Nam diễn viên là ngoại lệ duy nhất của Trấn Thành: Thích vai nào đóng vai đó, hưởng đặc quyền chưa ai từng có

Sau thành công của tập mở màn, Series Nấu Sói do Quốc Anh chủ trì đang nhận về sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Tập 2 mới đây vừa lên sóng chào đón dàn diễn viên của phim Thỏ Ơi gồm Văn Mai Hương, LyLy, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều và Lương Nghiêm Huy. Mọi người đã có dịp hội ngộ trong không khí vui vẻ và ngập tiếng cười. Bên cạnh những màn đấu trí quen thuộc trong trò chơi Ma Sói, các nghệ sĩ cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị xoay quanh quá trình quay phim.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất thuộc về Lương Nghiêm Huy. Anh chàng khoe bản thân có một đặc quyền không ai có được khi quay Thỏ Ơi!! là thích vai nào sẽ được đóng vai đó. Tuy nhiên, vì bị đồng nghiệp bắt bẻ, Nghiêm Huy xin đính chính lại: "Anh có đặc quyền là những vai dưới 1 phút, anh được quyền chọn bất kỳ vai nào để đóng". Anh chàng cho biết nếu thời lượng lên hình không nhiều, anh sẽ chọn vai diễn có một cái nhất - ít thoại nhất.

Dù chỉ có đúng 1 câu thoại, Nghiêm Huy lại vô tình tạo nên một trong những điểm nhấn thú vị của bộ phim. Anh tiết lộ vai shipper mà mình đảm nhận đóng vai trò quan trọng, góp phần dẫn đến những drama và bi kịch cuối phim. Thậm chí, theo lời nam diễn viên, ngay cả những người quen biết anh nhiều năm cũng không nhận ra đó là mình trên màn ảnh.

Chia sẻ của Nghiêm Huy nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất tập Nấu Sói bởi sự duyên dáng và dí dỏm của mình. Đồng thời, câu chuyện cũng phần nào hé lộ bầu không khí thoải mái, gần gũi trong đoàn phim Thỏ Ơi, nơi các diễn viên có thể thoải mái trao đổi, thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, kể cả những nhân vật chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Một số bình luận của netizen:

- Chính ra vai shipper đó thoại ít mà cũng khá viral nha

- Có phải ổng là người gõ cửa nhà Pháp trong phim không

- Nghe cũng hợp lý đó. Ổng vẫn có một cái nhất là ít thoại nhất.

- Trời ơi, không nhận ra ông Huy trong phim luôn ý.

- Anh Huy nói ra tui mới biết ổng đóng Thỏ Ơi!!.

Lương Nghiêm Huy, hay còn được nhiều khán giả biết đến với biệt danh A Quay, là một gương mặt khá đặc biệt trong showbiz Việt. Dù không hoạt động sôi nổi trước ống kính như nhiều nghệ sĩ khác, anh lại là một trong những cộng sự thân thiết và lâu năm nhất của Trấn Thành, góp mặt phía sau hàng loạt dự án điện ảnh ăn khách trong nhiều năm qua.

Ít ai biết rằng Nghiêm Huy và Trấn Thành đã quen biết nhau từ trước khi nam MC trở thành ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Anh được xem là một trong những người bạn thân thiết nhất của Trấn Thành, cùng Anh Đức tạo thành nhóm bạn gắn bó suốt hơn hai thập kỷ. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở tình bạn mà còn phát triển thành sự đồng hành trong công việc, đặc biệt khi Trấn Thành lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Khác với hình ảnh diễn viên thường xuất hiện trên màn ảnh, Nghiêm Huy được biết đến nhiều hơn trong vai trò biên kịch và phát triển nội dung. Anh từng tham gia vào quá trình xây dựng kịch bản hoặc đồng hành sáng tạo ở gần như tất cả dự án điện ảnh do Trấn Thành thực hiện gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ, Hẻm Cụt, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Chính vì vậy, trong giới làm nghề, Nghiêm Huy được xem là một trong những "cánh tay phải" đáng tin cậy nhất của Trấn Thành.

Dù chủ yếu hoạt động phía sau hậu trường, Nghiêm Huy vẫn nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh qua những vai diễn nhỏ nhưng duyên dáng. Trong Nhà Bà Nữ, anh vào vai Bình Thạnh - người bạn thân của nhân vật Phú Nhuận do Trấn Thành thủ vai. Trước đó, anh cũng từng góp mặt trong nhiều dự án khác của nam đạo diễn dưới dạng cameo hoặc các vai phụ có thời lượng xuất hiện ngắn.

Đến năm 2026, Nghiêm Huy tiếp tục đồng hành cùng Trấn Thành trong dự án điện ảnh Thỏ Ơi!!. Tuy không đảm nhận vai diễn lớn, anh vẫn góp mặt trong phim với một nhân vật nhỏ là anh shipper. Điều thú vị là chính vai diễn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn này lại trở thành đề tài được nhiều người nhắc tới sau khi phim ra mắt.