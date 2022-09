In Minh Khang – Địa chỉ in ấn tờ rơi đáng lưu tâm tại TP.HCM

So với thời kỳ đại dịch 2019 đến nay, lượng khách hàng, doanh nghiệp in tờ rơi tăng lên đáng kể. Khởi điểm đầu năm 2022, lượng in ấn tăng vọt hơn 50% so với những năm trước. Từ các công ty lớn nhỏ, dịch vụ, sản phẩm, du lịch…tất cả đều chọn in ấn tờ rơi. Theo đó, nhiều mẫu mã tờ rơi đa dạng, ấn tượng, thiết kế theo phong cách mới ra đời. Chúng mang lại những lợi ích cực kỳ giá trị mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng.

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều dịch vụ quảng cáo đắt đỏ ra đời như truyền hình, quảng cáo phần mềm facebook, web cực kỳ tốt kém. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sang in ấn tờ rơi. Theo đó, chúng mang lại giá thành in ấn rẻ, hiệu quả quảng cáo rõ ràng. Giờ đây, in tờ rơi thực sự là giải pháp hoàn toàn mới. Với số lượng tờ rơi phù hợp, khoanh vùng đối tượng và tiếp cận nhanh. Đây là một phương pháp quảng cáo hiệu quả và mang giá trị kinh tế cao mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên lựa chọn.

Minh Khang - Địa chỉ thiết kế và in ấn tin cậy

Tọa lạc tại vị trí đắc địa tại trục đường Nhất Chi Mai, quận Tân Bình, Tp HCM. Công ty in tờ rơi sở hữu văn phòng rộng lớn với hơn 40 nhân viên, kỹ thuật thiết kế chuyên nghiệp. Ngoài ra, công ty xây dựng hệ thống xưởng in lớn rộng hơn 200.000m2 với hơn 350 nhân viên chuyên in ấn, đóng gói, giám sát. Theo đó, các loại máy in offset, in flexo, in kỹ thuật số toàn bộ được nhập khẩu từ công nghệ Châu Âu. Quy trình thiết kế, gia công, in ấn được thực hiện hoàn toàn khoa học, khép kín và đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty in ấn nhiều loại ấn phẩm, đáp ứng cho nhiều lĩnh vực kinh doanh quảng cáo, dịch vụ. Cụ thể trực tiếp in ấn các loại tờ rơi, tờ gấp; in catalogue, in brochure, in lịch để bàn, in voucher, in decal tem nhãn, tin name card, in hộp giấy, in tem nhãn quần áo…

Các chất liệu giấy từ Couche, Bristol, giấy mỹ thuật, giấy Ivory…luôn sẵn có. Khách hàng chỉ cần liên hệ sẽ được phía đội ngũ kỹ thuật tư vấn nhanh chóng nhất.

Tại sao nên chọn in Minh Khang để in ấn tờ rơi?

Không thể phủ nhận giá trị và cống hiến mà Minh Khang mang lại. So với những năm trước, lượng khách hàng hợp tác tăng gấp 3 lần và lên đến con số hàng nghìn đối tác là doanh nghiệp. Công ty cam kết chất lượng in ấn chuẩn quốc tế. Sử dụng toàn bộ hệ thống dây chuyền công nghệ in ấn tiên tiến nhất. Có trình độ và am hiểu trong thiết kế, sản xuất in ấn tờ rơi. Có dịch vụ chăm sóc khách hàng và phục vụ giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

