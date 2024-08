Theo thông tin được đưa bởi TMZ trước đó, Jennifer Lopez đã đệ đơn ly hôn và cô tự mình làm việc này mà không có luật sư. Thứ Ba (20/6, giờ địa phương) - ngày nữ ca sĩ đệ đơn ra tòa - cũng đánh dấu kỷ niệm hai năm ngày cưới xa hoa của cặp đôi tại Georgia. Đám cưới của Jennifer và Ben được tổ vào tháng 7 năm 2022. Trong đơn xin ly hôn, Jennifer viết ngày ly thân là ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Trong lá đơn gửi tòa án, Jennifer Lopez không nói cô và Ben Affleck có thỏa thuận tiền hôn nhân hay không, tuy nhiên, theo các nguồn tin cho biết với các hãng tin thì cặp đôi không có thỏa thuận nào. Theo báo cáo, Jennifer từ bỏ quyền trợ cấp của vợ chồng và yêu cầu thẩm phán cũng từ chối quyền trợ cấp đó cho Ben Affleck.

Tin đồn Jennifer và Ben chia tay bắt đầu dấy lên vào tháng 5 năm nay. Nguyên nhân dẫn đến tin đồn này là do cả hai đã tìm đến các chuyên gia, thực hiện việc trị liệu cho các cặp đôi. Mặc dù cả Lopez và Affleck đều không trả lời phỏng đoán khi tin đồn bùng phát nhưng những người quan tâm tin rằng tin đồn này không vô căn cứ. Lý do là khi thông tin nổ ra, Ben đã bị phát hiện không đeo nhẫn cưới một tuần sau đó và hành động này của Ben dường như xác nhận rằng đã có rắc rối ở thiên đường hôn nhân mà anh và Jennifer đang chung sống.

Cũng theo trang tin TMZ, Ben Affleck không còn sống trong biệt thự lớn của anh và Jennifer ở Beverly Hills nữa. Theo hãng tin này, người ta đã thấy ngôi sao từng giành tượng vàng Oscar đã sinh sống trong một ngôi nhà khác tại khu phố Brentwood của Los Angeles trong khoảng một tuần. Và Ben đã nhiều lần bị các tay săn ảnh chụp được cảnh anh ra vào ngôi nhà mà không có vợ mình. Page Six sau đó đưa tin rằng Ben đang đi tìm mua nhà.

Trong khi đó, nữ diễn viên "Wedding Planner" cũng được chụp ảnh đi tham quan nhà ở Los Angeles cùng với đối tác sản xuất lâu năm của cô, Elaine Goldsmith-Thomas, vào giữa tháng 5. Theo nguồn của Page Six vào thời điểm đó về tin đồn ly hôn, Ben Affleck sẽ "ly hôn với lý do mất trí tạm thời" - nếu anh có thể nói về lý do chia tay Jen - và cuối cùng anh đã "tỉnh táo" sau những gì giống như một "giấc mơ" giữa cả hai.



Vào tháng 6, Jennifer Lopez đi nghỉ một mình ở Ý, trong khi Ben vẫn ở Los Angeles. Cô đã tận hưởng thời gian trên một du thuyền sang trọng trước khi đi đến Paris để tham dự buổi trình diễn thời trang Dior. Và trong khi Jennifer ở Châu Âu, Ben Affleck được cho là đã chuyển hết đồ đạc của mình ra khỏi ngôi nhà ở Beverly Hills vào thời điểm đó. Những người hâm mộ sau đó nhận ra rằng cặp đôi này đã không chụp ảnh cùng nhau trong hơn một tháng rưỡi.

Tin đồn ly hôn rộ lên khi cặp đôi này rao bán ngôi nhà chung của họ vào tháng 7. Cặp đôi đã rao bán ngôi nhà mới có 12 phòng ngủ, 24 phòng tắm và một sân bóng rổ với giá 68 triệu USD, cao hơn gần 8 triệu USD so với số tiền họ đã trả khi mua nó vào năm 2023. Ca sĩ "On the Floor" và ngôi sao "Good Will Hunting" được cho là đã trả toàn bộ tiền mặt cho bất động sản đắt giá này. Ngôi nhà ban đầu được rao bán với giá 135 triệu USD vào năm 2018.