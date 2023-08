Iran truy quét các công ty không thi hành lệnh bắt buộc khăn trùm đầu đối với phụ nữ

Khi hình ảnh phụ nữ không đội khăn trùm đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên đường phố Tehran, các nhà chức trách nước này đã bắt đầu truy quét các công ty nơi nhân viên hoặc khách hàng nữ được nhìn thấy không đội khăn trùm đầu.

"Việc thiếu khăn trùm đầu chắc chắn sẽ chấm dứt," Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố.

Chính quyền cũng đã gửi đi khoảng 1 triệu tin nhắn cảnh cáo tới những phụ nữ được nhìn thấy không đội khăn khi ngồi trong ô tô.

Lực lượng an ninh nước này cũng đã lùng sục các trang mạng xã hội để tìm bằng chứng các công ty có phụ nữ không đội khăn tại nơi làm việc.

Động thái này diễn ra ngay trước kỉ niệm một năm các cuộc biểu tình trên toàn quốc nổ ra sau cái chết của một phụ nữ trẻ tên Mahsa Amini do bị cảnh sát giam giữ ngày 16/9 năm ngoái với lý do chiếc khăn trùm đầu bị cho là lỏng lẻo. Một cuộc đàn áp của lực lượng an ninh sau đó đã khiến hơn 530.000 người thiệt mạng.

Parvaneh (tên nhân vật đã được thay đổi), một bác sĩ điều trị cho những người bị thương trong các cuộc biểu tình năm ngoái, cho biết: "Nếu tôi phải đối mặt với hình phạt và hình phạt, tôi sẽ đội khăn trùm đầu vì tôi ở vị trí khá nổi bật. Nhưng những người trẻ tuổi sẽ không lùi bước."

Phụ nữ Iran trên đường phố thủ đô Tehran hôm 5/8/2023 (Nguồn: AP)

Cuộc đàn áp đã mở rộng ra ngoài thủ đô Tehran. Tại thành phố phía bắc Lahaijan, các quan chức y tế địa phương đã ra lệnh cho các bệnh viện và phòng khám ngừng cung cấp dịch vụ cho phụ nữ không mang khăn trùm đầu. Tại Damavand, một thị trấn cách Tehran khoảng 60 km về phía đông, các công tố viên đã ra lệnh bắt giữ một quản lý ngân hàng và nhân viên giao dịch vì phục vụ một phụ nữ không đội khăn.

Chỗ ngồi ngoài trời tại các quán café ở thành phố phía đông bắc Mashhad và những người theo đường lối cứng rắn ở thành phố Isfahan đang kêu gọi cấm nam nữ làm việc chung trong các cửa hàng.

Ngành công nghiệp giải trí cũng bị đưa vào diện theo dõi, khi cảnh sát đe dọa đóng cửa xưởng phim có phụ nữ không đội khăn ở trong hậu trường.

Các thẩm phán cũng đã kết tội nhiều nữ minh tinh vì không trùm khăn, phạt họ làm việc trong nhà xác như một hình thức lao động công ích. Họ cũng phải xin giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần từ các chuyên gia tâm lý trước khi quay lại công việc thường ngày.

Một dự luật mới trước Quốc hội Iran có thể khiến các hình phạt trở nên nghiêm trọng hơn. Dự luật này kêu gọi phạt tiền lên đến 360 triệu rial (720USD) và phạt tù đối với phụ nữ không đội khăn trùm đầu trong trường học, công viên, bệnh viện và các địa điểm khác. Đồng thời, các doanh nghiệp có nhân viên hay khách hàng nữ không quàng khăn cũng sẽ bị phạt tiền với mức phạt tối đa ba tháng thu nhập của họ, còn người nổi tiếng có thể bị cấm rời khỏi đất nước và biểu diễn.

Bất chấp hậu quả có thể xảy ra, nhiều phụ nữ vẫn từ chối mang khăn trùm đầu. Ảnh chụp trên đường phố Tehran ngày 5/8/2023 (Nguồn: AP)

Bất chấp lệnh trừng phạt, nhiều phụ nữ và trẻ em gái vẫn không mang khăn trùm đầu khi ra đường.

Mojgan, một giáo viên trung học 37 tuổi, cho biết: "Sau khi nghe về dự luật, tôi đã đưa ra quyết định của mình - tôi sẽ đến trường với khăn trùm đầu đầy đủ nhưng tôi khuyến khích học sinh của mình cởi bỏ nó bất cứ khi nào có thể."

"Học sinh của tôi đã đi trước tôi về điều đó," cô nói thêm.