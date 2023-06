In sai đề thi lớp 10 Hà Nội: Trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý chất lượng thi, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, tất cả quy trình in sao, ra đề thi trong khu cách ly đúng với quy chế. Tuy nhiên, trong quá trình in hơn 100.000 đề, một số đề thi bị đứt quãng, không liền mạch ở dấu gạch ngang phân số khiến học sinh hiểu nhầm là dấu (-).

Do vậy, hội đồng ra đề và Sở GD&ĐT thống nhất phương án chấp nhận đáp án đúng của những thí sinh hiểu nhầm câu hỏi có dấu (-) nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em.

Ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thừa nhận đề thi không sai sót về nội dung nhưng một số đề bị mờ do mực in không rõ, dấu gạch ngang bị đứt quãng khiến thí sinh hiểu nhầm.

Về trách nhiệm để xảy ra sai sót trên, vị đại diện Sở GD&ĐT nói "Sở không được phép tiết lộ quy trình trong khu vực in sao đề thi. Sở sẽ rút kinh nghiệm ở kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và kỳ thi lớp 10 năm sau, ngay cả khâu vận chuyển đề thi và thông tin đến thí sinh".

Thí sinh tham gia thi vào lớp 10 Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Về phản ánh của thí sinh tại phòng 11, điểm thi số 5, trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) nói giám thị trả lời là "dấu trừ" khi thí sinh thắc mắc về điểm in mờ trong đề thi, ông Toản cho hay "có thể giáo viên ở phòng thi đó không phải dạy môn Toán nên không phát hiện ra được nhầm lẫn".

Sở sẽ xác minh thêm, làm rõ giám thị nào để nhắc nhở và xử lý theo đúng quy chế thi.

Liên quan vấn đề trên, theo thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội, bộ phận in ấn đề thi cần chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai sót. Thông thường ở thi vào lớp 10 Hà Nội, đề thi được tổ chức in ấn theo cụm từ 5 - 10 trường trong khu vực.

Theo quy định, sau khi in mẫu, người phụ trách sao in phải kiểm tra, đối sánh với đề gốc xem có bị lệch câu, sai câu, mực in bị mờ hay không, tránh sai sót, trước khi nhấn nút in đồng loạt. "Rõ ràng khâu này được làm chưa tốt nên đê xảy ra sai sót, nhầm lẫn", ông Tùng nói.

Cho rằng đề Toán vào lớp 10 in lỗi là sự cố hy hữu, thầy Võ Quốc Bá Cẩn, giáo viên trường Archimedes Academy Hà Nội cho rằng "khó có thể quy lỗi cho Sở GD&ĐT Hà Nội hay thí sinh".

“Với thí sinh, khi vào phòng các em có thể mất bình tĩnh, không nhìn kỹ đề. Hơn nữa, các em có thể hiểu nhầm yêu cầu "giám thị không giải thích gì thêm" nên không dám hỏi. Đây là bài học lớn cho học sinh và cũng là kinh nghiệm cho các bạn thí sinh sau” , thầy Cẩn nói.

Trước đó, hôm 11/6, sau khi thí sinh hoàn thành bài thi Toán - môn thi cuối cùng xét tuyển vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh, thí sinh bức xúc phản ánh việc đề thi Toán lớp 10 bị mờ, in kém chất lượng khiến các em hiểm nhầm, dẫn đến làm sai câu hỏi, mất điểm.

Ở câu 3, ý 1 yêu cầu thí sinh giải phương trình. Do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành - 2.

Nhiều điểm thi được thí sinh phản ánh xảy ra sự có in mờ đề Toán như: THPT Cao Bá Quát, THPT Yên Viên, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Dương Xá (Gia Lâm); THCS Phú Thị, THCS Yên Thường, THCS Đình Xuyên (Gia Lâm). Điểm thi THCS Nguyễn Phong Sắc (quận Hai Bà Trưng); THPT Quang Trung, THCS Trần Đăng Ninh, Phú La (quận Hà Đông); THCS Thái Thịnh, THPT Quang Trung (quận Đống Đa)... Đáng chú ý, hầu hết các điểm thi xuất hiện sự cố in mờ đề đề đều thuộc cùng một cụm, khu vực.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn giáo dục. Ngay sau đó, nhiều phụ huynh đến Sở GD&ĐT kiến nghị về vụ việc.

Trong hai ngày 10-11/6, 104.000 học sinh Hà Nội hoàn thành ba bài thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán vào lớp 10 THPT công lập (đại trà). Với chỉ tiêu khoảng 72.000, tỷ lệ trúng tuyển là 66,5%. Điểm xét tuyển là tổng điểm Văn và Toán nhân hệ số hai, cùng điểm Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay được công bố vào ngày 4/7 và 8-9/7. Nếu trúng tuyển, thí sinh nhập học trực tuyến. Từ ngày 18/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu bắt đầu xét tuyển bổ sung.