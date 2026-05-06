Jisoo (BLACKPINK) bị tố ăn cắp, thái độ ra sao khi lộ diện ở New York?

"Nhất cử nhất động" của Jisoo hiện nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông lẫn khán giả. Giữa lúc đang tham dự Met Gala 2026, cô bất ngờ bị nhà thiết kế Benjamin Voortman - chủ sở hữu thương hiệu Judassime - cáo buộc đánh cắp nhiều sản phẩm từ bộ sưu tập của họ. Theo Benjamin Voortmans, ông đã cho chị cả nhóm BLACKPINK và ekip của cô mượn trang phục để chụp ảnh bìa album. Tuy nhiên, đã 6 tháng trôi qua, không 1 bộ đồ nào được trả lại. Khi ông liên hệ, ekip của Jisoo liên tục trì hoãn, không giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra với trang phục của ông và bỏ ngỏ về ngày giờ sẽ hoàn trả.

Trước cáo buộc ăn cắp quần áo của Benjamin Voortmans, Jisoo và ekip của cô đến nay vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Đến sáng 6/5, giới truyền thông và người hâm mộ đổ dồn sự chú ý đến New York (Mỹ) - nơi Jisoo đã chính thức lộ diện lần đầu tiên giữa tâm bão drama "mượn đồ không trả". Theo đó, Jisoo đã rời khỏi khách sạn The Mark để ra sân bay trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc lịch trình tại Met Gala. Cô xuất hiện với nét mặt vô cùng tươi tắn, rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay chào khi gặp hàng loạt ống kính hướng đến mình.

Qua đó cho thấy tâm trạng của Jisoo không hề bị ảnh hưởng bởi vụ việc liên quan đến nhà thiết kế Benjamin Voortmans. Dù vậy, công chúng cho rằng nữ idol và ekip của mình nên sớm đưa ra lời giải thích rõ ràng, thỏa đáng cho nhà thiết kế Benjamin Voortmans, cũng như để khán giả hiểu rõ vụ việc nhằm tránh hình tượng bị ảnh hưởng xấu, sự chuyên nghiệp bị nghi ngờ. Nếu sự việc mượn đồ không trả mãi chẳng được làm rõ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái nhìn của các thương hiệu cao cấp với Jisoo. Nữ diễn viên và ekip sẽ mang tiếng xấu "ăn cắp" và khó mượn trang phục đến từ các thương hiệu lớn trong tương lai.

Jisoo rời khách sạn The Mark sau khi kết thúc lịch trình tại Met Gala. Nguồn: X.

Cô tươi rói, thân thiện chào fan tại sân bay New York trước giờ lên đường về Hàn Quốc. Nguồn: X.

Màn lộ diện đầu tiên của chị cả BLACPINK giữa tâm bão bị nhà thiết kế Benjamin Voortmans cáo buộc ăn cắp trang phục đắt tiền, nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông lẫn công chúng. Ảnh: X.

Hiện, Jisoo và ekip vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, nhìn sự tươi tắn, của nữ idol có thể thấy tâm trạng của cô không hề bị ảnh hưởng bởi drama "mượn đồ không trả". Ảnh: X.

Jisoo vừa có màn debut Met Gala 2026 xuất sắc không có điểm gì phải chê. Ảnh: Vouge, X.

Thời gian gần đây, Jisoo liên tục dính drama, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề. Trước khi bị tố cáo ăn cắp trang phục đắt tiền, cô từng lao đao và bị dân tình tẩy chay vì bê bối của anh trai. Cụ thể, anh trai Kim Jung Hoon của nữ idol bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc quấy rối tình dục 1 nữ streamer. Ngay sau đó, người tự xưng là vợ của Kim Jung Hoon đã đăng tải nhiều bằng chứng, tố cáo anh trai Jisoo bạo hành gia đình.

Nữ thần BLACKPINK sau đó đã phải lên tiếng chính thức về vụ việc. Trong tuyên bố, phía nữ idol làm rõ cô sống tự lập từ sớm, không biết gì về đời tư của anh trai, đồng thời không có chuyện người đàn ông này tham gia vào công ty Blissoo như tin đồn. Jisoo không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho anh trai đó, và cũng không có kế hoạch cung cấp những hỗ trợ như vậy trong tương lai.

Nhà báo Lee Jin Ho tiết lộ Jisoo đã cắt đứt với anh trai từ tháng 5/2025, khi Kim Jung Hoon bị tố cáo ẩn danh tội quay lén phụ nữ. Sau sự việc này, gia đình và Jisoo đã mất hoàn toàn lòng tin và về cơ bản là đã cắt đứt quan hệ. Vào thời điểm đó, Kim Jung Hoon thậm chí đã đổi số điện thoại, trốn tránh mọi người, biến mất và chỉ liên lạc qua VoiceTalk. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên giải trí, chị dâu thứ 2 cũng lên tiếng khẳng định Jisoo không biết gì về những hành vi tàn bạo của anh trai với phụ nữ. Thậm chí chuyện anh trai đã tái hôn, nữ idol cũng không biết.

Nguồn: KoreaBoo, X