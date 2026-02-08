Kết thúc tour diễn cùng BlackPink, Jisoo quay trở lại với đam mê diễn xuất. Cô tiếp tục nhận vai chính trong Boyfriend on Demand , đóng cùng Seo In Guk. Trong phim, nữ thần tượng đảm nhận vai Seo Mirae, nhà sản xuất webtoon kiệt sức vì công việc và cuộc sống thực tại. Nhân vật tìm đến dịch vụ hẹn hò mô phỏng trong thế giới ảo, nơi cô có thể trải nghiệm những buổi hẹn lý tưởng mà ngoài đời khó đạt được.

Bộ phim được Netflix xác nhận ra mắt vào ngày 6/3, thuộc thể loại hài - lãng mạn về đời sống công sở cùng ý tưởng đăng ký tình yêu trong không gian ảo. Dự án do đạo diễn Kim Jung Sik đứng sau Work Later, Drink Now và Not Others thực hiện, Seo In Guk vào vai Park Gyeong Nam - đồng nghiệp và đối thủ của Mirae.

Jisoo (BlackPink) đóng cặp cùng Seo In Guk (phải) trong phim do Netflix sản xuất.

Diễn xuất bị chê ngay từ trailer

Ngay sau khi teaser và trailer đầu được công bố, mạng xã hội X (Twitter) xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào diễn xuất của Jisoo. Một bộ phận khán giả cho rằng biểu cảm của cô vẫn thiếu linh hoạt, gương mặt ít thay đổi trong các phân đoạn cảm xúc.

“Nếu Jisoo muốn tiếp tục đóng phim, tôi thật sự mong cô ấy nên đi học diễn xuất một cách bài bản", một khán giả viết. Nhiều ý kiến khác đặt câu hỏi vì sao nữ ca sĩ liên tục được giao vai nữ chính dù diễn xuất chưa thuyết phục.

Jisoo bị chê diễn xuất một màu, chỉ có một biểu cảm trong trailer.

Không ít bình luận so sánh Jisoo với Cha Eun Woo - một idol diễn viên khác cũng thường xuyên bị nhận xét là diễn một màu, thiếu chiều sâu nội tâm. Các ý kiến cho rằng trong trailer, Jisoo chưa thể hiện rõ sự mệt mỏi, cô đơn hay xung đột nội tâm của người phụ nữ trưởng thành bị cuốn vào vòng xoáy công việc và đời sống tình cảm trống rỗng.

Dù vậy, cũng có khán giả cho rằng việc đánh giá diễn xuất chỉ dựa trên trailer là quá sớm. Họ kỳ vọng khi phim lên sóng trọn vẹn, Jisoo có thể thể hiện tốt hơn trong các phân đoạn dài hơi, đặc biệt là khi nhân vật Mirae phải di chuyển liên tục giữa thế giới thực và không gian ảo.

Kỳ vọng và áp lực từ một dự án lớn

Trái với làn sóng chê bai, phía nhà sản xuất và ê-kíp phim vẫn dành nhiều kỳ vọng cho dự án. Theo giới thiệu từ Netflix, Boyfriend on Demand là câu chuyện tình yêu đơn thuần, phản ánh tâm lý của những người trẻ hiện đại khi họ mệt mỏi với thực tại nhưng vẫn khao khát cảm giác rung động.

Trong các poster và teaser, Mirae được khắc họa là hình mẫu phụ nữ quen thuộc với khán giả đô thị. Cô bận rộn, kiệt sức, ngại hẹn hò nhưng không ngừng mong chờ một kết nối cảm xúc. Ý tưởng “đăng ký người yêu” trong thế giới ảo được xem là điểm nhấn giúp bộ phim tạo khác biệt giữa thị trường phim lãng mạn đang bão hòa.

Chia sẻ về vai diễn, Jisoo mô tả đây là bộ phim tươi sáng, kể về hành trình trưởng thành của nhân vật chính khi vừa khao khát tình yêu, vừa phải đối mặt với những vấn đề ngoài đời. Cô nhận xét tác phẩm có thể giúp khán giả rung động gián tiếp, nhất là những người đang mệt mỏi với nhịp sống lặp đi lặp lại.

Nam chính Seo In Guk cũng đánh giá cao kịch bản khi kết hợp song song hai không gian thực và ảo. Theo anh, việc liên tục chuyển đổi giữa hai thế giới là yếu tố then chốt tạo sức hút cho bộ phim.

Với Jisoo, Boyfriend on Demand là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ và là phép thử quan trọng cho con đường diễn xuất. Là thần tượng toàn cầu, cô đối mặt với kỳ vọng lớn từ người hâm mộ lẫn sự khắt khe của khán giả phim truyền hình.

Phim lên sóng Netflix vào ngày 6/3.