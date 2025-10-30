Mới đây, Trương Hinh Dư đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Lý do là bởi cô đã có màn gây sốc visual khi xuất hiện tại một sự kiện. Trong loạt hình đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, mỹ nhân sinh năm 1988 tỏa sáng trong chiếc đầm bó sát lấy màu trắng làm chủ đạo. Đáng nói hơn, điểm nhấn của bộ trang phục sự kiện mà Trương Hinh Dư diện nằm ở chiếc khăn choàng đính lông vũ.

Trương Hinh Dư đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cô xuất hiện với vẻ ngoài trẻ đẹp, gợi cảm và khí chất thời thượng ở sự kiện mới đây.

Được biết, trọng lượng của bộ đồ nặng tới 12,5kg và dĩ nhiên nó sẽ ít nhiều mang tới nhiều sự bất tiện cho người mặc. Thế nhưng phải nói rằng, khí chất thời thượng, vóc dáng quyến rũ cùng với gương mặt trẻ đẹp ngỡ ngàng mà Trương Hinh Dư sở hữu, tất cả đều được tôn lên một cách trọn vẹn. Không chỉ vậy, sự quyến rũ này còn gợi nhớ về nhân vật hồ ly Đát Kỷ trong Anh Hùng Phong Thần Bảng, vai diễn đáng nhớ bậc nhất sự nghiệp của cô.

Bộ ảnh tạo hình do studio đăng tải cũng nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Bình luận của netizen về nhan sắc và vóc dáng của Trương Hinh Dư:

- Trời ơi cô ấy đẹp, cô ấy slay.

- Gương mặt ấy, body ấy quá gây thương nhớ.

- Đẹp, khí chất kinh khủng.

- Trời ơi đẹp quá, top 1 visual Cbiz trong lòng tui.

- Đát Kỷ mà, quá xuất sắc.

Nói thêm về Trương Hinh Dư, cô được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt và vóc dáng quyến rũ bậc nhất tại làng giải trí Trung Quốc. Dù không phải một minh tinh hạng A, thế nhưng Trương Hinh Dư vẫn có những vai diễn để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Bên cạnh Đát Kỷ, nổi bật nhất phải kể đến Lý Mạc Sầu của Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Dẫu cho đây chỉ là vai nữ phụ, nhưng cô lại chiếm được spotlight, nhận rất nhiều lời ca ngợi.

Trương Hinh Dư nổi tiếng với vai Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014, được coi là Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh.

Đát Kỷ cũng là vai diễn đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của Trương Hinh Dư. Cô cho thấy mình có thể cân tốt các tạo hình cổ trang.

Vạn quý phi của Long Môn Phi Giáp.

Khi hóa thân mỹ nhân dân quốc, Trương Hinh Dư cũng rất đẹp.

Và tất nhiên là mọi thứ không thay đổi ở phim hiện đại.

Bên cạnh Anh Hùng Phong Thần Bảng hay Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Trương Hinh Dư còn góp mặt trong một số bộ phim dài tập đáng chú ý khác như Tân Thiên Long Bát Bộ, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Dân Quốc Đại Trinh Thám... Trên màn ảnh rộng, cô từng đóng vai Vạn quý phi trong tác phẩm Long Môn Phi Giáp của Lý Liên Kiệt và Châu Tấn.