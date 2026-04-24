Herbalife Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng tại cuộc họp Mỹ-ASEAN với các bộ, ban ngành

Từ ngày 13 đến 17 tháng 4 năm 2026, trong 5 ngày làm việc, Herbalife, với đại diện là ông Julian Cacchioli - Phó Chủ tịch Quan hệ Đối ngoại khu vực EMEA, Ấn Độ và Châu Á - Thái Bình Dương, cùng các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ vinh dự tham gia các buổi làm việc với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đoàn doanh nghiệp cũng có cơ hội được gặp gỡ với Thủ Tướng Chính Phủ và Phó chủ tịch Quốc Hội.

Tại chuỗi hoạt động cấp cao này, Herbalife một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người thông qua dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và tập luyện thể dục thường xuyên; tiếp tục chương trình hợp tác dài hạn với các tổ chức thể thao hàng đầu để đóng góp hỗ trợ hiệu quả cho nền thể thao Việt Nam, cũng như có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Herbalife tự hào và vinh dự được tham gia chương trình làm việc cấp cao với Chính phủ Việt Nam cùng các bộ ngành và các bên liên quan. Công ty cam kết mạnh mẽ về sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam với các ưu tiên trọng tâm là nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng thông qua dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và vận động thường xuyên, đồng thời đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và trao quyền về kinh tế".

Herbalife đồng thời là Nhà tài trợ Vàng của Triển lãm Đổi mới và Phát triển bền vững do USABC tổ chức. Tại sự kiện, Herbalife đã giới thiệu việc tích hợp phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động toàn cầu, từ kinh doanh có trách nhiệm, chuyển đổi số đến các sáng kiến cộng đồng. Với sự hiện diện tại 95 thị trường trên toàn cầu, Herbalife xác định phát triển bền vững là nền tảng cốt lõi tạo ra giá trị dài hạn.

