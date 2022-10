Indonesia: Sơ tán hàng chục du khách và người dân ở Bali do lũ dâng cao

Sơ tán du khách nước ngoài sau trận lũ lụt ở khu vực Seminyak, Badung, Bali. Ảnh: ANTARA / Naufal Fikri Yusuf /uyu.

Người đứng đầu Văn phòng điều hành và dự báo tìm kiếm cứu nạn Anak Agung Ketut Alit Supartana ngày 8/10 cho biết, “tất cả các nạn nhân lũ lụt được sơ tán đều an toàn và trong tình trạng tốt. Lũ đã bắt đầu rút”. Theo ông Anak, cơ quan chức năng đã sơ tán tổng cộng 33 khách du lịch gồm 23 người nước ngoài và 10 công dân Indonesia.

Trong số 23 người nước ngoài, có 6 trẻ em dưới 5 tuổi. Mưa lớn đã đổ xuống một số khu vực ở tỉnh Bali kể từ hôm 7/10 dẫn đến lũ lụt tại một số địa điểm. Đến sáng ngày 8/10, Văn phòng đã được yêu cầu hỗ trợ sơ tán một số du khách bị mắc kẹt do nước lũ từ 3 biệt thự ở khu vực Seminyak.

Cũng theo ông Anak, độ cao của nước lũ khoảng 1 đến 1,5 m. Do đó, Basarnas đã ngay lập tức triển khai một đội và sử dụng thuyền cao su để tiến hành sơ tán sớm. Ngoài việc sơ tán khách du lịch khỏi khu vực Seminyak, đội cứu hộ cũng sơ tán cư dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khỏi các địa điểm khác, chẳng hạn như khu vực Pura Demak và đường Bung Tomo, thành phố Denpasar, Bali. SAR cũng đã sơ tán 19 cư dân khỏi khu phố Pura Demak đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, SAR đã bố trí nhân lực di chuyển đến những khu vực xung yếu, nước lũ còn mạnh để tìm kiếm những người có thể đang bị mắc kẹt trong nhà.