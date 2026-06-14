Vừa qua, trong buổi trò chuyện với danh hài Thúy Nga, diễn viên Trương Minh Cường tiết lộ trong hơn 2 năm về Việt Nam sống, anh đã làm được nhiều việc.

Ngoài đi show, đóng phim, diễn kịch, đóng quảng cáo, dự sự kiện…, Trương Minh Cường còn mở được hẳn một công ty riêng, làm giám đốc, khiến ai cũng trầm trồ.

Trương Minh Cường

Thúy Nga nghe vậy liền hỏi thẳng: "Anh đẹp trai như vậy thì về Việt Nam có đại gia nào chống lưng cho anh không? Anh có tình yêu nào ở Việt Nam không?".

Trương Minh Cường lập tức phản bác: "Sao ai cũng nghĩ tôi quen đại gia, nhưng tôi không bao giờ nghĩ vậy.

Tôi vẫn đang độc thân mà. Về Việt Nam tôi vẫn độc thân và vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân đó. Tôi trải qua bao nhiêu sóng gió trong tình yêu, hôn nhân rồi nên thôi không cần phải có người yêu nữa.

Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất ổn và vui với nó. Tôi không cần ai yêu tôi và tôi cũng không cần yêu ai.

Thậm chí lúc ở Việt Nam, tôi có thể tự đi xem phim, đi ăn một mình mà không thấy buồn. Tôi không cần ai đi cùng mình hết. Tôi quen với điều đó rồi.

Tôi có một tật là thèm món gì là phải đi ăn ngay món đó, ăn cho đã, cho no nê rồi về nhà hết buồn. Đó là cách tôi giải quyết nỗi buồn. Và vì đi như thế nên tôi thích đi một mình, không cần rủ rê ai".

Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, tôi không làm được như anh Trương Minh Cường. Tôi chỉ có thể ngồi làm việc một mình, còn đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống là phải kéo người nọ người kia đi cùng. Lâu lâu tôi đi ăn một mình là thấy buồn và tự thắc mắc sao hôm nay lại đi một mình".

Tiếp đó, Trương Minh Cường chia sẻ việc hòa nhập với thị trường giải trí trong nước sau nhiều năm xa quê: "Tên tuổi tôi vẫn còn đó mà nên khi tôi về nước mọi người vẫn mời tôi đóng phim, tham gia các dự án nghệ thuật.

Tôi về Việt Nam thì thu nhập chính vẫn là từ các công việc nghệ thuật như đóng phim, đóng kịch, sân khấu, quay hình… Tôi cứ thế cuốn theo công việc, cuốn theo các dự án và đi dự sự kiện liên tục".

Đầu những năm 2000, Trương Minh Cường nổi tiếng với nhiều phim truyền hình như Gió nghịch mùa, lối rẽ, được mệnh danh "Jang Dong Gun Việt Nam". Năm 2009, anh kết hôn cùng một doanh nhân, rồi đưa gia đình ra nước ngoài. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của nam diễn viên kết thúc sau 10 năm chung sống.