghệ sĩ solo. Chị cả nhóm nhạc nữ toàn cầu là thành viên cuối cùng được quảng bá cá nhân, single album ME cùng MV chủ đề Flower được công ty đầu tư với số vốn cực khủng. Flower quay hoàn toàn tại nước ngoài, sang xịn mịn đến từng chi tiết. Theo đó, nhan sắc Jisoo ngày càng thăng hạng chính là tâm điểm của MV. Có thể nói, nữ idol đã có màn ra mắt ấn tượng cùng sản phẩm mãn nhãn phần nhìn, cuốn hút phần nghe. Thế nhưng, netizen Hàn vẫn không ngừng tranh cãi về MV đầu tay của Jisoo.

Sản phẩm đầu tay của Jisoo công ty đầu tư với số vốn cực khủng

Jisoo xinh đẹp lộng lẫy trong MV mới nhưng vẫn gây tranh cãi giọng hát

Làm MV xa xỉ để bù đắp giọng hát còn thiếu sót?

Ngay từ khi MV Flower lên sóng, Jisoo liên tục được tìm kiếm trên MXH, hình ảnh lộng lẫy của cô nàng phủ sóng mọi ngõ ngách. YG đã thực sự đầu tư mạnh tay khi đưa Jisoo đến tận khách sạn nơi Britney Spears, Taylor Swift từng quay MV. Trang phục, bối cảnh trong MV Flower đều toát lên vẻ sang chảnh. Bên cạnh visual, một chủ đề được quan tâm không kém chính là giọng hát của chị cả BLACKPINK.

Jisoo - MV Flower

Flower là một bản phối dance có nhịp điệu vừa phải, phần hook bắt tai tạo điểm nhấn cho cả bài. Với ca khúc này, Jisoo không cần quá trưng trổ các nốt cao hay cách xử lý phức tạp. Các fan đều cho rằng Jisoo chọn Flower làm ca khúc chủ đề là sự lựa chọn tốt nhất bởi bài hát hợp với màu giọng nữ idol.

Các fan đều cho rằng Jisoo chọn Flower làm ca khúc chủ đề là sự lựa chọn tốt nhất nhưng Knet vẫn ngờ vực

Khi hoạt động nhóm, Jisoo đóng vai trò lead vocal, có màu giọng husky độc đáo. Thế nhưng, nữ idol cũng thường xuyên làm dấy lên tranh cãi về giọng hát live. So với main vocal Rosé hay Jennie - người có thể cân bằng cả rap và hát, Jisoo vẫn luôn bị antifan đánh giá thấp và có ít line hát trong các sản phẩm nhóm. Do đó, khi tách lẻ, giọng hát Jisoo càng bị dân tình soi xét.

So với main vocal Rosé hay Jennie, Jisoo vẫn luôn bị antifan đánh giá thấp và có ít line hát trong các sản phẩm nhóm

Ngoài những lời khen có cánh, nhiều khán giả sau khi xem MV Jisoo vẫn nhận xét giọng hát cô có phần nhạt nhoà. Ở những nốt cao, Jisoo xử lý chưa mượt mà mang đến tổng thể chưa hoàn hảo. Netizen Hàn cho rằng với một sản phẩm âm nhạc, giai điệu và giọng hát của ca sĩ nên là tâm điểm chú ý. Nhưng với Jisoo, visual hoàn toàn chiếm spotlight, phần nhìn xa xỉ như cách cô “che đậy" giọng hát còn thiếu sót. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng bản phối ấn tượng như Flower hợp giọng Rosé hoặc Jennie hơn là Jisoo.

Phản ứng của Knet về giọng hát của Jisoo:

- Một bài hát rất phù hợp với màu giọng của Jisoo! Chuẩn gu mình thật sự. MV cũng xinh nữa.

- MV như video chụp họa báo. Jisoo để tóc mái xinh, giọng giả của Jisoo cũng rất hay, nhạc cuốn nữa. All Eyes On Me hợp gu tui hơn nhưng tui hài lòng với cả 2 bài.

- Trong đầu cứ vang lên phần điệp khúc mãi thoai. Nhạc ổn mà? Cách hát ngột ngạt hay màu giọng gây tranh cãi của Jisoo không quá bị lộ trong bài này, tôi nghĩ Jisoo đã chọn được một bài hát phù hợp với bản thân.

- Jisoo đã làm tốt nhất những gì có thể rồi. Bài hát mang phong cách Hàn Quốc với vẻ đẹp tiêu biểu, nghe thích lắm.

- Giọng hát đáng lẽ nên được chú ý thì bị visual lấn át. Jisoo rất biết tận dụng thế mạnh của bản thân.

- Đầu tư một MV xa xỉ để giảm bớt sự chú ý vào giọng hát còn thiếu sót.

- Cách hát hơi.. Nghe khó chịu quá nên rất khó để nghe đến cuối.

- Trong nhóm luôn có 1 người như vậy, khiến mình cảm thấy chưa đủ để solo... (Kỹ năng hát nhảy còn hạn chế lắm)

- Tưởng tượng bài này mà Rosé hay Jennie hát thì cháy lắm. Jisoo hơi chới với.

Ý kiến trái chiều về kỹ năng nhảy nhưng được dân tình bênh vực

Ngoài visual và giọng hát, kỹ năng nhảy của Jisoo cũng được chú ý hết mực khi đây là lần đầu tiên cô nàng trình diễn không có chị em. Nhanh chóng tạo trend với vũ đạo nở hoa đang làm mưa làm gió, Jisoo thể hiện được khả năng nhảy ổn định trong các động tác không quá phức tạp. Trong MV Flower, phân đoạn nhảy múa tự do ở bối cảnh sảnh khách sạn được bàn tán nhiều nhất. Không chỉ được so sánh vì cùng cảm hứng với MV SOLO - Jennie, phần vũ đạo này được quan tâm bởi thể hiện rõ cá tính tự do của Jisoo.

Phân đoạn nhảy tự do của Jisoo

Một chủ đề được bàn luận rôm rả tại Hàn Quốc chỉ ra mọi thứ trong MV Jisoo đều ổn, visual toả sáng, nhạc hay không bàn đến nhưng phần nhảy tự do lại gượng gạo đến… buồn cười. Ở lần này, dân tình bênh vực Jisoo, khẳng định cô nàng đã thể hiện tốt, kết hợp hài hoà động tác tay chân cùng thần thái và diễn xuất. Ở năm thứ 7 hoạt động, vươn lên đến vị thế ngôi sao toàn cầu, kỹ năng trình diễn của Jisoo ngày càng hoàn thiện và ổn định.

Jisoo được dân tình bênh vực khi bị chỉ trích nhảy kém

Phản ứng của Knet về vũ đạo của Jisoo:

- Kỹ năng của Jisoo hoàn toàn không đáng bị chỉ trích nhưng chỉ có Pann là liên tục bash Jisoo thôi. Luôn hát live tốt và ổn định, cũng được khen là người hát live tốt nhất trong số các thành viên, chỉ cần xem sân khấu solo của Jisoo trong concert là biết, sao chỉ có Pann là toàn hạ bệ Jisoo thế nhỉ?

- Ủa, có mình tôi thấy ổn à... Dù không phải nhảy giỏi nhưng cũng tạm được mà...? Xem MV chỉ thấy xinh thôi.

- Luôn hát live ổn định và nhảy đúng. Nếu Jisoo mà bị coi là thiếu kỹ năng thì những idol không giỏi bằng Jisoo chắc phải giải nghệ hết nhỉ? Có những idol chỉ tầm như Jisoo thôi mà đã được tâng bốc suốt ngày rồi, thế mà có mỗi Jisoo bị áp cho cái tiêu chuẩn khắt khe.

- Tỉnh táo lại đi, kỹ năng của Jisoo mà còn bash thì chắc TWICE phải giải nghệ lâu rồi!