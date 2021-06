Ít nhất 69 người tử vong do nắng nóng kỷ lục ở Canada

Đây cũng là con số thiệt hại về người cao nhất do đợt nắng nóng đang quét qua khu vực miền Tây Canada và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ.

Phản úng của người Canada trước nắng nóng. Ảnh: CBC.

Trong một thông cáo, cảnh sát Canada cho biết, đa số các nạn nhân là người cao tuổi. Canada đã trải qua nhiều ngày nhiệt độ luôn ở mức cao trên 30 độ C, cao hơn mức trung bình 21 độ C hàng năm. Mức nhiệt kỷ lục lên tới 47,9 độ C cũng đã được ghi nhận hôm 28/6 vừa qua tại làng Lytton, Đông Bắc Vancouver.

Khu vực miền Tây Canada và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ đang trải qua đợt nóng cao điểm, làm nền nhiệt tại các khu vực này tăng vọt, khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo về mức nhiệt.

Theo Bộ Môi trường Canada, đợt nóng lịch sử và nguy hiểm này sẽ kéo dài trong tuần, với mức nhiệt cao hơn từ 10- 15 độ C so với thông thường./.