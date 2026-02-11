Cục diện đường đua phim Tết Bính Ngọ 2026 đang chứng kiến một nghịch lý thú vị nhưng cũng đầy "tàn nhẫn". Trong khi dân tình đang hóng chờ những màn "media play" rầm rộ, thì "gã khổng lồ" Trấn Thành lại chọn cách tiếp cận thầm lặng đến lạ thường.

Thế nhưng, sự thầm lặng ấy đang tạo ra một cơn sóng ngầm dữ dội, cuốn phăng mọi nỗ lực bám đuổi của các đối thủ trên bảng xếp hạng doanh thu vé đặt trước.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là những con số khởi động, và "cuộc chiến" thực sự vẫn còn ở phía trước.

Số liệu doanh số được ghi nhận trên Box Office Vietnam vào lúc 12h trưa ngày 11/2/2026

Cú "bứt tốc" lạnh lùng của Trấn Thành: Im lặng là... hốt bạc!

Theo số liệu ghi nhận từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam vào lúc 12h trưa ngày 11/2/2026, bảng tổng sắp doanh thu đang như một "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của các nhà làm phim khác.

Thỏ Ơi

Thỏ Ơi của Trấn Thành đang chễm chệ ở ngôi đầu với doanh thu 356.832.910 đồng.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở con số, mà ở cách nó được tạo ra. Không kèn không trống, không tung ra quá nhiều chiêu trò dồn dập, Thỏ Ơi vẫn âm thầm "móc túi" khán giả với tốc độ chóng mặt. Phải chăng thương hiệu phim Trấn Thành đã đạt đến một đẳng cấp mà ở đó, sự im lặng cũng có sức nặng ngàn cân, khiến các đối thủ nhìn vào mà không khỏi "rén"?

"Sự hậu thuẫn" vững chắc dành cho Trường Giang

Được kỳ vọng là đối trọng lớn nhất, là kẻ "kỳ phùng địch thủ" duy nhất đủ sức ngáng đường Trấn Thành, nhưng Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang đang có dấu hiệu hụt hơi ngay từ những mét chạy đà đầu tiên.

Nhà Ba Tôi Một Phòng

Với doanh số ghi nhận 78.889.317 đồng, Trường Giang đang bị Trấn Thành bỏ xa với khoảng cách doanh thu gấp tới 4,5 lần.

Đây là một con số biết nói và cực kỳ đáng báo động cho team "Mười Khó". Nếu không có một cú hích truyền thông hoặc một "cơn địa chấn" về hiệu ứng truyền miệng ngay khi công chiếu, nguy cơ bị bỏ lại phía sau và chìm nghỉm trong cái bóng quá lớn của Thỏ Ơi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, đến thời điểm này cơ hội cho Nhà Ba Tôi Một Phòng vẫn vô cùng thênh thang khi thời điểm mở bán chỉ mới vừa diễn ra. Việc công bố OST do Jack 97 đảm nhận đã tạo thành 1 cơn sốt trên MXH. Hiện tại đông đảo fan của nam ca sĩ này đã lên tiếng ủng hộ thần tượng và có lẽ đây sẽ là "thế lực chống lưng" không hề nhỏ dành cho phim của Trường Giang.

"Cửa hẹp" cho những kẻ thách thức còn lại

Nếu như Trường Giang còn đang chật vật, thì tình cảnh của các đối thủ còn lại càng trở nên cam go hơn bao giờ hết. Báu Vật Trời Cho dù sở hữu dàn cast thực lực, visual đỉnh cao cũng chỉ mới thu về 35.606.457 đồng một con số quá khiêm tốn để có thể mơ về một cuộc lật đổ.

Báu Vật Trời Cho

Trong cuộc đua top 4, Mùi Phở đang đứng vị trí cuối với con số là 10.751.014 đồng doanh thu đặt trước. Thị trường phim Tết vốn dĩ khắc nghiệt, và dường như năm nay, "miếng bánh" ngon nhất đã được định sẵn chủ nhân.

Đường dài mới biết ngựa hay

Những con số biết nói vào trưa 11/2 đang vẽ nên một bức tranh hiện thực khá tàn khốc: Trấn Thành đang "đơn phương độc mã" về đích. Sự im lặng của nam đạo diễn không phải là sự thờ ơ, mà là sự tự tin của một kẻ nắm trong tay quyền lực định đoạt phòng vé.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là dữ liệu tham khảo từ Box Office Vietnam tại thời điểm trưa 11/2.

Hiện tại, các rạp mới chỉ bắt đầu mở bán vé sớm, và số liệu của nhiều phim có thể chưa được cập nhật đầy đủ và chuẩn xác nhất do độ trễ của hệ thống.

"30 chưa phải là Tết", đường dài mới biết ngựa hay.

Liệu khoảng cách mênh mông kia có thể bị san lấp khi phim bắt đầu ra rạp. Suy cho cùng, mọi thứ sẽ trở nên sòng phẳng hơn khi người ta phơi bày món ăn trên bàn tiệc.

Câu trả lời sẽ có trong những ngày tới, nhưng ngay lúc này, áp lực đang đè nặng lên vai của tất cả những ai không mang tên Thỏ Ơi.