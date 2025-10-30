Tối 29/10, Jack cập nhật trạng thái trên trang, xác nhận đã làm việc trực tiếp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội. Trong bài đăng, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi, nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ rà soát lại toàn bộ hoạt động sáng tạo trong thời gian tới.

Sau bài đăng này, Jack tiếp tục cập nhật trạng thái lúc nửa đêm, thông báo sẽ tạm dừng hoạt động thời gian tới. Show diễn Trạm Dừng Chân hôm 1/11 tới đây sẽ được hủy.

Jack đăng bài xin lỗi tối 29/10

Nguyên văn bài đăng của Jack:

"Gửi đến Ban tổ chức các chương trình và quý khán giả, gia đình Đom Đóm...

Sau những sự việc vừa qua, Jack và ê-kíp đã có thời gian nhìn nhận và chủ động làm việc nghiêm túc với các cơ quan quản lý văn hoá.

Jack hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo.

Vì vậy, Jack xin phép tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới, trong đó có Liveshow “Trạm Dừng Chân” ngày 1/11/2025 tại Hạ Long. Jack xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Ban Tổ chức Liveshow “Trạm Dừng Chân” vì sự thay đổi này, và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ quý đơn vị, đối tác và khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ.

Quyết định này được Jack chủ đích đưa ra với mong muốn có thêm thời gian, cũng như đáp lại những góp ý chân thành từ các cơ quan ban ngành và quý khán giả.

Jack rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ các đơn vị tổ chức, đối tác và khán giả. Đây là thời điểm Jack cần bình tĩnh đón nhận, có góc nhìn chỉn chu hơn và xứng đáng hơn với tình cảm của tất cả mọi người.

Những lời động viên của các cơ quan ban ngành, của khán giả và gia đình Đom Đóm là điều quý giá và may mắn nhất hiện tại Jack đang có được.

Xin chân thành cảm ơn mọi người."

Trước đó, Jack vướng tranh cãi khi biểu diễn tại sự kiện Moonlit Childhood tối 16/10. Nam ca sĩ thể hiện một ca khúc chưa có tên, chưa qua kiểm duyệt và không nằm trong danh mục được cấp phép. Đoạn rap “Lào gì cũng t**” bị khán giả phản ứng gay gắt vì cho là chứa ngôn từ tục tĩu, lệch chuẩn văn hóa."

Sau vụ việc, Ban tổ chức chương trình Moonlit Childhood do NTK T.L đại diện đã gửi thông cáo xin lỗi, khẳng định đây là sự cố ngoài kịch bản. Đơn vị cho biết tiết mục của Jack là phần biểu diễn tự phát, chưa qua kiểm duyệt và cam kết sẽ rút kinh nghiệm cho các sự kiện sau. Phía công ty J97 Promotion khi đó cũng lên tiếng, cho rằng khán giả nghe nhầm lời ca khúc chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau khi thẩm định đã xác nhận phần lời của bài hát có yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Jack tuyên bố tạm dừng hoạt động

Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi làm việc về tình trạng ca khúc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa lan truyền trên mạng xã hội. Ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, qua quá trình phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện một số ca khúc, trong đó có tiết mục của Jack, có dấu hiệu vi phạm quy định và cần được chấn chỉnh nghiêm túc.

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, không bàn tới việc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có chấp thuận biểu diễn hay chưa, nhưng phần ca từ trong bài hát đã thể hiện nội dung không phù hợp. Về cách giải thích của đơn vị quản lý nghệ sĩ, ông Tự Do cho biết: “Cục đã nghe đi nghe lại, giảm tốc độ để nghe và khẳng định giải thích của đơn vị quản lý là dấu hiệu chống chế”. Ông khẳng định, trong quá trình kiểm tra “ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề”. Với câu hát “Lào gì cũng tôn”, ông nói: “Qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ thực sự vẫn là hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ ‘tôn’ là ‘tôi’”.

Ông Lê Quang Tự Do cũng bác bỏ lý do “ngẫu hứng trình diễn” mà phía ca sĩ đưa ra: “Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng”.

Ngày 26/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định có nhiều ca khúc cẩu thả trong ca từ, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Bài hát của Jack gây tranh luận những ngày qua

Một loạt tác phẩm bị nêu đích danh gồm: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội, Pháo với Sự nghiệp chướng, Gducky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle), Andree với Kẹo, Bray – Đạt G với Cao ốc 20, Hiếu Thứ Hai (Trần Minh Hiếu) với Trình, Andree – Bình Gold với Em iu… Những biểu hiện này, theo cơ quan chức năng, không chỉ làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật và chuẩn mực văn hóa mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ, nhóm công chúng chính của thị trường âm nhạc hiện nay.

Tuyết Anh