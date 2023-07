Jisoo - Jennie (BLACKPINK) khoe hình ảnh đội nón lá cực xinh, nhắn nhủ điều này với fans Việt ngay trước đêm diễn ngày 2

Jisoo (BLACKPINK) vừa khiến người hâm mộ vỡ òa khi đăng tải hình ảnh cô đội nón lá nhận từ fan trong đêm đầu tiên diễn tại Hà Nội lên trang cá nhân.

Chị cả của BLACKPINK còn ghi cả dòng trạng thái nhắn nhủ đáng yêu tới người hâm mộ Việt Nam bằng tiếng Anh: "I can't wait to see you tonight Blinks" (Tạm dịch: Tôi không thể chờ được gặp các bạn vào tối nay, Blinks ơi). Không những vậy, Jisoo còn gắn cả địa điểm Hà Nội, Việt Nam kèm dòng trạng thái.

Jisoo chia sẻ hình ảnh đội nón lá kèm lời nhắn nhủ tới người hâm mộ

Chia sẻ của Jisoo khiến cộng đồng người hâm mộ và netizen cực kỳ phấn khích. Hình ảnh chị cả BLACKPINK đội nón lá trông cực kỳ xinh đẹp, duyên dáng.

Hiện tại, cộng đồng mạng đang liên tục chia sẻ hình ảnh này của Jisoo trên khắp các diễn đàn người hâm mộ. Ngoài Jisoo, Jennie cũng có chia sẻ hình ảnh đội nón lá trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội với lời nhắn nhủ tương tự tới fans Việt.

Vào tối nay (30/7), 4 thành viên BLACKPINK sẽ có đêm diễn cuối cùng tại Hà Nội kết thúc cho tour diễn Born Pink tại khu vực châu Á. Vào đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, BLACKPINK đã khiến công chúng và người hâm mộ vỡ òa với nhiều cảm xúc nhờ màn trình diễn không thể cháy hơn trên sân khấu. Dù trước đó, ngoài trời có đổ mưa lớn, nhưng may mắn là thời tiết khi buổi diễn bắt đầu lại vô cùng thuận lợi, mát mẻ.