Son Ye Jin làm gì để cứu vớt cuộc hôn nhân đang vụn vỡ?

Sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ The Negotiation và những vai diễn truyền hình đầy cảm xúc, Son Ye Jin chính thức tái xuất với bộ phim điện ảnh tâm lý xã hội No Other Choice, dự kiến công chiếu tại Hàn Quốc vào tháng 9/2025. Đây cũng là lần đầu tiên cô sánh đôi cùng tài tử Lee Byung Hun – sự kết hợp đẳng cấp giữa hai ngôi sao thực lực hàng đầu xứ kim chi.

No Other Choice không phải là câu chuyện tình yêu màu hồng hay cuộc sống giàu sang lộng lẫy. Thay vào đó, phim đi sâu vào những rạn nứt trong một gia đình trung lưu, nơi hai con người đang cố gắng gìn giữ một mái ấm đã dần vụn vỡ vì áp lực cuộc sống.

Son Ye Jin vào vai Mi Ri – người phụ nữ mang vẻ ngoài dịu dàng, điềm tĩnh nhưng bên trong là nội tâm giằng xé. Là trái tim của gia đình, cô vừa là người mẹ, người vợ, vừa là điểm tựa tinh thần cho người chồng đang lạc hướng (do Lee Byung Hun thủ vai).

Mi Ri không phải mẫu phụ nữ hi sinh cam chịu theo lối cũ, mà là người tỉnh táo, biết lựa chọn điều gì xứng đáng gìn giữ, điều gì cần buông bỏ. Bộ phim xoáy sâu vào những khoảnh khắc đời thường, những mâu thuẫn không ồn ào nhưng tích tụ theo thời gian – những điều quen thuộc trong bao cuộc hôn nhân thực tế.

Chia sẻ với truyền thông Hàn, Son Ye Jin thừa nhận đây là vai diễn khiến cô trăn trở nhiều nhất kể từ sau Thirty Nine . “Tôi đã tự hỏi rằng Mi Ri sẽ làm gì, nghĩ gì, đứng vững ra sao khi mọi thứ xung quanh cô ấy sụp đổ… Điều tôi tìm thấy ở Mi Ri chính là sự kiên cường âm thầm – một vẻ đẹp rất phụ nữ, rất thật”, nữ diễn viên nói.

Trở lại với một bộ phim xã hội – tâm lý thay vì melodrama hay rom-com, Son Ye Jin được kỳ vọng sẽ phô diễn nội lực diễn xuất và chiều sâu cảm xúc – những thế mạnh đã từng làm nên tên tuổi cô trong A Moment to Remember , April Snow , The Truth Beneath hay Something in the Rain .

Việc Son Ye Jin và Lee Byung Hun lần đầu đóng cặp khiến người hâm mộ không khỏi háo hức. Nếu Son Ye Jin là đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng, đầy chất thơ, thì Lee Byung Hun nổi bật với phong cách diễn xuất sắc lạnh, sâu cay. Sự kết hợp giữa “ánh sáng dịu” và “bóng tối giằng xé” hứa hẹn mang đến một cặp đôi màn ảnh lạ mà cuốn hút, đầy ám ảnh nhưng cũng rất chân thực.

Theo nhà sản xuất, No Other Choice sẽ là một lát cắt xã hội tinh tế, xoáy sâu vào những chuyển động thầm lặng trong đời sống hôn nhân – nơi không phải sự phản bội hay kịch tính khiến người ta rời xa nhau, mà chính là sự im lặng, vô cảm và thiếu sẻ chia.

Không cần bom tấn hay kỹ xảo cầu kỳ, No Other Choice được kỳ vọng sẽ là bộ phim “nói hộ tiếng lòng” của rất nhiều người trưởng thành. Trong đó, nhân vật Mi Ri – qua diễn xuất của Son Ye Jin – sẽ là lời đáp cho câu hỏi: "Làm sao để một người phụ nữ đứng vững khi mọi điều quen thuộc trong đời lần lượt rời bỏ cô?"

Tên phim No Other Choice Thể loại: Tâm lý – Xã hội – Chính kịch Đạo diễn: Park Chan Wook Diễn viên chính: Son Ye Jin, Lee Byung Hun Hãng sản xuất CJ ENM Thời lượng: 118 phút Công chiếu: Tháng 9/2025 tại Hàn Quốc