Chưa bao giờ Hyun Bin - Son Ye Jin thăng hoa đến thế!

Năm 2025 có thể được coi là một chương vàng son trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của cặp đôi quyền lực nhất nhì Kbiz Hyun Bin - Son Ye Jin. Từ những thành tựu rực rỡ trên màn ảnh đến niềm hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ, BinJin đang khiến cả thế giới phải xuýt xoa. Họ không chỉ là biểu tượng của tình yêu đích thực mà còn là minh chứng sống động cho sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống.

Sự trở lại đầy mạnh mẽ

Năm 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ và đầy chọn lọc của cả hai sau thời gian dành cho gia đình, với những dự án chất lượng và bùng nổ. Hyun Bin tiếp tục khẳng định vị thế của một tài tử hàng đầu khi góp mặt trong siêu phẩm Harbin. Bộ phim không chỉ thống trị phòng vé Hàn Quốc mà còn được đề cử tại các liên hoan phim quốc tế, góp phần đưa tên tuổi anh vang xa hơn. Vai diễn phức tạp và chiều sâu cảm xúc đã giúp anh nhận về những lời khen ngợi không ngớt từ giới phê bình, củng cố danh hiệu "ông hoàng" có khả năng gánh doanh thu phòng vé.

Hyun Bin trở lại với Harbin

Son Ye Jin với No Other Choice, tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng diễn xuất" qua khả năng lột tả chiều sâu nhân vật. Khán giả và truyền thông đều công nhận rằng, sau khi làm mẹ, nhan sắc của cô càng thêm mặn mà, chín chắn, và diễn xuất càng thêm phần thăng hoa, tinh tế. Bộ phim còn được "đem chuông đi đánh xứ người" ở LHP Venice, nhận được sự hưởng ứng cực lớn từ khán giả, giới chuyên môn quốc tế. Được biết, ngay sau khi phim công chiếu, hàng trăm khán giả tại sự kiện đã vỗ tay khen ngợi dự án, tràng pháo tay kéo dài tới 10 phút, không thua kém bất cứ bom tấn quốc tế nào. Trên chuyên trang chấm điểm phim ảnh Rotten Tomatoes, bộ phim có điểm cà chua tươi lên đến 100%.

Son Ye Jin cùng màn tái xuất ấn tượng trong No Other Choice

Sự trở lại gần như song hành của cặp đôi khiến người hâm mộ “thỏa mãn đôi đường”, vừa được gặp lại Son Ye Jin tràn đầy cảm xúc, vừa được thấy Hyun Bin bùng nổ trên màn ảnh. Cuối cùng sau những năm "đói phim" vì cặp đôi tập trung chăm sóc tổ ấm, khán giả cũng đã được thỏa mãn bằng những tác phẩm chất lượng.

Màn xưng vương - xưng hậu chưa từng có tại lịch sử Rồng Xanh

Hyun Bin và Son Ye Jin đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46, diễn ra vào ngày 19/11/2025 tại KBS Hall, Yeouido, Seoul. Cặp đôi trở thành những người đầu tiên trong lịch sử 46 năm của giải thưởng danh gia này đồng thời giành giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tư cách là một cặp vợ chồng. Hyun Bin vinh danh với vai diễn Ahn Jung Geun trong bộ phim lịch sử Harbin , trong khi Son Ye Jin tỏa sáng trong No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook – bộ phim còn ẵm trọn sáu hạng mục lớn, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Hyun Bin - Son Ye Jin đi vào lịch sử Rồng Xanh

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cặp đôi mới lại cùng đi dự lễ trao giải và họ đã biến đây thành đêm không thể nào quên. Không đi thảm đỏ cùng nhau nhưng BinJin vẫn "phát cẩu lương" miệt mài suốt buổi lễ. Đôi vợ chồng ngồi cạnh nhau, ôm chầm lấy nhau hạnh phúc khi được xướng tên nhận giải.

Họ đã dành cho nhau những lời cảm ơn ngọt ngào nhất trong khoảnh khắc vinh quang của sự nghiệp. Hyun Bin nói: "Vợ của tôi - Ye Jin, chỉ cần cô ấy tồn tại thôi cũng đã là nguồn sức mạnh rất lớn đối với tôi. Và anh muốn nói rằng anh yêu và biết ơn con trai của chúng ta vô cùng". Bên dưới khán đài, Son Ye Jin làm cử chỉ trái tim ngọt ngào đáp lại chồng. Đến lượt lên sân khấu nhận giải Ảnh hậu, Son Ye Jin cũng nói: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi". Cô thậm chí còn bật khóc vì quá xúc động.

Đôi vợ chồng cùng chia sẻ khoảnh khắc vinh quang trong sự nghiệp

Và khoảnh khắc cặp đôi cùng lên sân khấu nhận giải Popular Star Award đã khiến tất cả phát cuồng. Dù đã ở độ tuổi ngoài 40, kết hôn được 4 năm và có con trai nhưng BinJin vẫn ríu rít như thuở mới yêu. Son Ye Jin nhí nhảnh đứng sát gần chồng, tạo dáng đáng yêu khiến cô giống như thiếu nữ đang đắm chìm trong chuyện tình "gà bông" tuổi teen.

Khi cả hai cùng thắng lớn giải thưởng danh giá, những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào cùng chuyện tình hoàn hảo của họ đã khiến khán giả không khỏi cảm thán: Cuộc đời của Hyun Bin và Son Ye Jin đích thực là một bộ tiểu thuyết ngôn tình có thật, với cái kết viên mãn mà ai cũng mơ ước!

Hyun Bin - Son Ye Jin biến Rồng Xanh 2025 thành 1 đêm không thể quên

Cuộc sống gia đình hạnh phúc là tiền đề của mọi thành công

Nếu sự nghiệp là những đỉnh cao chói lọi, thì cuộc sống riêng tư của Hyun Bin và Son Ye Jin năm 2025 chính là bức tranh hạnh phúc giản dị mà ấm áp. Kết hôn từ ngày 31/3/2022 sau mối tình "từ bạn diễn thành bạn đời" trong Hạ Cánh Nơi Anh , cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2022. Giờ đây, với cậu bé Kim Woo Jin đã hơn ba tuổi, họ đang tận hưởng những khoảnh khắc gia đình bình dị nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Tổ ấm 3 người của Hyun Bin - Son Ye Jin hạnh phúc viên mãn

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9/2025 với diễn viên Jung Jae Hyung, Son Ye Jin mở lòng về hành trình làm mẹ: "Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất. Đi chơi công viên cùng chồng và con, hay chỉ đơn giản là ăn tối bên nhau – đó chính là sự viên mãn hoàn hảo". Cô thừa nhận rằng, trước đây công việc là tất cả, nhưng giờ đây, giá trị cuộc sống đã thay đổi: "Nuôi dạy con cái khó khăn, nhưng nó mang lại niềm vui khác biệt". Nữ diễn viên dù giữ kín mặt con nhưng vẫn chia sẻ những chi tiết nhỏ cho thấy gia đình cô cực kỳ hạnh phúc như những bữa cơm cùng nhau, cùng ra ngoài đi dạo, hòa mình vào thiên nhiên.

Hyun Bin dù ít thể hiện ra ngoài hơn nhưng anh vẫn là người bố vô cùng tốt và yêu chiều con. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 10, Hyun Bin đã khiến khán giả phải trầm trồ trước câu nói nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đàn ông: "Người đàn ông có trách nhiệm với công việc, mối quan hệ và gia đình mới thực sự 'cool' nhất".

Biểu tượng của sự thăng hoa toàn diện

Năm 2025 không chỉ là năm của những giải thưởng lấp lánh mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và sự kiên trì. Hyun Bin - Son Ye Jin đã chứng minh rằng, thành công thực sự không chỉ nằm ở ánh hào quang sân khấu, mà còn ở khả năng nuôi dưỡng một tổ ấm vững chãi. Với những dự án sắp tới và hành trình làm cha mẹ đầy màu sắc, BinJin hứa hẹn sẽ tiếp tục "thăng hoa" theo cách riêng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Họ chưa bao giờ hạnh phúc đến thế – và có lẽ, thế giới cũng chưa bao giờ yêu họ nhiều đến vậy.