Tết Nguyên đán đang đến gần, cũng là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nhu cầu giao dịch, thanh toán và tâm lý chủ quan của người dân.

Trước thực trạng này, các ngân hàng và cơ quan công an liên tục phát đi cảnh báo, khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác để tránh rủi ro, thiệt hại về tài sản.