Sáng 24/11, người dân khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến khu vực xảy ra vụ nổ và một số nhà dân lân cận bị ảnh hưởng, nhiều đồ đạc, tài sản hư hỏng.

Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, vụ nổ làm 2 người tử vong, 6 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, đại diện UBND phường Đống Đa cho biết cơ sở xảy ra hỏa hoạn là một cửa hàng ăn nhẹ (bán bún, miến), số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết. Trước đó, địa điểm này từng kinh doanh quán lẩu nhưng đã dừng hoạt động và chuyển sang bán đồ ăn nhẹ như hiện nay.

Vị trí xảy ra cháy nằm ở khu vực phía sau dãy nhà tập thể cũ E3, E4 Vĩnh Hồ.

Hiện trường vụ nổ tại Nguyễn Văn Tuyết (Clip: NXH)

Hiện trường vụ nổ tại Nguyễn Văn Tuyết (Clip: NXH)

Hiện trường vụ nổ lớn xảy ra sáng 24/11 trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội (Ảnh: NXH)

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường (Ảnh: NXH)

Nhiều xe cứu thương xuất hiện (Ảnh: NXH)

Lực lượng công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: NXH)

Theo ghi nhận tại hiện trường, sức ép từ vụ nổ khiến nhiều đồ vật bị hất tung ra ngoài vỉa hè, nhiều công trình bị sập. Cửa kính vỡ vụn, các vật dụng nằm ngổn ngang, khung cảnh khu vực xảy ra sự cố trở nên tan hoang.

Một số người dân sống gần khu vực cho biết, tiếng nổ phát ra rất lớn. Ngay sau đó, nhiều căn nhà xung quanh rung lắc. Khi mọi người chạy ra kiểm tra, hiện trường đã ngổn ngang đồ đạc, kính vỡ và các vật dụng bị văng ra đường.

Khung cảnh tan hoang tại hiện trường sau vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Ảnh: NXH)

Cửa kính vỡ vụn, đồ đạc nằm ngổn ngang tại khu vực xảy ra vụ nổ (Ảnh: NXH)

(Ảnh: NXH)

Anh Trần Đình Nguyên (sống tại 158 Nguyễn Văn Tuyết) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ngủ trên tầng 2 của một khu tập thể cũ - nơi xảy ra vụ việc. Tiếng nổ bất ngờ khiến đồ đạc trong phòng bị đảo lộn, đổ đè lên giường và chăn.

"Tôi đang ở trên tầng hai khu tập thể này. Khu này lâu đời rồi.Tôi không biết vụ cháy nổ xảy ra như thế nào, nhưng đồ đạc trong phòng tôi bây giờ lộn xộn lên hết cả. Tôi mới dậy thôi.

Tôi chỉ biết mọi thứ đè lên người, tôi nhanh chóng vùng lên thoát ra ngoài, chạy xuống tầng và thoát chết", anh Nguyên kể lại.

Một nhân chứng khác là anh Mạnh Tuấn cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Sức ép khiến căn nhà rung chuyển, anh lập tức chạy xuống dưới kiểm tra.

"Khi tôi chạy xuống thì thấy mọi người đều đã chạy ra ngoài. Tôi nhìn thấy hai người đi xe máy bị thương, nằm trên đường", anh Tuấn cho hay.

Các đơn vị chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường (Ảnh: NXH)

(Ảnh: NXH)

Người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Ảnh: NXH)

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ (Ảnh: NXH)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã có mặt, phong tỏa khu vực, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hiện nguyên nhân vụ việc và những thông tin liên quan đang được cơ quan chức năng làm rõ.