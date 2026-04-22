Garmin mở đăng ký toàn cầu cho Health Awards 2026, giải thưởng lên đến 10.000 USD

Ngày 22 tháng 4 năm 2026 - Garmin chính thức mở cổng nhận hồ sơ toàn cầu cho Giải thưởng Garmin Health 2026. Sự kiện sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, trong khuôn khổ Garmin Health Summit vào ngày 28–29/10/2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các giải pháp sức khỏe số, kết hợp công nghệ Garmin, khả năng tích hợp dữ liệu và các nền tảng từ đối tác bên thứ ba.

Chia sẻ về sự kiện năm nay, ông Jörn Watzke, Giám đốc Cấp cao Kinh doanh Toàn cầu Garmin Health cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến sự phát triển kinh doanh mạnh mẽ tại châu Á, và Bangkok là địa điểm lý tưởng để quy tụ các lãnh đạo, doanh nhân và giới truyền thông toàn cầu cùng khám phá các giải pháp sức khỏe số tiên tiến, cũng như lắng nghe chia sẻ từ những chuyên gia và nhà tiên phong trong ngành. Kể từ năm 2019, Garmin Health Summit đã trở thành nơi diễn ra nhiều công bố quan trọng và kết nối giá trị - từ việc giới thiệu cơ hội nghiên cứu mang tính bước ngoặt với King's College London đến sự kiện kết nối tại sàn giao dịch chứng khoán New York trong buổi tiếp đón năm ngoái".

Là điểm nhấn của hội nghị, Garmin Health Awards mang đến cơ hội để các giải pháp tiêu biểu trong lĩnh vực sức khỏe số được giới thiệu trước cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo trong ngành. Các đội vào vòng chung kết sẽ trực tiếp trình bày giải pháp của mình trước hai hội đồng đánh giá, gồm khách tham dự sự kiện và hội đồng chuyên gia đầu ngành.

Các dự án chiến thắng sẽ được công bố ngay tại sự kiện và nhận phần thưởng là thiết bị Garmin trị giá lên đến 10.000 USD.

Để tham gia Garmin Health Awards 2026, các giải pháp cần đáp ứng hai điều kiện cơ bản: đã được triển khai thực tế và đang hoạt động, đồng thời có sử dụng thiết bị Garmin như đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi vận động hoặc cân thông minh. Bên cạnh đó, giải pháp cần thuộc một trong ba lĩnh vực trọng tâm của Garmin Health.

Chăm sóc sức khỏe & Nghiên cứu: Bao gồm các sáng kiến như nghiên cứu cấp đại học, thử nghiệm lâm sàng, theo dõi bệnh nhân, liệu pháp số, phục hồi chức năng và các chương trình phòng ngừa.

Bảo hiểm & Sức khỏe nhân viên: Bao gồm các chương trình bảo hiểm và tái bảo hiểm, đánh giá rủi ro linh hoạt, chăm sóc khách hàng, an toàn lao động, an toàn lái xe và phúc lợi doanh nghiệp.

Thể thao & Sức khỏe: Bao gồm các nền tảng thể dục, chăm sóc sức khỏe và các giải pháp dựa trên hoạt động thể chất.

Thời gian nhận hồ sơ cho Garmin Health Awards 2026 kéo dài từ ngày 14/4 đến 8/5/2026. Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm lợi ích cho người dùng, khả năng mở rộng, tính độc đáo, mức độ đổi mới và hiệu quả thực tiễn. Danh sách các đội vào chung kết dự kiến sẽ được công bố vào tháng 6/2026.

Các đội vào vòng trong sẽ được mời đến Bangkok để trình bày trực tiếp tại Garmin Health Summit 2026. Để biết thêm thông tin chi tiết và cách thức đăng ký, vui lòng truy cập trang web Garmin Health hoặc tham khảo các hoạt động từ sự kiện năm trước.

Garmin Health thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp sức khỏe số thông qua hệ sinh thái kết nối Garmin Health, bao gồm danh mục thiết bị Garmin và các dịch vụ tích hợp dữ liệu. Thông qua API và SDK của Garmin Health, các bên thứ ba có thể tích hợp dữ liệu đồng hồ thông minh theo thời gian thực và dữ liệu lịch sử vào ứng dụng của họ theo chính sách quyền riêng tư cụ thể của họ. Là một bộ phận toàn cầu của Garmin, Garmin Health hiện hợp tác với nhiều đối tác trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, phúc lợi nhân viên, bảo hiểm, fitness và quốc phòng.