IU từng dính tin hẹn hò đồng giới với mỹ nhân Goblin hơn 11 tuổi vì 1 lý do

IU và Yoo In Na là cặp chị em thân thiết đáng ngưỡng mộ ở Kbiz. 2 ngôi sao quen biết từ sau màn hợp tác trong tác phẩm You're the best, Lee Soon Shin hồi năm 2012. Chênh nhau 11 tuổi nhưng họ lại dễ dàng đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau và tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

IU - Yoo In Na tương tác với đối phương thường xuyên dù đều có lịch trình bận rộn. Trong chương trình Star Date hồi năm 2015, IU tiết lộ, cô và mỹ nhân Goblin tuần nào cũng gặp nhau, thậm chí có tuần họ gặp mặt trực tiếp 8-9 lần. Cặp chị em thân thiết từng công khai nhẫn đôi, đi "hẹn hò" trong ngày Valentine và nhiều lần tận hưởng những chuyến du lịch ở nước ngoài. Chưa hết, 2 mỹ nhân còn mua căn hộ ở cạnh nhau để tiện trút bầu tâm sự. Dõi theo "nhất cử nhất động" từ IU - Yoo In Na, không ít khán giả từng đặt nghi vấn 2 ngôi sao hẹn hò đồng giới vì mức độ thân thiết không khác gì tri kỷ, thậm chí còn được cho là trên mức bạn bè.

IU (bên trái) và Yoo In Na từng vướng tin đồn yêu đương đồng tính

Cặp chị em khiến nhiều fan thích thú khi công khai nhẫn đôi

Cả 2 ngôi sao còn hẹn đi chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine

IU - Yoo In Na nhiều lần trải qua những chuyến du lịch vui vẻ

2 chị em luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau trong công việc, cuộc sống. Họ nhiều lần gửi xe đồ ăn tới phim trường của đối phương để cổ vũ, động viên tinh thần

Trong show Star Date cách đây 8 năm, người dẫn chương trình bất ngờ đề cập tới tin đồn tình cảm liên quan tới IU và Yoo In Na. IU khi đó đã vui vẻ bật cười và thừa nhận rằng, cô cũng biết về nghi vấn tình ái liên quan tới mình: "Mọi người xung quanh hỏi liệu có phải chúng tôi đang hẹn hò hay không?". Vừa dứt lời, nữ ca sĩ đình đám liền chuyển sang chủ đề khác, không bàn luận quá sâu về tin đồn tình cảm giữa cô và đàn chị.

IU cũng biết đến tin đồn liên quan tới cô và Yoo In Na

Nguồn: Koreaboo