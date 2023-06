Jennie (BLACKPINK) và sức khoẻ đáng báo động: Thể trạng yếu nhất nhóm, kiệt sức phải rời show khiến fan xót xa!

Mới đây, Jennie (BLACKPINK) công khai xin lỗi fan bởi đột ngột rời show tại đêm diễn Born Pink trạm Melbourne, Australia hôm 12/6. Cô đăng tải tâm thư tại Instagram cá nhân, gửi lời cám ơn đồng thời trấn an người hâm mộ. Sau đó, YG cũng lên tiếng xác nhận Jennie đã hồi phục và sẽ biểu diễn ở đêm diễn tiếp theo tại Sydney.

Sau khi bỏ dở sân khấu vì lý do sức khoẻ, Jennie sẽ gặp lại khán giả Úc trong show diễn Sydney tới đây

Nhìn lại lịch trình công khai của BLACKPINK nói chung và Jennie nói riêng trong 2 tháng qua, fan không khỏi “rùng mình". Kể từ giữa tháng 4 đến hiện tại, Jennie cùng BLACKPINK hoàn thành 2 sân khấu quan trọng tại Coachella, chạy tour Born Pink tại nhiều quốc gia cùng vô số sự kiện cá nhân. Vốn có thể trạng yếu lại thêm khối lượng công việc khổng lồ, tình trạng sức khoẻ của Jennie thực sự đáng báo động.

Lịch trình dày đặc, liên tục di chuyển giữa các châu lục chỉ trong 2 tháng

Chỉ trong 2 tháng kể từ Coachella, Jennie đã liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ trên toàn thế giới. Với lịch cố định và biểu diễn liên tục 2 đêm tại 1 địa điểm, Born Pink diễn ra xen kẽ cùng các hoạt động cá nhân, Jennie phải liên tục di chuyển giữa các châu lục trong thời gian ngắn.

Jennie tại Coachella

Lịch trình World Tour vẫn diễn ra đều đặn

Riêng concert và lễ hội Coachella, BLACKPINK cần tập luyện và bay đi bay lại giữa các địa điểm để tổng duyệt. Jennie còn tham dự các sự kiện cá nhân quan trọng như MET Gala, LHP Cannes, show Chanel, Calvin Klein,... Các event này buộc phải dành thời gian chuẩn bị trang phục, make-up, làm tóc. Chưa kể đến lịch trình quay chụp kín không được công bố như bìa Vogue Nhật tháng 7, chụp hình cho BST "Jennie for Calvin Klein",... cũng nằm trong khoảng thời gian này.

Loạt hoạt động cá nhân dày đặc, yêu cầu tiêu chuẩn hình ảnh cao của Jennie thời gian qua

Như vậy, có thể thấy, Jennie đã chạy hết sức lực cho khối lượng công việc khổng lồ. Mà trong đó, khoảng nghỉ dường như không có. Với việc phải liên tiếp bay đi bay lại giữa các quốc gia, Jennie chỉ có thể nghỉ ngơi trên máy bay, cần thích nghi khi thay đổi môi trường, khí hậu. Với một người bình thường, chỉ tính vấn đề di chuyển đã đủ mệt mỏi, Jennie còn phải đảm bảo hình ảnh hoàn hảo xuất hiện trước công chúng yêu cầu chuẩn bị, luyện tập kỹ lưỡng.

Lịch trình dày đặc của Jennie: 16/4: Coachella (Mỹ) 22/4: Coachella (Mỹ) 27 - 28/4: Born Pink Mexico Concert 1/5: Met Gala (New York, Mỹ) 11/5: Calvin Klein Pop-up (Seoul, Hàn Quốc) 13 - 14/5: Born Pink Singapore Concert 20 - 21/5: Born Pink Encore tại Macau 22 - 23/5: LHP Cannes (Pháp) 27 - 28/5: Born Pink Encore tại Thái Lan 1/6: Chanel Show (Tokyo, Nhật Bản) 3 - 4/6: Born Pink Concert (Osaka, Nhật Bản) 10 - 11/6: Born Pink Concert (Melbourne, Úc) 16 - 17/6: Born Pink Concert (Sydney, Úc)

Jennie có thể trạng yếu nhất BLACKPINK, thường xuyên gặp chấn thương, kiệt sức phải rời show

Hình ảnh Jennie thở gấp, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi trong show Melbourne vừa qua khiến fan vô cùng xót xa. Theo nhiều fan quốc tế, Jennie đã bị ngộ độc thực phẩm, nôn ói và choáng váng. Dù đã vắng mặt ở buổi soundcheck Jennie vẫn gắng gượng tham gia biểu diễn và được nhân viên y tế hiện trường khuyên nghỉ ngơi khi phát hiện tình trạng bất thường. Đây không phải lần đầu Jennie rời show giữa chừng do vấn đề sức khoẻ. Trước đó, ở concert Macau thuộc tour thế giới đầu tiên của BLACKPINK - In Your Area, Jennie có biểu hiện khó thở, đau đớn và đã phải rời sân khấu giữa chừng.

Jennie loạng choạng, không đứng vững trong đêm diễn thứ 2 tại Melbourne

Theo dõi BLACKPINK, không khó để nhận ra Jennie là thành viên có thể trạng yếu nhất nhóm. Suốt sự nghiệp, Jennie nhiều lần vướng vào tranh cãi lười nhảy, biểu diễn không nhiệt huyết. Mọi chuyện đều có nguyên do, phần lớn sân khấu bị chỉ trích của Jennie đều diễn ra trong thời điểm sức khoẻ cô không ổn định. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, Jennie tiết lộ cô không có sức đề kháng tốt, thường xuyên đổ bệnh: “Tôi từng kiệt sức về cả thể chất và tinh thần sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới (vào năm 2020). Cường độ làm việc khiến chúng tôi không có thời gian ngủ, ăn uống không khoa học và không cung cấp đủ nước cho cơ thể.”

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, Jennie tiết lộ cô không có sức đề kháng tốt, thường xuyên đổ bệnh

Thể trạng tự nhiên của Jennie dễ khiến cô bị kiệt sức, chấn thương khi tập luyện, nhất là khi hầu hết vũ đạo của BLACKPINK đều có những động tác mạnh và phức tạp. Jennie thường giữ im lặng trước những tranh cãi xung quanh mình, nhưng cô không ngại công bố tình trạng sức khoẻ nhằm trấn an fan. Trước mỗi lịch trình công khai, nếu gặp chấn thương dễ phát hiện, Jennie sẽ thông báo và giải thích lý do với người hâm mộ.

Jennie bị chấn thương, chống nạng năm 2023

Jennie bị thương ở mắt ngay trước lịch Fashion Week vào tháng 3 năm nay, vết thương nghiêm trọng khiến cô nàng phải dán băng y tế một thời gian dài

Jennie nhiều lần bị thương ở chân, bị lộ miếng dán giảm đau thậm chí từng chấn thương mắt cá chân phải dùng nạng vào năm 2020. Tháng 3 năm nay, Jennie bị thương ở mắt ngay trước lịch Fashion Week. Vết thương nghiêm trọng khiến cô nàng phải dán băng y tế một thời gian dài, đến hiện tại vẫn chưa lành hẳn và nổi sẹo, nhưng cô nàng liên tục nhấn mạnh rằng bản thân không sao, mong fan đừng lo lắng.

Và những lo ngại về sức khoẻ tinh thần

Những ngày gần đây, Jennie là cái tên bị “réo gọi" nhiều nhất bởi vai diễn táo bạo trong phim The Idol. Khi bộ phim vấp phải vô số ý kiến chỉ trích bởi hình ảnh gợi cảm của dàn diễn viên, lời thoại táo bạo, Jennie càng trở thành tâm điểm “ném đá" bởi cô là 1 thần tượng Hàn Quốc. Đến hiện tại, Jennie vẫn im lặng với vai diễn đầu tay của mình, cô không có một động thái nào chia sẻ về The Idol sau khi tham dự Cannes cùng đoàn làm phim.

Jennie vẫn im lặng với vai diễn đầu tay bị chỉ trích, cô không có một động thái nào chia sẻ về The Idol sau khi tham dự Cannes cùng đoàn làm phim

Bên cạnh đó, hình ảnh hẹn hò công khai tại Paris vào đầu tháng 5 của Jennie và thành viên hút fan nhất nhì BTS - V cũng mang đến không ít ý kiến trái chiều. Fan BLACKPINK và BTS vốn như nước với lửa, khi thành viên của 2 nhóm nhạc hàng đầu lộ tin hẹn hò, một bộ phận người hâm mộ khó chấp nhận dẫn đến tình trạng công kích cá nhân. Jennie hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực trên MXH kể từ khi lộ tin hẹn hò.

Và mới đây, việc Jennie đột ngột rời show vì lý do sức khoẻ cũng gây tranh cãi. Theo đó, một tài khoản khẳng định đã gặp Jennie, Rosé và Jisoo tại một nhà hàng lẩu ở Melbourne ngay sau đêm diễn. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu đổ lỗi, cho rằng Jennie thiếu chuyên nghiệp đồng thời bày tỏ nghi ngờ về sức khỏe của của cô.

Jennie từng trải lòng: "Em muốn ném điện thoại xuống biển rồi biến mất. Biến mất để không ai tìm ra mình"

Jennie từng trải lòng: "Em muốn ném điện thoại xuống biển rồi biến mất. Biến mất để không ai tìm ra mình". Áp lực từ công chúng, những chỉ trích, tranh cãi vẫn hàng ngày diễn ra trên MXH, Jennie là idol thường xuyên bị tấn công nhất. Do đó, fan không khỏi lo ngại cho sức khoẻ tinh thần của nữ rapper nhà YG.