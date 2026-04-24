Trong kỷ nguyên AI đang tái định hình nền kinh tế số toàn cầu, bài toán đặt ra không còn chỉ là làm chủ công nghệ, mà còn là cách mỗi doanh nghiệp giữ vững bản sắc, năng lực nội tại và tư duy chiến lược khi bước ra thị trường quốc tế. Đó cũng chính là tinh thần "Cultural Roots, Global Reach" mà JCI Trevi theo đuổi: lấy nền tảng giá trị, tri thức và bản sắc làm gốc rễ để kết nối với thế giới bằng tư duy đổi mới và năng lực hội nhập.

Với tinh thần đó, JCI Trevi phối hợp cùng với SIA Innovation Marketing Agency, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và các đối tác công nghệ quốc tế GPTDAO, TokenFuse.io, OpenClawWeekend, Volcano Engine, CX Genie, Mắt Bão đồng tổ chức China – ASEAN Digital Economy & OpenClaw AI Industry Application Symposium 2026 – diễn đàn quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp, startup và nhà lãnh đạo đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Silicon Valley nhằm cùng chia sẻ góc nhìn chiến lược, xu hướng công nghệ và cơ hội hợp tác trong kỷ nguyên AI.

Sự kiện không chỉ mang đến những cập nhật mới nhất về AI và kinh tế số, mà còn mở ra một không gian đối thoại thực tiễn về cách doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ để tăng trưởng, mở rộng thị trường và xây dựng năng lực cạnh tranh xuyên biên giới, đồng thời vẫn giữ được khả năng thích ứng với bối cảnh văn hóa, thị trường và đặc thù vận hành tại từng quốc gia.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là phiên thảo luận: "Business Pathways and Risk Control for Cross-border AI Implementation" – nơi các diễn giả và chuyên gia cùng chia sẻ cách doanh nghiệp tận dụng AI để tăng tốc quốc tế hóa, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả về dữ liệu, pháp lý, vận hành và khác biệt thị trường.

Chương trình quy tụ dàn diễn giả uy tín gồm:

Mr. Jimmy Cai – Co-Founder GenAI Week Silicon Valley 2025, Co-Founder GPTDAO, Founder & CEO FlowGen;

Mr. Zhu Lianxing – Founder OpenClawWeekend, Director Global AI Computing Power Limited (Hong Kong)

Mr. Zhu Qi – General Manager, Volcano Engine; Ms. Nguyễn Phi Vân – Chairwoman Go Global Holdings, chuyên gia nhượng quyền và phát triển thị trường quốc tế;

Mr. Trần Bằng Việt – Chairman Đông Á Solutions, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp;

Mr. Trương Ngọc Hải – CGO CX Genie, đối tác triển khai cùng OpenAI & AWS;

Mr. Đào Trung Thành – Thành viên Ban Điều hành Hiệp hội Truyền thông Số Việt Nam (VDCA), nguyên Phó Viện trưởng Viện Blockchain & AI (ABAI).

Bên cạnh phiên panel trọng điểm, chương trình còn bao gồm các hoạt động như talkshow chuyên sâu, workshop thực chiến, demo công nghệ, networking và business matching, mang đến trải nghiệm toàn diện từ chiến lược đến ứng dụng thực tế. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp và startup không chỉ cập nhật xu hướng AI mới nhất, mà còn trực tiếp kết nối với các đối tác trong hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế.

Sự đồng hành của các đối tác như HIU, GPTDAO, TokenFuse.io, OpenClawWeekend, Volcano Engine, CX Genie, cùng sự tham gia của các diễn giả quốc tế và chuyên gia đầu ngành, không chỉ góp phần tạo nên chất lượng chuyên môn cho chương trình, mà còn thể hiện tinh thần kết nối đa chiều giữa giáo dục, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế – đúng với định hướng mà JCI Trevi mong muốn thúc đẩy cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ và thế hệ lãnh đạo tương lai.

Thông qua sự kiện này, JCI Trevi mong muốn góp phần xây dựng một cầu nối giữa giá trị bản địa và cơ hội toàn cầu, giữa tư duy văn hóa và năng lực công nghệ, để từ đó thúc đẩy một thế hệ doanh nghiệp và nhà lãnh đạo sẵn sàng bước ra thế giới với tâm thế vững vàng hơn, sâu sắc hơn và bền vững hơn.

Tiếp đó, JCI Trevi phối hợp cùng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn tổ chức chương trình workshop chuyên sâu "OPENCLAW AI IN ACTION: CREATOR & BUILDER BOOTCAMP" với sự tham gia của hai diễn giả quốc tế Mr. Jimmy Cai và Mr. Zhu Lianxing.

Workshop được thiết kế theo hướng thực hành, giúp sinh viên không chỉ tiếp cận AI dưới góc độ lý thuyết mà còn trực tiếp trải nghiệm cách công nghệ được ứng dụng trong sáng tạo nội dung, xây dựng workflow và vận hành các công cụ AI trong thực tế.

JCI Trevi là tổ chức trực thuộc JCI Vietnam, tập trung phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ thông qua các dự án về giáo dục, kinh doanh và kết nối quốc tế. Với tinh thần "Cultural Roots, Global Reach", JCI Trevi hướng đến việc nuôi dưỡng những cá nhân và tổ chức vừa giữ được giá trị cốt lõi, vừa đủ năng lực để kết nối và phát triển trong môi trường toàn cầu.