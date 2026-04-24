InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ra mắt lễ hội Ẩm thực và nghệ thuật đẳng cấp Quốc tế tại bán đảo Sơn Trà

Quy tụ đầu bếp ba sao Michelin Christian Le Squer và nhà thiết kế huyền thoại Bill Bensley, lễ hội độc đáo được tổ chức sẽ đưa Đà Nẵng trở thành tâm điểm mới của nghệ thuật, ẩm thực và sáng tạo.

Diễn ra tại khu nghỉ dưỡng mang đậm dấu ấn kiến trúc của huyền thoại Bill Bensley, Lễ hội quy tụ những tên tuổi lừng danh của làng ẩm thực và sáng tạo thế giới, từ đầu bếp ba sao Michelin Christian Le Squer đến các nghệ nhân ẩm thực từ Hồng Kông, Thái Lan và Việt Nam. Đây không đơn thuần là một sự kiện ẩm thực – đây là lời mời bước vào một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi mỗi bữa tối, mỗi ly cocktail và mỗi góc không gian đều kể một câu chuyện riêng.

Một trải nghiệm chưa từng có ở miền Trung Việt Nam

Tọa lạc trên Bán đảo Sơn Trà đầy nguyên sơ và hùng vĩ, thiên đường nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trải rộng qua bốn tầng không gian, kết nối bằng tuyến tàu điện leo núi độc đáo băng qua sườn đồi xanh mát, tạo nên một sân khấu hoàn hảo cho một lễ hội nghệ thuật và ẩm thực đẳng cấp.

Tọa lạc giữa thiên nhiên nguyên sơ với đa tầng không gian, InterContinental Danang trở thành bối cảnh hoàn hảo cho Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhận".

Tâm điểm trải nghiệm: Nơi nghệ thuật và ẩm thực đối thoại

Trong suốt sáu ngày diễn ra lễ hội, ba không gian ẩm thực biểu tượng của khu nghỉ dưỡng sẽ lần lượt trở thành những sân khấu nghệ thuật sống động, mỗi nơi mang một sắc thái trải nghiệm riêng biệt.

Tại nhà hàng La Maison 1888, các chương trình được xây dựng như một chuỗi đối thoại sáng tạo giữa nghệ thuật và ẩm thực. Không đơn thuần là một bữa tối, mỗi trải nghiệm tại La Maison 1888 được định hình như một hành trình – nơi cách món ăn được hình thành, trình bày và cảm nhận đều trở thành một phần của câu chuyện chung.

Nổi bật là trải nghiệm hai đêm 10 và 11 tháng 6 với sự kiện Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống (The Art of Joie de Vivre) , nơi nghệ thuật thị giác và ẩm thực cao cấp cùng song hành trong một hành trình khám phá được thiết kế chặt chẽ.

La Maison 1888 – nhà hàng sao Michelin đầu tiên tại miền Trung Việt Nam – tâm điểm của các trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhân" từ ngày 8 đến 11/6.

Đa dạng không gian, đa dạng trải nghiệm

Bên cạnh La Maison 1888, lễ hội còn lan tỏa khắp các không gian đặc trưng của khu nghỉ dưỡng, mỗi địa điểm mang đến một sắc thái riêng.

Tingara mang đến hành trình ẩm thực Nhật Bản đương đại giữa thiên nhiên, nơi các trải nghiệm lễ hội được thể hiện qua kỹ nghệ, mùa vụ và tinh thần sáng tạo.

Tại Tingara – nhà hàng Nhật Bản đương đại sẽ diễn ra chuỗi tiệc tối Những tinh tú ẩm thực: Bữa tiệc sáu bàn tay nghệ nhân - Culinary Constellations, quy tụ các đầu bếp khách mời từ Hồng Kông và Việt Nam.

Trong khi đó, L_o_n_g Bar trở thành điểm hẹn của những trải nghiệm cocktail lấy cảm hứng từ thảo mộc và nguyên liệu bản địa Việt Nam, mang đến góc nhìn mới mẻ về nghệ thuật pha chế.

Các không gian ngoài trời như bãi biển và khu vực mở cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình trải nghiệm, với các hoạt động khai mạc, biểu diễn trực tiếp và những khoảnh khắc kết nối mang tính cộng đồng.

Hành trình sáu ngày trải nghiệm ẩm thực, thức uống và khám phá

Chương trình nhạc live và các màn trình diễn ngoài trời góp phần tạo nên không khí sống động cho Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhân" tại InterContinental Danang

Thứ Bảy, ngày 6/6

Lễ Khai mạc bên bờ biển : Trình diễn nấu ăn trực tiếp, các quầy ẩm thực cao cấp, đồ uống được tinh tuyển, cùng âm nhạc, giải trí và tiệc BBQ kết hợp lửa trại trên biển.

Chủ Nhật, ngày 7/6

Đại tiệc Brunch (Festival Brunch) tại nhà hàng Citron

Chương trình Những tinh tú ẩm thực: Tiệc tối từ sáu bàn tay nghệ nhân - Culinary Constellations: A Six Hands Dinner tại Tingara với sự góp mặt của Đầu bếp Loïc Portalier.

Thứ Hai, ngày 8/6

Chương trình Những tinh tú ẩm thực: Tiệc tối từ sáu bàn tay nghệ nhân tại Tingara với sự góp mặt của Đầu bếp Cường Nguyễn.

Hành trình ẩm thực cùng Đầu bếp Christian Le Squer tại nhà hàng La Maison 1888.

Thứ Ba, ngày 9/6

Chương trình Những tinh tú ẩm thực: Tiệc tối từ sáu bàn tay nghệ nhân tại Tingara với sự góp mặt của Đầu bếp Hoàng Tùng.

Trình diễn Cocktail cùng Ohm Supapat tại L_o_n_g Bar.

Hành trình ẩm thực cùng Đầu bếp Christian Le Squer tại nhà hàng La Maison 1888.

Thứ Tư, ngày 10/6

Chương trình Những tinh tú ẩm thực: Tiệc tối từ sáu bàn tay nghệ nhân tại Tingara với sự góp mặt của Đầu bếp Hoàng Tùng và khách mời đặc biệt - Đầu bếp Junichi Yoshida.

Trình diễn Cocktail cùng Ohm Supapat tại L_o_n_g Bar.

Khai mạc sự kiện Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống - Bensley + Le Squer: The Art of Joie de Vivre tại nhà hàng La Maison 1888.

Thứ Năm, ngày 11/6

Tiệc tối cùng Đầu bếp Junichi Yoshida tại Tingara.

Bế mạc sự kiện Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống tại nhà hàng La Maison 1888.

Xuyên suốt chương trình là sự đan xen giữa các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật và giải trí, tạo nên một trải nghiệm liên tục nhưng không lặp lại, cho phép khách tham dự khám phá lễ hội theo nhiều cách khác nhau.

Một khoảnh khắc của lễ hội: nơi ẩm thực, thiên nhiên và không khí sum vầy hòa quyện trong trải nghiệm BBQ bên bờ biển.

Định vị Đà Nẵng như một điểm đến của trải nghiệm cao cấp

Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhân" quy tụ tinh hoa ẩm thực toàn cầu cùng năng lượng sáng tạo của Việt Nam trong một chương trình thống nhất", ông Seif Hamdy, Tổng Quản lý InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, chia sẻ. "Thông qua ẩm thực, đồ uống và nghệ thuật, chúng tôi mong muốn mang đến một cách cảm nhận mới về Đà Nẵng, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của thành phố như một điểm đến của ẩm thực và văn hóa."

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện riêng lẻ, Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhận" được kỳ vọng góp phần mở rộng hệ sinh thái sản phẩm du lịch của Đà Nẵng theo hướng trải nghiệm cao cấp, nơi ẩm thực, văn hóa và sáng tạo cùng đóng vai trò trung tâm.

"Những sự kiện như Lễ hội 'Câu chuyện từ những nghệ nhân' thực sự làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của điểm đến, khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm hàng đầu về du lịch trải nghiệm đặc sắc, nơi tài năng quốc tế và bản sắc địa phương giao thoa." - Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.