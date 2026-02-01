Jack hát nhạc phim Tết của Trường Giang giữa lúc bị cấm diễn

Ngày 10/2, diễn viên, đạo diễn Trường Giang công bố ca sĩ Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) sẽ thể hiện ca khúc nhạc phim chủ đề cho dự án điện ảnh Tết 2026 Nhà ba tôi một phòng .

Thông tin được Trường Giang công bố trên trang cá nhân thông qua poster giới thiệu ca khúc nhạc phim có tựa đề Đứa trẻ mùa đông chí . Trong poster, tên Jack xuất hiện ở vị trí người thể hiện, đánh dấu màn hợp tác lần đầu giữa hai nghệ sĩ trong dự án điện ảnh chiếu rạp dịp Tết. Ca khúc chủ đề Đứa trẻ mùa đông chí cũng trở thành tác phẩm nhạc phim Tết đầu tay của Jack.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, bài đăng của Trường Giang nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, với hàng nghìn trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Sự xuất hiện của Jack trong dự án phim Tết Nhà ba tôi một phòng nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trường Giang gây tranh cãi khi công bố người hát nhạc phim Nhà ba tôi một phòng.

Một bộ phận khán giả, đặc biệt là người hâm mộ lâu năm của nam ca sĩ, bày tỏ sự kỳ vọng vào màn tái xuất của Jack trong vai trò thể hiện nhạc phim điện ảnh. "Dự đoán là màn kết hợp bùng nổ mùa Tết", "Tết nay hóng coi phim Trường Giang nhất", "Ngóng nhạc còn hơn ngóng phim", "Nhất định mùng một Tết này sẽ ra rạp xem phim, vì mơ ước được một lần nghe idol của mình hát nhạc phim nay đã thành hiện thực"... là những bình luận của khán giả trên mạng xã hội về thông tin Jack hát nhạc phim Tết của Trường Giang.

Tuy nhiên, thông tin trên lại gây không ít tranh cãi liên quan đến việc do Jack vướng nhiều lùm xùm trong quá khứ và có thể gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng phim.

"Có sự tham gia của Jack chắc không coi phim", "Định đi xem vì thích Trường Giang nhưng phim có Jack, mình sẽ không xem", "Nghỉ xem phim", "Đoàn làm phim có thể hối hận vì lựa chọn này"... là những bình luận của khán giả bày tỏ sự thất vọng vì sự lựa chọn lần này của Trường Giang.

Jack không nhận được sự hưởng ứng từ khán giả do nhiều lùm xùm trong quá khứ.

Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh Jack, một số khán giả bày tỏ thắc mắc về việc nam ca sĩ tham gia thể hiện nhạc phim trong bối cảnh anh đang chịu hình thức xử phạt hành chính kèm đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng.

Ngày 7/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra quyết định xử phạt Jack 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn trong thời hạn 9 tháng. Đến ngày 9/11, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - xác nhận với Tiền Phong rằng quyết định đình chỉ có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc, không chỉ riêng tại Hà Nội.

Theo đó, trong thời hạn 9 tháng, nam ca sĩ không được tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam. Từ thông tin này, một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về việc Jack tham gia thể hiện ca khúc nhạc phim có thuộc phạm vi bị đình chỉ theo quy định hay không.

Nhà ba tôi một phòng là phim có chủ đề gia đình, kể về người cha "gà trống nuôi con" - ông Thạch (Trường Giang) và con gái đến độ tuổi teen An (Đoàn Minh Anh). Khi An bắt đầu phải lòng chàng trai Phát (Anh Tú Atus), ông Thạch lo lắng vì sợ con quen phải kẻ lăng nhăng nên tìm cách ngăn cấm. Phim hứa hẹn có nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng có thông điệp tổng thể về tình cảm gia đình.

Bên cạnh 3 diễn viên chính và Lê Khánh, phim còn quy tụ dàn diễn viên khách mời gồm Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Kiều Minh Tuấn, Kiến An, Phát La, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Otis... Nhà ba tôi một phòng dự kiến ra rạp ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).