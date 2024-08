iPhone nào đang giảm giá mạnh nhất hiện nay: Siêu phẩm 15 Pro Max vẫn chưa là gì so với cái tên này

iPhone 15 series

iPhone 15 Pro Max là chiếc điện thoại cao cấp nhất của dòng iPhone 15 ra mắt năm ngoái. Các điểm nổi bật của nó phải kể đến như khung titanium nhẹ và bền bỉ hơn khung thép của các phiên bản trước, cổng USB-C tiện lợi, chipset mạnh mẽ, pin lớn hơn.

Sau gần 1 năm ra mắt, iPhone 15 Pro Max vẫn là một trong những chiếc điện thoại được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Tại các hệ thống bán lẻ, doanh số iPhone 15 Pro Max vẫn luôn chiếm thị phần cao nhất, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

iPhone 15 Pro Max

Theo giá chung tại các chuỗi bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử, iPhone 15 Pro Max 256 GB hiện đang được giảm chỉ còn 28,39 triệu đồng (giảm 6,6 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu). Nếu áp dụng tất cả các ưu đãi như thu cũ đổi mới… người dùng có thể sở hữu sản phẩm với giá chỉ 26,39 triệu đồng.

Tương tự, các phiên bản thấp hơn là iPhone 15 Pro 128 GB, iPhone 15 Plus 128 GB và iPhone 15 128 GB cũng giảm còn lần lượt là 23,9 triệu, 21,89 triệu và 18,9 triệu đồng.

iPhone 14 series

iPhone 14 Pro Max từng chạm đáy sau nhiều tháng “chiến giá”. Giờ đây tới tháng 8/2024, model này có một số biến động so với trước.

Mặc dù iPhone 16 Series đang chuẩn bị ra mắt, iPhone 14 Series vẫn là lựa chọn sáng giá cho người tiêu dùng muốn sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp với mức giá hợp lý.

Rẻ nhất vẫn là iPhone 14 bản 128GB với giá ưu đãi 16,99 triệu đồng, giảm 6 triệu so với khi vừa ra mắt, giảm thêm 800.000 đồng so với tháng trước. Đây là dịp hiếm hoi iPhone 14 giảm giá sau nhiều tháng tăng liên tục.

iPhone 14

Bên cạnh đó, tùy chọn 256GB của iPhone 14 có giá ưu đãi từ 20,79 triệu đồng. Nhìn chung, giá iPhone 14 series tháng 8/2024 đã giảm thêm rõ rệt chứ không tăng thêm so với tháng trước.

Sở hữu mức giá cao nhất hiện nay là iPhone 14 Pro Max, bản 1TB có giá ưu đãi 41,99 triệu đồng, tuy nhiên nhiều đại lý hiện cũng không còn hàng.

iPhone 13 series

Theo thông tin công bố trên website của các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) lớn tại Việt Nam, iPhone 13 series hiện chỉ còn duy nhất iPhone 13 các phiên bản 128GB và 256GB.

iPhone 13

Trong đó, phiên bản 128GB có giá ưu đãi tại các hệ thống di động, là 13,99 triệu đồng, giảm gần 4 triệu so với khi vừa ra mắt, giảm 500.000 đồng so với tháng trước. Còn phiên bản 256GB dao động khoảng từ 17,59 triệu đồng (giảm 100.000 đồng so với tháng trước).

Các sản phẩm iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì đều đã hết hàng.

iPhone 12

Khảo sát tại các đại lý và hệ thống di động, hiện iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max đã hoàn toàn không còn máy mới. iPhone 12 là mẫu duy nhất của iPhone 12 series hiện còn hàng đối với 2 phiên bản 64GB và 128GB.

Ra mắt cách đây gần 4 năm nhưng iPhone 12 vẫn là một trong những chiếc điện thoại được người dùng ưa chuộng với mức giá phải chăng, hiệu năng mạnh mẽ, độ bền cao, chụp ảnh đẹp.



Trên Doanh nghiệp Việt Nam đưa tin, từ thời điểm từ giữa tháng 8/2024, giá iPhone 12 tiếp tục ghi nhận mức giảm mới tại đại lý.

iPhone 12

Cụ thể, iPhone 12 bản 64 GB đang được đại lý chào bán với giá thấp nhất 10,99 triệu đồng còn bản 128 GB là 12,99 triệu đồng. So với thời điểm mới ra mắt, giá bán của iPhone 12 đã giảm đậm tới 14 triệu đồng.

Đồng thời, đại lý cũng cho biết, hiện lượng máy tại đại lý không còn nhiều. Về màu sắc, iPhone 12 bản 128 GB chỉ còn màu trắng, xanh và đen trong khi bản 64GB còn màu tím, đen, trắng và xanh lá.

iPhone 11

Dòng iPhone 11 trong tháng 8 chỉ còn duy nhất iPhone 11 là còn hàng mới nhưng đang có xu hướng tăng giá trở lại.

iPhone 11 series là một trong những dòng bán chạy nhất của Apple. Thậm chí năm ngoái trong nửa đầu năm, iPhone 11 vẫn lot top 10 bán chạy trên toàn cầu. Hiện tại giá iPhone 11 có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn dưới 10 triệu với cả hai phiên bản.

Theo đó, iPhone 11 - 64GB có giá bán 8.65 triệu đồng và iPhone 11 - 128GB được bán ra ở mức 9.99 triệu đồng.