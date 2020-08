Hyuna tuyên bố tạm ngừng hoạt động vì mắc bệnh thần kinh phế vị, công chúng lo lắng tột độ

Hyuna dự kiến phát hành ca khúc mới Good Girl vào ngày 26/8 tới đây. Tuy nhiên vào ngày hôm nay (22/8), công ty quản lý P-Nation của nữ ca sĩ đã đưa ra một tuyên bố chính thức, trong đó thông báo Hyuna sẽ tạm dừng các hoạt động quảng bá do vấn đề sức khỏe.

Cụ thể, nữ ca sĩ nhiều lần ngất xỉu do thần kinh phế vị (trạng thái mất ý thức do nhịp tim và huyết áp giảm đột ngột, dẫn đến giảm tuần hoàn não). Trạng thái này khiến người bệnh bỗng nhiên thấy mắt trắng xóa và ngất xỉu. Do nhiều lần ngất xỉu và không đảm bảo sức khỏe để quảng bá, công ty quản lý đã quyết định sẽ để nữ ca sĩ tạm dừng hoạt động cho đến khi bệnh tình được cải thiện.

Ca khúc mới Good Girl của nữ ca sĩ vẫn được phát hành vào ngày 26/8 sắp tới nhưng cô sẽ không tham gia các hoạt động quảng bá.

Cụ thể thông báo của P-Nation như sau:

Chúng tôi muốn chia sẻ một thông báo chính thức, Hyuna sẽ trì hoãn các hoạt động quảng bá ca khúc mới cho đến khi có thông báo mới vì vấn đề sức khỏe. Hyuna đã chuẩn bị cho đợt comeback với niềm đam mê hơn bất kỳ ai trong một thời gian rất dài, với kế hoạch phát hành một ca khúc mở đường cho full album đầu tiên. Năm ngoái, Hyuna đã mở lòng với công chúng về tình trạng chứng trầm cảm và tinh thần bất ổn, cũng như chẩn đoán bị ngất do rối thần kinh phế vị. Mặc dù đã điều trị tích cực nhưng mới đây tình trạng bệnh của Hyuna đã tái phát. Là một công ty có trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ của mình, chúng tôi đã đi đến quyết định rằng điều cần thiết nhất đối với Hyuna ở thời điểm hiện tại là nghỉ ngơi và điều trị. Do đó, các hoạt động quảng bá ca khúc mới vào tuần sau sẽ bị trì hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Hyuna hết mình để cô ấy có thấy bình yên và trở lại các hoạt động quảng bá với sức khỏe tốt nhất. Chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì đã khiến người hâm mộ và công chúng lo lắng về tin tức đột ngột này.

Vào tháng 11 năm ngoái, Hyuna đã khiến công chúng lo lắng khi tiết lộ bản thân đã đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc phải vấn đề về tâm lý như chứng u uất, rối loạn hoảng sợ. Trong lúc đang điều trị, Hyuna lại phát hiện mắc hội chứng ngất do thần kinh phế vị. Chia sẻ của Hyuna nhận được nhiều sự thông cảm, động viên từ công chúng và người hâm mộ.

Nguồn: Allkpop