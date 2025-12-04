Infographic: 5 mẹo giảm đau khớp trong thời tiết thất thường
Thời tiết thất thường, sáng lạnh - trưa nóng, tối hạ nhiệt nhanh có thể khiến cơn đau khớp trở nên rõ rệt hơn, nhất là ở người cao tuổi và người có bệnh xương khớp.
Hình minh họa: Cutural Sketchify Agency
Sự thay đổi nhiệt độ liên tục trong ngày khiến cơ thể phải điều chỉnh liên tục, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến mô liên kết quanh khớp. Nhiều người ghi nhận tình trạng cứng khớp buổi sáng, đau tăng khi trở lạnh hoặc mỏi nặng về cuối ngày. Việc nhận diện đúng các yếu tố làm cơn đau nặng thêm và điều chỉnh sinh hoạt phù hợp sẽ giúp bảo vệ khớp tốt hơn trong giai đoạn thời tiết thất thường.