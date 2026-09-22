Hy hữu: Trẻ sơ sinh chào đời với toàn bộ ruột nằm ngoài ổ bụng

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Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật đưa toàn bộ phần ruột thoát vị trở lại ổ bụng và phục hồi thành bụng cho một trẻ sơ sinh bị hở thành bụng bẩm sinh.

Bệnh nhi là bé gái 5 giờ tuổi, sinh non ở tuần thai thứ 36, cân nặng 1,8 kg. Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng toàn bộ ruột non và phần lớn đại tràng thoát ra ngoài ổ bụng qua một lỗ khuyết khoảng 3 cm ở thành bụng, phía bên phải rốn. Phần ruột tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, bị viêm dính và tạo thành một khối lớn.

Bệnh nhi được hồi sức và phẫu thuật cấp cứu vào giờ thứ 7 sau sinh. Sau khoảng 60 phút, các bác sĩ đưa toàn bộ phần ruột trở lại ổ bụng, khâu kín lỗ khuyết và phục hồi thành bụng.

Sau 7 ngày phẫu thuật, trẻ bắt đầu uống sữa, tự đi cầu, vết mổ lành tốt và dự kiến được xuất viện trong những ngày tới.

Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Thành, Khoa Ngoại tổng hợp, hở thành bụng bẩm sinh (gastroschisis) là khiếm khuyết toàn bộ các lớp của thành bụng, thường nằm bên phải rốn, khiến ruột thoát ra ngoài mà không có túi bao bọc. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận khoảng 4-5 trường hợp mỗi năm.

Hở thành bụng bẩm sinh có thể được phát hiện trước sinh bằng siêu âm. Khi được chẩn đoán, thai phụ cần được theo dõi thai kỳ tại cơ sở y tế phù hợp để phát hiện biến chứng và lựa chọn thời điểm, phương pháp sinh.

Sau sinh, trẻ cần được hồi sức nhằm hạn chế mất nước, hạ thân nhiệt và nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời được đánh giá các dị tật bẩm sinh phối hợp. Điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật, với mục tiêu đưa ruột trở lại ổ bụng và phục hồi thành bụng. Phương pháp can thiệp phụ thuộc tình trạng ruột và khả năng dung nạp của ổ bụng.