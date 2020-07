Idol KPOP chia sẻ 3 bài học đắt giá khi được rèn giũa bởi các "ông lớn" ngành giải trí, điều số 2 khiến ai nấy bất ngờ

Đã bao giờ bạn thắc mắc về cách mà các "ông lớn" ngành giải trí như SM, YG, JYP dạy "gà nhà" hay chưa? Trên thực tế, để đào tạo ra nhiều nhân tài xuất sắc, những nhóm nhạc đình đám thì tất cả công ty đều phải trải qua chặng đường cố gắng, phấn đấu dài hơi, khó nhằn. 3 bài học dưới đây là những gì đúc rút từ chính chia sẻ của Idol KPOP. Chị em hoàn toàn có thể học hỏi để trở nên tốt hơn mỗi ngày nha!

1. Trước hết phải làm tốt chuyện chào hỏi

Mỹ nam Baekhyun (EXO) là khách mời tập gần đây nhất của chương trình truyền hình "You Quiz on the Block". Chàng trai 28 tuổi này đã chia sẻ về 2 bài học lớn nhất anh nhận được khi thực tập tại SM Entertainment.

Theo trang Douban, MC Yoo Jae Suk hỏi Baekhuyn rằng trước khi debut (lần đầu ra mắt công chúng) thì mỗi idol sẽ được học những điều gì. Sau đó, ca sĩ của EXO đã đáp "Điều quan trọng đầu tiên là phải chào hỏi đúng cách. Đối phương cần được nghe đến tận âm thanh cuối phát ra từ cổ họng mình khi chào. Đó là lý do vì sao khi còn giữ cương vị tân binh, cổ họng của tôi như muốn nổ tung vì chào hỏi rất nhiều".

Tại Hàn Quốc, hay thậm chí là Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam cũng như các nước phương Đông thường rất quan trọng chuyện giao tiếp, đối đáp hàng ngày. Lời chào giống như một khởi đầu tốt nếu muốn phát triển mối quan hệ suôn sẻ. Để đạt được nhiều thành tựu trong công việc, chị em không được bỏ qua bài học đắt giá này.

2. Cẩn trọng với những kẻ lừa đảo

Cũng trong chương trình, Baekhuyn còn chia sẻ bài học thứ hai là luôn cảnh giác với những kẻ lừa đảo. Theo anh, đây là triết lý được SM Entertainment giáo dục rất kỹ "Càng nổi tiếng, càng thành công thì lại càng không thiếu những kẻ rình rập xung quanh lừa đảo, hãm hại. Nếu chưa thực sự va chạm nhiều để hiểu thì nên hỏi những người trong công ty để biết rõ hơn."

Trên thực tế, trong môi trường công sở, dù là bạn có thành công hay chỉ là một nhân viên bình thường thì luôn cần cẩn trọng với những đối tượng lừa đảo, lợi dụng. Cảnh giác không bao giờ là thừa, đừng dễ dàng tin lời một ai đó dụ dỗ, lôi kéo vào những trò nhập nhằng, mơ hồ để rồi trắng tay nhé!

3. Làm việc nhóm là yếu tố cực kỳ quan trọng

Đến khoảng 80% hào quang của nền âm nhạc Hàn Quốc là dành cho các nhóm nhạc. Tuy nhiên điều này ở Việt Nam lại là ngược lại. Nó giúp lý giải vì sao tinh thần làm việc nhóm tốt sẽ thúc đẩy sự thành công của một tổ chức, thậm chí còn tỏa sáng mạnh hơn cả các cá nhân vốn đã xuất sắc.

Mặt khác, SM, YG hay những công ty giải trí ở Hàn chiêu mộ các thành viên từ khi họ còn rất trẻ, tầm 10-11 tuổi là đã có thể gia nhập tập đoàn. Khác với nhiều nước phải mãi đến khi idol thành công mới nhận về quản lý. Chiến lược này của Hàn Quốc mang ý nghĩa gắn kết các thành viên với mong muốn họ sẽ thực sự là một thể thống nhất, không rời rạc.

Thay vì chỉ chú trọng đến âm nhạc, các công ty còn muốn tân binh tập luyện cùng nhau đủ lâu và gắn bó với công ty đủ dài để thấm nhuần những tư tưởng, chiến lược lấn sâu ngành giải trí. Ví dụ như G-Dragon đã có hơn chục năm luyện tập cùng nhóm trước khi debut.

Ngoài ra, các thành viên thậm chí không cần phải xuất sắc một cách đồng đều, mà điểm mạnh người này sẽ bổ trợ cho điểm yếu của người kia và ngược lại. Bởi vậy nên trong một nhóm nhạc mới chia ra nhiều vị trí như Main Vocal (hát chính), Main Dancer (nhảy chính), Visual (gương mặt nổi bật)...

CEO Park Jin Young của công ty JYP từng chia sẻ trong một lần phỏng vấn, rằng việc cá nhân ông lựa chọn Got7, Wonder Girls, Twice... là nhờ vào những giá trị như đạo đức và niềm đam mê. Yếu tố tài năng không nhất thiết phải đặt lên hàng đầu. Đào tạo những nghệ sĩ đa năng quan trọng hơn.

CEO Park Jin Young.

Những chiến lược kể trên không chỉ đúng đắn và phù hợp với ngành giải trí mà ngay cả chốn công sở cũng vậy. Một nhóm sẽ đòi hỏi các thành viên gắn kết, làm việc ăn ý với nhau song phải mạnh nhất ở mảng nào đó để bổ trợ cho nhau. Mặt khác, việc đa nhiệm, có thể thực hiện nhiều tác vụ cũng sẽ giúp chính cá nhân ấy hoàn thiện hơn và nhận được nhiều cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp.



Tham khảo Douban