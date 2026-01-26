Người mua vàng hơn 10 năm và những kinh nghiệm xương máu không ai nói trước

Tôi mua vàng lần đầu cách đây hơn 10 năm, lúc còn là một nhân viên văn phòng, thu nhập chưa cao nhưng luôn được nghe đi nghe lại một niềm tin rất quen: vàng là an toàn. Sau hơn một thập kỷ mua - giữ - bán - mua lại, có lúc lời, có lúc hụt, tôi nhận ra vàng không hề “dễ hiểu” như những câu truyền miệng. Và nếu được quay lại ngày đầu cầm chỉ vàng trên tay, đây là những điều tôi ước mình hiểu sớm hơn.

Ảnh minh hoạ

1. Mua vàng không khó, khó là giữ cho đúng tâm lý.

Sai lầm đầu tiên của tôi không nằm ở thời điểm mua mà ở khoảng thời gian sau đó. Càng mới mua vàng, tôi càng xem giá thường xuyên, so sánh với người khác và tự hỏi liệu mình có mua đúng không. Vàng vốn được kỳ vọng là kênh “cất đi cho yên tâm”, nhưng nếu người mua không thể quên nó đi thì vàng rất dễ trở thành áp lực tinh thần. Sau này tôi mới hiểu, vàng chỉ phát huy vai trò khi người mua đủ bình thản để không nghĩ tới nó trong thời gian dài.

2. Giá vàng không khiến tôi mua sai, chính cảm xúc mới là thứ làm điều đó.

Những lần mua vàng tệ nhất của tôi đều xuất phát từ cùng một lý do: thấy người khác đang nói quá nhiều về nó. Giá tăng thì sợ lỡ, giá giảm thì sợ mất, giá đi ngang thì sốt ruột. Tôi dần nhận ra vàng không làm người ta mất tiền vì giá, mà vì FOMO và sự thiếu kiên nhẫn.

3. Mua thêm vàng không đồng nghĩa với an toàn hơn.

Có giai đoạn tôi tin rằng mua thêm là để “chắc ăn”, để bình quân và để yên tâm hơn. Nhưng càng mua thêm, tôi càng quan tâm tới biến động giá, càng khó đưa ra quyết định và càng để vàng chiếm nhiều chỗ trong đầu. Sau này tôi mới hiểu, giữ nguyên danh mục đôi khi là lựa chọn khôn ngoan hơn mua thêm, và không hành động cũng là một quyết định tài chính.

Ảnh minh hoạ

4. Vàng không dành cho người cần cảm giác đang làm gì đó với tiền.

Nếu bạn là người không chịu được việc tiền nằm yên, luôn muốn xoay vòng và phản ứng nhanh với biến động, thì vàng sẽ khiến bạn khó chịu. Vàng không thưởng cho người nhanh tay, cũng không chiều người hay thay đổi. Nó chỉ phù hợp với những ai chấp nhận sự chậm rãi và kiên nhẫn.

5. Càng mua vàng lâu, người ta càng dễ chủ quan.

Khi đã mua đủ lâu, tôi từng nghĩ mình quen giá, hiểu thị trường và biết lúc nào nên mua. Nhưng thị trường không quan tâm bạn đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Sự tự tin quá mức mới là rủi ro lớn nhất của người mua vàng lâu năm.

6. Sau 10 năm, tôi không còn coi vàng là kênh làm giàu.

Tôi vẫn mua vàng, nhưng không còn kỳ vọng kiếm lời nhanh hay chọn đúng thời điểm. Với tôi, vàng chỉ là một phần nhỏ trong tổng tài sản, một cách để giảm bớt lo lắng chứ không phải để tăng kỳ vọng. Điều quan trọng nhất tôi rút ra sau 10 năm là vàng không giúp bạn giàu lên nhanh hơn, và cũng không nên khiến bạn sống căng thẳng hơn.