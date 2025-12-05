Fanpage aFamily

Infographic: 10 khoản tiền chuyển vào tài khoản phải chịu thuế TNCN (năm 2025)

Giáng Tiên,
Chia sẻ
Thích0

Theo quy định pháp luật Việt Nam, các nguồn thu nhập sau khi nhận được thuộc diện chịu thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

10 Khoản tiền chuyển vào tài khoản chịu thuế TNCN bạn cần biết năm 2025 - Ảnh 1.

Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 12/05/2025 15:26 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/infographic-10-khoan-tien-chuyen-vao-tai-khoan-phai-chiu-thue-tncn-nam-2025-a596320.html
Các khoản tiền thưởng nào sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Chia sẻ
Thích0