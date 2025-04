Jennie ở Coachella 2025: Nỗ lực cho 1 tham vọng “nửa vời”

Jennie xuống phong độ ở Coachella

10h sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam), sân khấu Coachella 2025 của Jennie chính thức diễn ra tại Outdoor Theatre. Jennie là thành viên thứ 2 của BLACKPINK chinh phục lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh với tư cách nghệ sĩ solo. Hành trình từ một thành viên nhóm nữ 3 năm tuổi “chào sân” Coachella, rồi trở thành headliner ở năm thứ 7 sự nghiệp và hiện tại, tự tin tham gia dưới tư cách nghệ sĩ độc lập của Jennie và cả Lisa là câu chuyện dài tràn đầy cảm hứng.

10h sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam), sân khấu Coachella 2025 của Jennie chính thức diễn ra tại Outdoor Theatre

Ngay từ thời điểm công bố diễn Coachella, Jennie đã trở thành tâm điểm của fan nhạc toàn cầu

Ngay từ thời điểm công bố diễn Coachella, Jennie và Lisa đã trở thành tâm điểm của fan nhạc toàn cầu. Người ta đặt câu hỏi lớn về việc 2 thần tượng Kpop, chung 1 nhóm nhạc sẽ làm gì để tái định danh bản thân sau khi tách khỏi công ty quản lý cũ. Lisa đã có sân khấu bùng nổ phản ứng hôm 12/4, phô diễn trọn vẹn thế mạnh performing, hiệu ứng mạng xã hội phá vỡ mọi kỷ lục Coachella. Lisa trình diễn ở Sahara - sân khấu BLACKPINK từng chinh phục trong lần đầu đến với Coachella và cũng là sân khấu nhiều nghệ sĩ thiên về trình diễn từng hiện diện. Còn Jennie, cô nàng “chốt suất” biểu diễn ở khán đài Outdoor Theatre.

Jennie mang đến 1 set diễn hoàn toàn tập trung vào trải nghiệm nghe, phiêu vào âm nhạc

Đây là sân khấu có quy mô lớn thứ 2 Coachella, nhưng thiên về các nghệ sĩ dùng âm nhạc làm điểm nhấn chính để gây ấn tượng. Trước Jennie, line-up gồm có “hoàng tử indie” gốc Việt keshi, Zedd,... đều có chung màu nhạc này. Là biểu tượng all-rounder của Kpop, Jennie được dự đoán sẽ dàn dựng sân khấu Coachella thật hoành tráng, ít nhất là “một chín một mười” với Lisa - từ hiệu ứng thị giác cho đến vũ đạo đều phải thật kinh diễm để phát huy trọn thế mạnh của 1 idol toàn năng. Nhưng không, Jennie mang đến 1 set diễn hoàn toàn tập trung vào trải nghiệm nghe, phiêu vào âm nhạc.

Sân khấu Coachella của Jennie lại đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều

Nếu không quá kỳ vọng, stage Coachella của Jennie sẽ được đánh giá ở mức ổn định. Nhưng nếu đã theo dõi Jennie qua 5 show diễn The Ruby Experience, thì mặc nhiên Coachella sẽ là “bài test” với nhiều kỳ vọng lớn hơn. Những bộ cánh, vũ đạo gây sốc, sân khấu dàn dựng, concept visual tất cả đều là thứ mà người ta muốn xem Jennie sẽ chiêu trò đến đâu để gây chú ý. Không chỉ là idol táo bạo nhất, Jennie còn là biểu tượng thời trang Hàn Quốc, mọi thứ về liên quan đến thẩm mỹ đều đáng trông chờ. Song, sân khấu Coachella của Jennie lại đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều.

Jennie mở màn Coachella với Filter - track thứ 12 thuộc album RUBY. Ca khúc mang thông điệp “lột bỏ hiệu ứng hào nhoáng ngoài thân”, Jennie mở màn bằng Filter không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Jennie lập tức gây sốt vì ngoại hình quá sức xinh đẹp tại Coachella. Như một viên hồng ngọc toả sáng, Jennie diện nguyên bộ đồ đỏ, khoác áo da, đội mũ cao bồi, màu son đỏ hớp hồn người hâm mộ. Dần dần, Jennie cởi áo khoác, khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong bộ bodysuit hở vòng 2 và boots cao cổ. Gợi cảm, nhưng không sốc. So với những bộ cánh Jennie diện gần đây, outfit biểu diễn Coachella nằm ở mức độ rất an toàn.

Jennie mở màn Coachella với Filter - track thứ 12 thuộc album RUBY

So với những bộ cánh Jennie diện gần đây, outfit biểu diễn Coachella nằm ở mức độ rất an toàn

Jennie không chuẩn bị visual LED choáng ngợp, không thay đồ xoành xoạch như Lisa. Một outfit của Jennie được thêm thắt vài chi tiết khác nhau mỗi khi cô đổi mood sân khấu. Vũ đạo cũng không quá phức tạp, tất cả được dựng ở mức vừa đủ. Ở tiết mục ZEN, fan đã kỳ vọng sẽ được nhìn thấy bài nhảy hoành tráng từng xuất hiện trong MV visualizer nhưng chưa thể.

Phần được đầu tư nhất chính là âm nhạc. Diễn 13 ca khúc trong album RUBY (trừ intro và ca khúc cuối cùng Twin), Jennie cùng ekip âm nhạc phối mới toàn bộ nhạc. Chất lượng album gốc đã quá tốt. Âm nhạc thực sự là điểm sáng khi mỗi bản phối đều vô cùng bắt tai, thời thượng, phù hợp để trình diễn cùng liveband ở không gian mở như Coachella.

Jennie live Handlebars

Sân khấu F.T.S lộ nhiều khuyết điểm vocal

Song, chính vocal của Jennie lại là điểm yếu kéo chất lượng show đi xuống. Bản phối hay, nhưng Jennie live xuống phong độ. Ở cả bài Mantra, Jennie bỏ line gần như nửa thời lượng. Cô dành năng lượng để nhảy, trong khi đây là ca khúc có verse rap cực bắt tai, là cơ hội để Jennie bắn fastflow làm điểm nhấn. Bỏ line đã đành, những ca khúc cần trưng trổ vocal như Handlebars, start a war, F.T.S,... Jennie đều thể hiện khá chông chênh, giọng live run rẩy, nghe rõ tiếng thở và để backtrack “gánh”.

Kali Uchis cùng Jennie biểu diễn damn, right

Seoul City, Love Hangover là những sân khấu nhạt nhoà, không mấy ấn tượng. Jennie mời đến Coachella Kali Uchis, cùng cô biểu diễn ca khúc cả 2 hợp tác trước đó - damn, right. Với sự giúp sức từ ngôi sao nước Mỹ, Jennie live có phong độ hơn, biểu cảm sân khấu cũng cuốn hút, tràn đầy tự tin.

Jennie live có phong độ hơn, biểu cảm sân khấu cũng cuốn hút, tràn đầy tự tin

Jennie mời đến Coachella Kali Uchis

Quay trở về lợi thế, Jennie toả sáng. Set diễn Coachella của main rapper BLACKPINK bùng nổ nhất ở 4 tiết mục cuối cùng, nhất là liên khúc 3 bài rap ExtraL, way up (with the IE), like JENNIE. Từ năng lượng, flow rap cho đến vũ đạo đều mãn nhãn, mãn nhĩ.

like JENNIE - sân khấu xuất sắc nhất Coachella W-1 của Jennie

Quay trở về lợi thế, Jennie toả sáng

Từ năng lượng, flow rap cho đến vũ đạo đều mãn nhãn, mãn nhĩ

Kết sân khấu với Starlight, Jennie hát đầy cảm xúc "chỉ vì con muốn làm mẹ tự hào". Jennie rưng rưng cám ơn người hâm mộ vì giấc mơ Coachella một lần nữa trở thành hiện thực. Nhờ set diễn cuối, mà màn chào sân Coachella của Jennie không trôi qua một cách tẻ nhạt.

Stage kết màn: Starlight

Jennie xúc động sau khi hoàn thành sân khấu Coachella solo đầu tiên trong sự nghiệp

Jennie diễn Coachella “hiền” một cách khó hiểu. Dù vẫn chiếm trọn tâm điểm mạng xã hội, nhưng sức nóng so với Lisa đã hoàn toàn lép vế. Khả năng hát live của Jennie đang tạo nên cơn sốt tranh cãi mới. Người hâm mộ hài lòng, bảo vệ Jennie, nhưng người qua đường vốn khắt khe với thần tượng Kpop thì không như thế. Hàng nghìn bài đăng đề cập về việc Jennie “thở nhiều hơn hát”, phong độ trình diễn thụt lùi, hát nhép.

Lisa gạt bỏ được phần nào định kiến sau Coachella, thì đến lượt Jennie bị chỉ trích vì lạm dụng backtrack. Vốn biết Jennie có thể trạng yếu, nhưng nhìn những gì cô đã thể hiện ở Coachella 2 mùa trước cùng BLACKPINK, thì sân khấu lần này vẫn là 1 bước lùi.

Nỗ lực trở thành nghệ sĩ âm nhạc trở nên “nửa vời”

Jennie đã được công nhận tài năng nhờ album hoàn chỉnh từ âm nhạc, thông điệp cho đến concept - RUBY. Xuất phát điểm là 1 thần tượng Kpop, bị định kiến “công chúa YG” đeo bám suốt nhiều năm sự nghiệp vì discography ít ỏi, Jennie tự mình phá kén bằng album 15 tracks viết về chính mình. Album RUBY gây bão toàn cầu, từ thành tích thương mại đến phản ứng giới phê bình đều tích cực. Thậm chí, tay viết Joshua Minsoo Kim của Pitchfork còn nhận định album RUBY là album solo của thần tượng Kpop tốt nhất mọi thời đại.

Người hâm mộ có thể thấy rõ định hướng trở thành nghệ sĩ âm nhạc thông qua cách Jennie đầu tư cho Coachella

Jennie thể hiện nghệ sĩ tính của mình thông qua việc kiểm soát mọi khâu liên quan đến sản xuất, sáng tác album. 6 MV, 15 bài hát, Jennie làm việc quần quật suốt 1 năm để mang đến 1 album bứt phá về mặt chất lượng. The Ruby Experience là showcase để Jennie phô diễn bản thân, chứng minh cô đã trưởng thành, tự tin là pop girl thế hệ mới, phát triển từ bệ phóng thần tượng dưới khuôn khổ ngành công nghiệp Kpop.

Người hâm mộ có thể thấy rõ định hướng trở thành nghệ sĩ âm nhạc thông qua cách Jennie đầu tư cho Coachella. Các bản phối mỹ mãn, làm bật lên tư duy nghệ thuật của Jennie. Nhưng đáng tiếc, Jennie chưa thể kể về mình tại Coachella một cách trọn vẹn vì sân khấu không làm bật concept chủ đạo của album, vốn có rất nhiều thứ có thể khai thác vì lấy cảm hứng từ 7 Giai Đoạn Cuộc Đời của Shakespears.

Tối giản visual, vũ đạo để tập trung vào âm nhạc, thì hát live phải vững

Phong độ live trồi sụt khiến người nghe sao nhãng. Tối giản visual, vũ đạo để tập trung vào âm nhạc, thì hát live phải vững. Đó là điều kiện tiên quyết để thuyết phục khán giả nghe nhạc. Jennie chưa thể thuyết phục đại đa số người nghe ở Coachella vì “thở nhiều hơn hát”. Khán giả thấy rõ sự hụt hơi, những phân đoạn bỏ line, nốt cao run rẩy của Jennie trong khi cô nàng có thể làm tốt hơn thế. Jennie có năng lực là điều không thể phủ nhận, nhưng năng lực đó chưa được phát huy vào sáng nay - 14/4. Lỗ hổng hát live của Jennie đã trở thành hòn đá cản đường, khiến nỗ lực theo đuổi định hướng “nghệ sĩ âm nhạc” trở nên nửa vời.

Jennie hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu dành đủ thời gian chuẩn bị

Jennie hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu dành đủ thời gian chuẩn bị. Nhiều người chỉ ra, Jennie chuẩn bị cho Coachella khá vội vã. Đến phần VCR intro set diễn cũng thiếu sót. Nhìn lại lịch trình Jennie thời gian qua, hoàn toàn có thể hiểu được. Cô phát hành album đầu tay vào ngày 7/3, và loạt single ra mắt liên tục trong 3 tháng đầu năm. Thời gian quay MV, luyện tập cho các show diễn quảng bá và lịch di chuyển liên tục từ Hàn - Mỹ đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng, quỹ thời gian để Jennie chuẩn bị cho Coachella. Trong khi đó, Lisa sau khi ra mắt album Alter Ego không có thêm bất kỳ sân khấu live nào. Coachella là stage đầu tiên nữ thần tượng người Thái mang album đầu tay đi diễn. Trong khoảng nghỉ này, Lisa hẳn đã đầu tư “tất tay” cho màn chào sân tại Coachella.

Sân khấu Coachella của Jennie không hẳn là tệ, nhưng cũng chưa đủ WOW để nâng tầm vị thế cho cô nàng sau 1 album quá đỗi thành công

Sân khấu Coachella của Jennie không hẳn là tệ, nhưng cũng chưa đủ WOW để nâng tầm vị thế cho cô nàng sau 1 album quá đỗi thành công từ thương mại cho đến chất lượng nghệ thuật. Jennie còn một cơ hội nữa tại Coachella vào tuần sau - ngày 21/4. Người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng, chờ xem Jennie sẽ làm gì để lấy lại phong độ vừa mất.