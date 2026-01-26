JA Zennoh Aomori tổ chức sự kiện quảng bá Táo Aomori tại AEON MALL Tân Phú Celadon

Phát biểu tại chương trình, đại diện JA ZENNOH AOMORI gửi lời cảm ơn đến khách mời, đối tác và người tiêu dùng đã dành thời gian tham dự sự kiện. Đại diện thương hiệu đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với AEON Việt Nam – đơn vị đã đồng hành và hỗ trợ tích cực cho việc phân phối Táo Aomori tại Việt Nam ngay từ những ngày đầu xuất khẩu.



Theo chia sẻ từ JA ZENNOH AOMORI, năm 2026 đánh dấu 11 năm Táo Aomori chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Việc tiếp tục mang những trái táo chất lượng cao từ Nhật Bản đến với người tiêu dùng Việt Nam trong năm nay là cột mốc ý nghĩa, thể hiện cam kết lâu dài của thương hiệu đối với thị trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng Táo Aomori mở cửa đến 22 giờ cùng ngày với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan như nếm thử táo Aomori chính gốc, tham gia các hoạt động tương tác và mini game, mang đến không khí mua sắm sôi động tại trung tâm thương mại.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, sự kiện còn giới thiệu 8 giống Táo Aomori phổ biến tại thị trường Việt Nam, đáp ứng đa dạng nhu cầu và khẩu vị người tiêu dùng. Trong đó, Fuji nổi bật với vị ngọt cân bằng và độ giòn cao; Ourin gây ấn tượng với hương thơm đặc trưng; JonaGold có vị chua ngọt hài hòa; Kinsei và Mutsu được ưa chuộng nhờ độ mọng nước; Sekaiichi nổi bật với kích thước lớn; Shinano Ngọt có vị ngọt dịu dễ ăn; và Shinano Gold mang sắc vàng đặc trưng cùng hương vị thanh mát. Mỗi giống táo mang một đặc trưng riêng nhưng đều tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Nhật Bản.

Đại diện JA ZENNOH AOMORI cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo hương vị thơm ngon và sự an tâm cho người tiêu dùng. Thương hiệu cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

Sự kiện quảng bá Táo Aomori tại AEON MALL Tân Phú Celadon không chỉ góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm cuối năm, mà còn là hoạt động kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, đưa hình ảnh nông sản Nhật Bản chất lượng cao đến gần hơn với thị trường Việt Nam.

JA Zennoh (trụ sở chính) được thành lập năm 1972. Trong đó, JA Zennoh Aomori được hình thành theo tổ chức hiện tại vào năm 2001 (sau quá trình hợp nhất).

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, tiêu chuẩn hóa và phân phối nông sản chất lượng cao, JA ZENNOH AOMORI được biết đến rộng rãi với các sản phẩm đặc sản tiêu biểu như Táo Aomori, đồng thời cam kết cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài nước những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng, độ an toàn và giá trị dinh dưỡng.

Tại Việt Nam, JA ZENNOH AOMORI mong muốn giới thiệu nông sản Nhật Bản chất lượng cao đến người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hoá – ẩm thực qua các chương trình giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm thưởng thức và hợp tác phân phối.