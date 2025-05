Những ngày này, BLACKPINK thi nhau chiếm sóng mạng xã hội với chuỗi 2 sự kiện tầm cỡ thế giới - Coachella và Met Gala 2025. Song, đây vẫn là hoạt động cá nhân của các thành viên. Hậu rời YG, 4 mẩu BLACKPINK thỏa sức vẫy vùng, tự mình định hướng sự nghiệp độc lập và thiết lập nhiều dấu ấn đặc biệt.

Bước sang năm 2025, YG đã xác nhận BLACKPINK tái hợp. Nhóm nữ toàn cầu sẽ chính thức khởi động World Tour mới với concert đầu tiên tổ chức tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc ngày 5/7 tới đây. YG cũng đã công bố giá vé cho concert tái xuất của BLẠCKPINK sau 2 năm, khiến khắp nơi tranh luận.

Nhóm nữ toàn cầu sẽ chính thức khởi động World Tour mới với concert đầu tiên tổ chức tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc

Truyền thông Hàn dự đoán, BLACKPINK sẽ phải comeback vào khoảng cuối tháng 5 hoặc trễ nhất là tháng 6 để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn khởi động đầu tháng 7. Tuy nhiên, đến nay màn comeback của BLACKPINK vẫn “bặt vô âm tín”.

Mới đây, Jennie đã góp mặt trong show thực tế You Quiz On The Block cùng MC quốc dân Yoo Jae Suk. Tại đây, nữ rapper xác nhận BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 7. Jennie trực tiếp xác nhận thời điểm nhóm nữ toàn cầu tái xuất làng nhạc, sau hơn 3 năm kể từ Born Pink.

Jennie xác nhận BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 7

Trước đó, trong phỏng vấn với Variety, Lisa cũng tiết lộ BLACKPINK vừa cùng nhau làm việc trong phòng thu, cam đoan sẽ có nhạc mới cho các BLINK. Các thành viên hào hứng thả hint về 1 album mới. Nhiều nguồn tin cho biết BLACKPINK sẽ kết hợp cùng đội ngũ quốc tế, không giới hạn với riêng Teddy. Các cô gái trực tiếp đóng góp vào khâu sáng tác, sản xuất nhạc. Ở năm thứ 9, BLACKPINK thể hiện lập trường nghệ thuật cứng rắn.

Đã 3 năm kể từ lần cuối BLACKPINK comeback

Tuy nhiên, việc Jennie xác nhận BLACKPINK comeback vào tháng 7 làm bùng lên cuộc tranh luận. Dân tình hoang mang về khả năng liệu BLACKPINK có thể comeback trước ngày chạy tour hay không. Show diễn đầu tiên của World Tour mới sẽ diễn ra ngày 5/7. Tức là BLACKPINK sẽ không đủ thời gian để comeback và quảng bá trong vỏn vẹn 5 ngày. Thậm chí đến nay, World Tour của BLACKPINK vẫn chưa có tên cụ thể. Không ra nhạc mới đã diễn tour, nhất là show mở màn ở Hàn.

Nếu trong tháng 7 có nhạc mới, nhóm sẽ trình diễn ngay tại concert

Nhiều người cũng tiếc nuối trước việc BLACKPINK gần như sẽ từ bỏ lịch quảng bá trên các show âm nhạc. Nếu trong tháng 7 có nhạc mới, nhóm sẽ trình diễn ngay tại concert. Sau đó là lịch lưu diễn dồn dập. BLACKPINK bị chỉ trích là thiếu tâm huyết, chạy tour để “bào tiền fan”.

Ở một diễn biến khác, fan BLACKPINK vừa phấn khích vừa thờ ơ trước tin nhóm comeback. Với BLINK, tới khi nào có poster, MV và album lên sóng thì mới tin. Lịch sao Hỏa của YG đã làm fan thất vọng nhiều lần. Dù là Jennie hay Lisa xác nhận, thì fan cũng chưa dám tin vội.

Jennie và Lisa đồng loạt nhá hàng về màn comeback của BLACKPINK

Nhưng có tranh luận đến đâu, thì màn comeback của BLACKPINK cũng sẽ là sự kiện hot nhất thời gian tới. Với vị thế của các cô gái và thời gian đói nhạc quá lâu, BLACKPINK chỉ cần lên sóng chắc chắn tạo bão.