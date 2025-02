Jang Geun Suk ám ảnh bạn gái cũ tới mức liên tục làm 1 hành động đáng bị ném đá khi mất tỉnh táo

Sáng 24/2, tờ Newsis đưa tin, tài tử Jang Geun Suk vừa làm khách mời trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator (JTBC) và gây bão khi có những chia sẻ về bạn gái cũ ngay trên sóng truyền hình. Trước ống kính, nam diễn viên để lộ chuyện nhiều lần gọi điện thoại cho người yêu cũ sau khi uống rượu. Theo tờ Newsis, nhiều khán giả nhận định tài tử họ Jang không thể quên được tình cũ sau khi chia tay.

Jang Geun Suk cho biết anh quyết định bỏ thói quen uống rượu khi ở 1 mình cũng vì liên quan 1 phần tới bạn gái cũ: "Tôi hay uống rượu khi ở 1 mình trong quá khứ nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Tôi sợ mình có thể lại gọi điện cho người yêu cũ mà không có lý do. Chẳng phải bất ngờ gọi cho cô ấy rồi đột nhiên hỏi câu ‘Em đã ngủ chưa?’ là 1 hành động vô cùng kỳ lạ hay sao?". Khi đàn em vừa dứt lời, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ahn Jung Hwan tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu thực sự từng làm như vậy sao?". Và Jang Geun Suk đã gật đầu xác nhận lại: "Đúng là như vậy ạ".

Hành động của Jang Geun Suk khiến nhiều khán giả tranh cãi, bởi chuyện gọi điện cho người cũ có thể được coi là làm phiền, nghiêm trọng hơn là quấy rầy cuộc sống người khác, đáng bị "ném đá" hơn nếu người này đã có người yêu mới hoặc gia đình riêng.

Màn xuất hiện của Jang Geun Suk trên sóng truyền hình mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm

Đây không phải lần đầu Jang Geun Suk hồn nhiên kể chuyện tình ái trên sóng truyền hình. Trước đó vào hồi đầu năm 2023, nam tài tử đã chiếm sóng mạng xã hội với những chia sẻ liên quan tới chuyện hẹn hò khi làm khách mời trong chương trình Entertainment Company Live (KBS). Cụ thể, khi MC đặt câu hỏi: "Không biết Jang Geun Suk có người yêu chưa?", nam tài tử Cô Nàng Đẹp Trai đã trả lời thật lòng: "Em luôn cần có ai đó ở cạnh bên anh ạ". Theo tờ Koreaboo, Jang Geun Suk đã gián tiếp thừa nhận việc anh có bạn gái qua chia sẻ nói trên. Tuy nhiên, không rõ nam diễn viên sinh năm 1987 đã chia tay bạn gái chưa và ở thời điểm hiện tại, anh có còn đang hẹn hò hay không.

Jang Geun Suk được cho là đã tự xác nhận chuyện hẹn hò khi xuất hiện trong 1 chương trình hồi đầu năm 2023

Trong quá khứ, Jang Geun Suk từng vướng nghi vấn hẹn hò Park Shin Hye, người mẫu Nhật Bản Makimu và 1 cô gái ngoài ngành giải trí, song anh đều nhanh chóng phủ nhận tin đồn.

Jang Geun Suk chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 5 tuổi với vai trò 1 người mẫu nhí. Anh lấn sân diễn xuất vào năm 1997 qua bộ phim sitcom mang tên Selling Happiness. Kể từ đó đến nay, nam diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt tác phẩm truyền hình đình đám như Cô Nàng Đẹp Trai, Beethoven Virus, Love Rain...

Nam diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò Park Shin Hye nhưng không lên tiếng thừa nhận mối quan hệ