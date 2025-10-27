Mới đây, công ty quản lý thông báo nam idol kiêm diễn viên Kwon Hyun Bin sẽ gia nhập lực lượng Thủy quân lục chiến để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ngôi sao 28 tuổi này sẽ nhập ngũ từ ngày 24/11 và trải qua khóa huấn luyện quân sự chung trước khi được phân vào lực lượng Thủy quân lục chiến.

Công ty nhấn mạnh Kwon Hyun Bin sẽ nhập ngũ trong sự yên lặng, không có bất kỳ sự kiện đưa tiễn chính thức nào. Họ cũng kêu gọi người hâm mộ không hành động quá khích, tôn trọng quyền riêng tư của nam idol và những người đồng đội quanh anh. Anh dự kiến xuất ngũ vào ngày 30/5/2027.

Kwon Hyun Bin nhập ngũ từ tháng 11, gia nhập Thủy quân lục chiến

Với lần nhập ngũ này, Kwon Hyun Bin trở thành một trong số ít những người nổi tiếng từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến như Oh Jong Hyuk, Lee Chanhyuk (AKMU), Minho (SHINee), PO (Block B), Gree (con trai của MC Kim Gura).

Đây là một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ và có chương trình huấn luyện khắc nghiệt nhất, đòi hỏi sự gắt gao trong quá trình tuyển chọn nhân sự. Điều thú vị là tiền bối trùng tên với Kwon Hyun Bin - tài tử đình đám Hyun Bin cũng từng gia nhập lực lượng này.

Tiền bối trùng tên - tài tử đình đám Hyun Bin cũng từng gia nhập lực lượng này

Kwon Hyun Bin sinh năm 1997, được biết đến với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Anh bắt đầu sự nghiệp trong làng thời trang khi ký hợp đồng với công ty YG KPlus vào năm 2015, nhanh chóng gây chú ý nhờ chiều cao ấn tượng 1m87 và gương mặt điển trai. Năm 2017, Hyun Bin tham gia chương trình thực tế sống còn Produce 101 mùa 2, nơi anh thu hút sự quan tâm của công chúng dù chỉ dừng chân ở vị trí thứ 22. Sau chương trình, anh ra mắt cùng nhóm nhạc dự án JBJ, hoạt động sôi nổi cho đến khi nhóm tan rã vào năm 2018.

Kwon Hyun Bin được biết đến từ show Produce 101

Không dừng lại ở đó, Kwon Hyun Bin tiếp tục khẳng định bản thân trong vai trò nghệ sĩ solo với nghệ danh VIINI, phát hành mini album Dimension vào năm 2019. Ngoài âm nhạc, anh còn lấn sân sang diễn xuất, xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình như Borg Mom (2017) và nhiều chương trình giải trí, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ linh hoạt và không ngừng thử thách bản thân. Ít ai biết rằng trước khi bước chân vào showbiz, Hyun Bin từng là một vận động viên đấu kiếm triển vọng nhưng buộc phải từ bỏ vì chấn thương.

Trải qua nhiều sóng gió – từ những chỉ trích trong thời gian đầu tham gia Produce 101 đến áp lực giữ gìn hình ảnh khi nổi tiếng – Kwon Hyun Bin đã dần trưởng thành hơn và nhận được nhiều sự tôn trọng nhờ thái độ nghiêm túc với nghề. Với hành trình không ngừng nỗ lực và tinh thần vượt khó, Kwon Hyun Bin được xem là hình mẫu nghệ sĩ trẻ biết đứng dậy sau thử thách, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Kwon Hyun Bin là nghệ sĩ đa năng, làm ca sĩ, người mẫu và cả diễn viên

Nguồn: Koreaboo