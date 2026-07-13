Ít hơn nhưng sống đủ hơn: Người phụ nữ tiết kiệm gần 180 triệu đồng chỉ sau vài năm nhờ thay đổi cách mua sắm

Có một thời gian, người phụ nữ này gần như không thể cưỡng lại những chương trình khuyến mại hay các buổi livestream bán hàng. Chỉ cần nhìn thấy dòng chữ "giảm giá hôm nay", "không mua sẽ tiếc" hay "phụ nữ nên biết yêu bản thân", chị rất dễ bấm nút đặt hàng.

Lúc ấy, chị luôn tin rằng mình đang đầu tư cho cuộc sống. Nhưng nhìn lại, phần lớn những món đồ được mua về chỉ mang đến cảm giác hào hứng trong vài giờ đầu tiên, sau đó nhanh chóng bị xếp vào tủ hoặc cất trong kho.

"Tôi từng nghĩ mình thiếu rất nhiều thứ. Nhưng hóa ra điều tôi thiếu không phải đồ đạc, mà là khả năng phân biệt đâu là nhu cầu thật sự", chị chia sẻ.

Mọi quyết định mua sắm đều bắt đầu từ một cảm xúc

Sau nhiều lần xem lại các khoản chi tiêu, chị phát hiện một điểm chung khá thú vị: rất ít món đồ được mua vì thực sự cần.

Những đơn hàng thường xuất hiện vào những ngày áp lực nhất.

Mệt sau giờ làm, chị mở ứng dụng mua sắm, cảm thấy bản thân chịu nhiều thiệt thòi, chị tự thưởng bằng một chiếc váy mới.

Lo lắng vì công việc hay chuyện gia đình, chị lại đặt thêm vài món đồ gia dụng với suy nghĩ "đằng nào sau này cũng dùng".

Mua sắm vô thức dần trở thành cách giải tỏa cảm xúc.

Trong khi đó, các nền tảng thương mại điện tử hay livestream bán hàng liên tục tạo ra cảm giác khẩn cấp bằng những lời mời gọi như "chỉ còn hôm nay", "giá tốt nhất trong năm" hay "ai cũng nên sở hữu".

Khoảnh khắc bấm nút thanh toán thực sự khiến tâm trạng khá hơn nhưng niềm vui ấy thường chỉ kéo dài đến khi kiện hàng được mở.

Điều còn lại là những chiếc tủ ngày một chật hơn và tài khoản tiết kiệm ngày một mỏng đi. Chính lúc đó, chị nhận ra mình đang tiêu tiền cho cảm xúc nhiều hơn là cho nhu cầu.

Bước ngoặt đến từ việc ngừng tích trữ những món "kiểu gì cũng sẽ dùng"

Thói quen thứ hai mà chị quyết định thay đổi là ngừng tích trữ.

Trước đây, mỗi khi siêu thị hoặc sàn thương mại điện tử có chương trình ưu đãi, chị thường mua khăn giấy theo cả thùng, dự trữ mỹ phẩm, nước giặt, nước rửa chén và rất nhiều vật dụng khác.

Lý do rất đơn giản: mua nhiều sẽ rẻ hơn.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Có những sản phẩm còn chưa dùng đến thì đã hết hạn. Có những món đồ được cất kỹ đến mức chính chị cũng quên mất mình từng mua.

Sau khi có con nhỏ, căn nhà ngày càng chật chội. Đồ chơi, đồ sinh hoạt và hàng loạt vật dụng dự phòng khiến việc dọn dẹp trở thành một áp lực mỗi ngày.

"Tôi từng nghĩ mình tiết kiệm vì mua được giá rẻ. Nhưng hóa ra tôi chỉ đang tiêu trước những khoản tiền chưa cần phải tiêu."

Từ đó, chị đặt ra một nguyên tắc rất đơn giản: chưa dùng hết món cũ thì không mua món mới.

Quy tắc này không khiến cuộc sống trở nên bất tiện như chị từng lo lắng. Ngược lại, nó giúp chị giảm đáng kể số lần mua sắm, đồng thời tiết kiệm được một khoản tiền lớn mỗi năm mà không cần cắt giảm chất lượng cuộc sống.

Khi không còn chạy theo "cuộc sống hoàn hảo", ngôi nhà cũng trở nên dễ chịu hơn

Không chỉ thay đổi cách mua sắm, chị còn từ bỏ suy nghĩ phải sở hữu một ngôi nhà "đẹp như trên mạng xã hội".

Đã có thời gian, chị mê những bộ bát đĩa theo mùa, ly cốc đồng bộ, đồ trang trí nhỏ xinh hay đủ loại vật dụng được giới thiệu là giúp cuộc sống trở nên tinh tế hơn.

Mỗi món đồ đều có lý do rất hợp lý để mua. Nhưng sau vài năm, chị nhận ra điều khiến cuộc sống dễ chịu không phải là số lượng đồ vật mình sở hữu.

Thứ tạo nên cảm giác thoải mái lại chính là khoảng trống.

- Khoảng trống trên mặt bàn.

- Khoảng trống trong tủ quần áo.

- Khoảng trống để việc dọn dẹp trở nên nhanh hơn.

Từ đó, trước mỗi món đồ định mua, chị luôn tự hỏi: "Mình sẽ sử dụng nó thường xuyên hay chỉ thích cảm giác được sở hữu?"

Chỉ một câu hỏi ấy đã giúp rất nhiều đơn hàng không còn xuất hiện.

Ngôi nhà cũng dần thay đổi, bát đĩa chỉ giữ đủ dùng, quần áo ưu tiên sự thoải mái và bền thay vì chạy theo xu hướng. Đồ nội thất được lựa chọn dựa trên công năng nhiều hơn là tính trang trí.

Điều bất ngờ là căn nhà không hề trở nên đơn điệu. Trái lại, không gian sống sáng sủa, gọn gàng và dễ chăm sóc hơn trước rất nhiều.

Khoản lợi lớn nhất không nằm ở số tiền tiết kiệm được

Theo người phụ nữ, khoản tiết kiệm gần 180 triệu đồng chỉ là kết quả có thể nhìn thấy bằng con số.

Điều khiến chị hài lòng hơn là sự thay đổi trong cách sử dụng tiền.

Trước đây, tiền chủ yếu được dùng để mua thêm đồ đạc. Bây giờ, khoản ngân sách ấy được chuyển sang những điều mang lại giá trị lâu dài hơn.

- Đó là những lần khám sức khỏe định kỳ.

- Là khóa học giúp bản thân phát triển.

- Là chuyến du lịch cùng con vào mỗi dịp nghỉ.

- Là những thực phẩm chất lượng hơn dành cho bố mẹ.

Hay đơn giản chỉ là một buổi cà phê hoặc trà chiều để tự thưởng cho mình sau một tuần làm việc.

"Tôi từng dùng tiền để lấp đầy các ngăn tủ. Giờ tôi dùng tiền để làm đầy cuộc sống của mình."

Chị cho biết kể từ khi không còn bị thôi thúc phải mua sắm liên tục, cảm giác thiếu thốn cũng dần biến mất. Thay vào đó là sự hài lòng với những gì mình đang có.

Càng bớt ham muốn, cuộc sống càng có nhiều chỗ cho những điều quan trọng

Nhìn lại hành trình thay đổi, người phụ nữ cho rằng nhiều người vẫn hiểu nhầm về lối sống tối giản.

Không ít ý kiến cho rằng tối giản là sống kham khổ hoặc buộc phải cắt giảm chi tiêu vì khó khăn tài chính.

Theo chị, điều này hoàn toàn ngược lại.

Sống tối giản không có nghĩa là từ chối mọi nhu cầu hay ngừng tận hưởng cuộc sống. Điều quan trọng là biết điều gì thực sự mang lại giá trị cho mình và điều gì chỉ là những ham muốn nhất thời được tạo ra bởi quảng cáo, mạng xã hội hay tâm lý sợ bỏ lỡ.

"Khi ham muốn ít đi, tôi không thấy mình mất mát gì cả. Ngược lại, tôi có nhiều thời gian hơn, ít áp lực hơn và tài chính cũng vững vàng hơn."

Có lẽ, sự giàu có không chỉ được đo bằng số tiền kiếm được hay số tài sản đang sở hữu. Đôi khi, nó bắt đầu từ khả năng nói "không" với những món đồ không cần thiết và dành nguồn lực cho những điều thực sự có ý nghĩa.

Bởi cuối cùng, điều làm nên một cuộc sống đủ đầy không phải là căn nhà chứa được bao nhiêu đồ vật, mà là trong căn nhà ấy, con người có cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hay không.