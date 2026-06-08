Bàng hoàng tin nam diễn viên nổi tiếng qua đời ngay sau khi đi du lịch cùng vợ

Tối 7/6, tờ Line Today đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) - Phó Tử Thuần vừa đột ngột qua đời ở tuổi 46. Theo nguồn tin, nam tài tử trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 4 giờ chiều 7/6 do các biến chứng của bệnh ung thư máu cấp tính.

Được biết, Phó Tử Thuần vừa mới kết thúc chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Bali, Indonesia cách đây không lâu. Chẳng ai ngờ được rằng sau khi trở về Đài Loan (Trung Quốc), anh đã phải đối mặt với cơn bạo bệnh ập đến bất ngờ và không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Chiều 7/6, nam diễn viên đột nhiên mất đi mạch đập và nhịp thở, rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, người nhà đã vội vã đưa anh đến phòng cấp cứu ở bệnh viện.

Tại bệnh viện, đội ngũ y tế đã trải qua cuộc đua giành giật sự sống cho nam diễn viên, liên tục thực hiện hồi sức tim phổi cùng các biện pháp cứu chữa khác. Tuy nhiên, do căn bệnh cấp tính chuyển biến quá nhanh, Phó Tử Thuần đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 46. Đứng trước hung tin ập đến đột ngột và nỗi đau thương quá lớn, gia đình đang phải cố kìm nén nước mắt để lo liệu hậu sự cho nam nghệ sĩ xấu số.

Phó Tử Thuần đột ngột qua đời ở tuổi 46, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người hâm mộ. Ảnh: Yahoo News

Thông tin Phó Tử Thuần đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ, bởi lẽ cách đây không lâu, anh còn đăng bài tiết lộ chuyện đưa vợ đi ngâm suối nước nóng nhân ngày lễ tình nhân 20/5. Ngoài ra gần đây, Phó Tử Thuần cũng gây chú ý khi bất ngờ đổi kiểu tóc mới. Dù khi ấy anh không thông báo lý do cụ thể cho màn lột xác nhưng fan nhanh chóng suy đoán rằng nhiều khả năng nam diễn viên chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới. Giữa tâm bão đồn đoán từ khán giả, Phó Tử Thuần chỉ phản hồi ngắn gọn: “Cảm ơn đã ủng hộ”, từ đây càng khiến công chúng tin chắc anh chuẩn bị nhận dự án phim mới vào thời điểm đó.

Chưa hết, cách đây ít hôm, nam nghệ sĩ sinh năm 1980 vẫn tham gia ghi hình cho 1 chương trình truyền hình và còn đăng bài trên mạng xã hội để quảng bá cho tập phát sóng mới. Nam tài tử họ Phó khi ấy vẫn còn vô cùng hồng hào, rạng rỡ, hừng hực khí thế trong công việc, ấy thế mà nay lại đột ngột ra đi vì bạo bệnh. Điều này đã khiến cho người hâm mộ vô cùng xót xa, tiếc nuối và không tin nổi vào sự thật trước mắt.

Phó Tử Thuần vừa đi du lịch cùng vợ cách đây không lâu trước khi đột ngột qua đời. Ảnh: Yahoo News

Vào hôm 3/6, anh vẫn đăng bài quảng bá cho 1 chương trình truyền hình mà mình tham gia và không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Ảnh: Line Today

Phó Tử Thuần sinh năm 1980, nổi tiếng ở nhiều nước châu Á nhờ bộ phim ăn khách 1 thời Tình Đầu Khó Phai. Bên cạnh đó, anh còn khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm gây tiếng vang khác như Nhật Ký Tân Binh, Anh Hùng Liêm Chính,... Trong những năm gần đây, Phó Tử Thuần liên tục tỏa sáng trong nhiều bộ phim giờ vàng của đài FTV và ngày càng củng cố vị thế vững chắc của mình ở làng phim Đài Loan (Trung Quốc).