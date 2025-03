IU bày tỏ quan điểm về sự nổi tiếng của bản thân

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, IU đã thẳng thắn chia sẻ về chủ đề này. Nói về sự nổi tiếng và thành công của mình, cô cho rằng phần lớn là nhờ may mắn. "Tôi nghĩ rằng mình quá may mắn. Trong ngành này thiếu gì người tài nhưng chỉ may mắn mới có thể giúp tôi nhận được nhiều tình yêu thương và thành công lâu dài như vậy", nữ ca sĩ lý giải.

Bàn về chủ đề "bệnh ngôi sao", IU khẳng định rằng mình không hề mắc căn bệnh này. "Về mặt logic là không thể vì tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đủ quan trọng để phát triển một lối suy nghĩ như vậy".

IU khẳng định mình không mắc bệnh ngôi sao và thành công mà cô có được phần lớn là nhờ may mắn (Ảnh: Instagram)

Ngôi sao Kpop cũng tiết lộ rằng, cô còn được ông trời ban cho khả năng miễn nhiễm với những bình luận ác ý. "Những bình luận miệt thị về ngoại hình hay khả năng về cơ bản tôi không coi đó là bình luận ác ý vì mỗi người có quyền cảm nhận khác nhau. Tuy nhiên, nếu bị vu cho những thứ mình không làm thì chắc chắn tôi sẽ phải xử lý. Bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn là hình ảnh của công ty, đối tác và các fan, những người đã dành tình cảm cho mình".

IU (tên thật là Lee Ji Eun) ra mắt công chúng vào năm 2008. Tính đến năm 2025, cô đã hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc được 16 năm. Ngoài sự nghiệp ca hát thành công, IU còn được biết đến với vai trò diễn viên trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, được yêu mến bởi vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. IU đã 5 lần góp mặt trong danh sách 10 Người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc do Forbes Korea bình chọn. Năm vừa qua, cô gây ấn tượng với chuyến lưu diễn toàn cầu IU HEREH, mang đến 31 đêm diễn trải dài trên 3 châu lục, thu hút hàng trăm nghìn khán giả.