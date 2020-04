Ít ai biết 6 idol Kpop này đều tên thật là Jisoo: 1 cái tên nhiều số phận, đặc biệt nhất là 2 mỹ nhân BLACKPINK - TWICE

Mỗi năm, thị trường âm nhạc Hàn Quốc đón nhận hàng trăm nhóm nhạc, nghệ sĩ ra mắt. Chính vì vậy mà việc trùng tên giữa các thần tượng là điều không thể tránh khỏi. Nhiều idol sử dụng tên thật trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật nhưng không ít người lại lựa chọn một cái tên khác để tạo sự khác biệt và thể hiện màu sắc cá nhân.

Dù sở hữu cùng một cái tên nhưng sự nghiệp của nhiều idol lại hoàn toàn khác xa nhau: người nhanh chóng nổi đình đám toàn cầu, kẻ lại chật vật tìm chỗ đứng.Dưới đây là 6 idol cùng có tên thật là Jisoo và cũng là minh chứng rõ nét cho câu nói: "Cùng cái tên nhưng nhiều số phận".

1. Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jisoo

Nhắc đến cái tên Jisoo, người được tất cả fan Kpop nghĩ tới đầu tiên chắc chắn là thành viên của nhóm nhạc đang "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc hiện nay - BLACKPINK. Jisoo là nghệ danh và cũng là tên thật của chị cả BLACKPINK. Sở hữu visual lung linh, "vạn người mê", Jisoo được xem là một trong những nữ thần thế hệ 3 và chưa bao giờ vắng mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Bên cạnh đó, cô nàng còn sở hữu chất giọng husky đặc biệt, tính cách vô cùng đáng yêu và sôi nổi. Jisoo cũng được ví như "vitamin năng lượng" của BLACKPINK, là thành viên luôn khuấy động không khí của nhóm.

2. Jihyo (TWICE) - Park Jisoo

Chắc hẳn ít ai biết rằng cô nàng trưởng nhóm TWICE lại có tên thật là Jisoo. Ngoài giọng ca vàng, gần đây, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh với màn F5 ngoại hình ngỡ ngàng. Sau khi giảm cân, Jihyo lột xác hoàn toàn, visual thăng hạng vùn vụt, thân hình thon gọn, sexy và khỏe khoắn. Cô nàng và TWICE vẫn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, là cái tên hàng đầu của nền âm nhạc Hàn Quốc hiện nay. Chính bởi vậy mà TWICE và BLACKPINK thường bị đặt lên bàn cân để so sánh. Việc 2 nhóm đối thủ cùng có thành viên tên Jisoo cũng khiến cộng đồng fan liên tục phải "lời ra tiếng vào".

3. Joshua (SEVENTEEN) - Hong Jisoo

Thành viên của SEVENTEEN chính là chàng trai duy nhất góp mặt trong danh sách này. Joshua sinh ra và lớn lên tại Mỹ, có tên tiếng Hàn là Hong Jisoo. Anh chàng sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa với đôi mắt và khuôn miệng đẹp "chết người", mỗi khi cười là khiến tim các fan phải "tan chảy". Ngoài ra, Joshua cũng được biết đến là một chàng trai trầm tính, ăn nói nhỏ nhẹ và rất lịch sự.

4. Lia (ITZY) - Choi Jisoo

Lia tên thật là Choi Jisoo, cô nàng ra mắt với vai trò giọng ca chính của ITZY. Ngay từ khi debut, cô cùng ITZY đã nhanh chóng làm chao đảo thị trường âm nhạc trong và ngoài nước, liên tục gặt hái được loạt thành tích "vô tiền khoáng hậu". Lia không ít lần gây thương nhớ cho fan bởi đôi mắt cười đáng yêu, gương mặt nhỏ, thân thiện cùng nét đẹp ngọt ngào. Đặc biệt, cô nàng còn sở hữu bờ vai vuông góc tuyệt đẹp mà mọi cô gái đều mơ ước.

5. Jisoo (Lovelyz) - Seo Jisoo

Jisoo (Lovelyz) được biết đến là cô nàng sở hữu hình ảnh tươi sáng, đáng yêu, ngọt ngào và luôn tràn đầy năng lượng. Đôi mắt một mí đặc trưng, gương mặt sáng, dễ thương là "vũ khí" giúp cô nàng thu về một lượng fanboy đáng kể. Thế nhưng, kể từ khi cái tên Jisoo (BLACKPINK) ra mắt, cô nàng dường như bị lu mờ, thậm chí lãng quên. Chưa kể, thành viên Lovelyz cũng từng dính tới bê bối tình dục đồng giới và phải tạm "đóng băng" hoạt động để điều trị tâm lý.

6. Jisoo (Busters) - Jeong Jisoo

Busters là cái tên còn khá mờ nhạt trong thị trường âm nhạc nên thành viên Jisoo của nhóm cũng xa lạ với fan Kpop. Dù sinh năm 2003 nhưng Jisoo (Busters) đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1m71 cùng đôi chân dài miên man. Cô nàng sở hữu nét đẹp chuẩn Hàn Quốc, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi thẳng và đôi môi căng mọng. Ngoài làm idol, cô nàng cũng được biết đến với vai trò diễn viên. Là một nhân tố cực phẩm, Jisoo được kì vọng sẽ "làm nên chuyện" trong tương lai.

Nguồn: Koreaboo