Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack trong đêm nhạc Moonlit Childhood tối 16/10 vừa qua đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Trong chương trình, nam ca sĩ bất ngờ trình diễn một ca khúc hoàn toàn mới, chưa được đặt tên.

Điều khiến công chúng bức xúc là phần ca từ của bài hát bị đánh giá là phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thô tục. Đặc biệt, câu rap "Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t…" bị cho là biến tấu từ một cụm từ nhạy cảm đang lan truyền trên mạng xã hội, gây tranh cãi dữ dội.

Sáng 22/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã thông tin về vụ việc liên quan đến ca khúc của Jack với bài viết: "Sở VH&TT Hà Nội đang làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc Moonlit Childhood liên quan việc ca sĩ Trịnh Trận Phương Tuấn biểu diễn bài hát không có trong danh sách được thẩm định, phê duyệt trước đó".

Thông tin với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 21/10, phía Sở VH&TT Hà Nội cho biết nội dung và tên bài hát đang gây tranh cãi của ca sĩ Jack không có trong danh sách các ca khúc được Sở VH&TT Hà Nội chấp thuận cho biểu diễn tại đêm nhạc Moonlit Childhood ngày 16/10.

"Hiện Sở VH&TT Hà Nội đang làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Jack. Khi có thông tin mới, phía Sở VH&TT sẽ cung cấp đến báo chí" - đại diện Sở VH&TT Hà Nội cho hay.

Trước làn sóng tranh cãi liên quan đến bài hát mới, phía công ty J97 Promotion - đại diện của Jack cũng đưa ra phản hồi, cho biết sự việc bắt nguồn từ "hiểu lầm do ca khúc chưa hoàn thiện" và việc hát ngẫu hứng khiến khán giả nghe sai lệch so với bản gốc. Tuy nhiên, sự việc vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Phía Jack vẫn chưa trả lời về việc biểu diễn ca khúc chưa được cấp phép.

Tối 20/10, NTK T.L, đại diện BTC chương trình đăng tải thông cáo chính thức lên trang cá nhân, gửi lời tri ân khán giả, đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố ngoài kịch bản. Theo đó, Jack được mời với mục đích mang đến một tiết mục giàu năng lượng và tích cực, phù hợp tinh thần của chương trình. Tuy nhiên, do nam ca sĩ tự phát trình diễn ca khúc mới sáng tác chưa từng công bố, nên nội dung này không được cấp phép trước đó. BTC thừa nhận sai sót trong khâu kiểm soát, cam kết rút kinh nghiệm và tuân thủ chặt chẽ quy trình ở các chương trình kế tiếp.

Trao đổi về việc trong một chương trình, ca sĩ có được hát bài hát chưa được cấp phép, tùy tiện ngẫu hứng vậy không?, Luật sư Bùi Trần Nhật Vi (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết trường hợp của ca sĩ Jack là biểu diễn ngẫu hứng bài hát chưa có trong danh mục biểu diễn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là có dấu hiệu của hành vi biểu diễn không đúng với nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Điều này vi phạm quy định tại Điều 4 Nghị định 144/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Cụ thể, Điều 4 Nghị định 144/2020 quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật: "Thực hiện đúng với nội dung đã thông báo; nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định tại Nghị định này; Bảo đảm hoạt động có nội dung phù hợp với văn hóa truyền thống; phù hợp với lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật; trường hợp tổ chức cho trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em…".

Việc xử phạt cho hành vi vi phạm này được căn cứ theo Nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Cụ thể, khoản 2 Điều 11 Nghị định 38/2021 quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi "Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận".

Do bài hát này do chính Jack sáng tác và biểu diễn nên không đặt ra vấn đề về xâm phạm bản quyền tác giả ở đây.

Bên cạnh đó, nếu nội dung bài hát có sử dụng từ ngữ, phương thức biểu đạt trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khoẻ cộng đồng và tâm lý xã hội thì có thể sẽ bị xử phạt theo khoản 7, Điều 11 Nghị định 38/2021.

Cụ thể, phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn, thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

"Về hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm tại khoản 7 Điều 11 là đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn từ 12 tháng đến 24 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trên" - Luật sư Bùi Trần Nhật Vi thông tin.