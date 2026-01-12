Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, tikTok... liên tục xuất hiện các fanpage, bài viết có nội dung rao bán các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Tuy nhiên, một số đối tượng xấu đã lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa phục vụ dịp lễ, tết năm 2026 sắp tới để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phương thức, thủ đoạn lừa đảo chính của các các đối tượng xấu như sau:

Các đối tượng đưa ra lý do không mất chi phí thuê mặt bằng, nhập số lượng lớn nên được ưu đãi, cam kết nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ đầy đủ kèm theo các hình ảnh nhiều loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất hay hoá đơn bán hàng… để lôi kéo, dụ dỗ người dân đặt mua sử dụng hoặc kinh doanh.

Nếu người dân liên hệ đặt mua, những lần giao dịch mua bán đầu tiến hành rất thuận lợi để tạo lòng tin và kích thích người dân mua số lượng lớn với ưu đãi giá thấp hơn.

Ngoài chiếm đoạt tiền cọc, các đối tượng còn lừa đảo giao hàng cho người dân các loại pháo hoa giả hoặc các loại pháo hoa có nguồn gốc nước ngoài chưa được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép lưu hành…

Ngoài ra, cơ quan chức năng khuyến cáo, chỉ có các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép kinh doanh pháo hoa và cần phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nếu người dân sử dụng các loại pháo hoa có nguồn gốc nước ngoài chưa được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép lưu hành chính là hành vi "sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo", mức xử phạt tối đa lên đến 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người dân phải cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo bán pháo hoa trên không gian mạng; tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo mua bán pháo hoa trên để tránh mắc bẫy của kẻ xấu; khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý.